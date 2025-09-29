News suchen
Suche
Kunst und Kultur

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

84mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Sein kleines Comeback

BildPeter Lorenz ist als Sänger seit 30 Jahren in der Musikbranche kein unbeschriebenes Blatt. Mit seiner unverwechselbaren Stimme konnte er sich immer wieder mit seinen Titeln erfolgreich in den Airplay Charts platzieren. Ob Party pur, krachende Disco-Rhythmen oder leise Balladen. Mit über 120 Liveauftritten pro Jahr in Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland oder Mallorca führt Peter Lorenz die Menschen immer auf eine sehr emotionale Ebene.

Sein neuer Titel „Meine Gefühle“ wurde mit TOP Studiomusikern im Marabu- Records Tonstudio aufgenommen. Für die Produktion und das Arrangement zeigt sich Horst Lemke verantwortlich.

Quelle: Horst Lemke/ Marabu Records

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland

fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin

fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

Vorheriger Artikel
Autoverschrottung im Vergleich: Werkstatt vs. Schrotthof
Nächster Artikel
Was tun, wenn der Schrotthändler nicht zahlt?
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

Aktuelle Themen

Christian Deussen besingt den „Morgen danach“

Umweltprämien für Altfahrzeuge – Gibt es sie noch?

Was tun, wenn der Schrotthändler nicht zahlt?

Autoverschrottung im Vergleich: Werkstatt vs. Schrotthof

Meilenstein im nachhaltigen Tourismus: Türkiye hat jetzt über 2.000...

Kreislaufwirtschaft in der Autoindustrie

Las Vegas heiraten Anbieter – Ihr Partner für die...

Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels

Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon...

Längste integrale Holzbrücke der Welt in Mannheim eingehoben

Frank Popp Ensemble und Paul Weller veröffentlichen gemeinsamen Song...

Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler

Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner...

Mehr als Erinnerung: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen mit Gedenkmünzen im...

Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst...

Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss...

Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events...

Hybrides Training, New Work und Back-to-Work: Warum analoge...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Lübeck...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Westendmord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leverkusen...

S Immobilienpartner – Immobilienmakler Bonn

Der lokale Elfmeter: So erzielen Unternehmen durch Pressearbeit nachhaltigen...

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig...

LocaFox Kassensystem: Die Zukunft der modernen Verkaufsprozesse

Autoankaufsdienste in Köln: Eine Auswertung der Marktdaten, Nachfrage und...

Morenko Umzüge: Ihr verlässlicher Partner für Umzüge und Entrümpelungen...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Köln...

Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit...

Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit „Künstliche Intelligenz &...

Fernüberwachung von Abfall- und Presscontainern

Liquid Glass-Beschichtungen – ein unterschätzter Markt mit großem Wachstumspotenzial

Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Case Study: Online-Marketing bringt Badsanierer 50 Neukundenanfragen in nur...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Unfallwagen verkaufen in Rastatt: Stressfrei, sicher und zum besten...

Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren

Die Philosophie der exklusiven Partnervermittlung: Zwischen Intuition und Psychologie

Starlink revolutioniert Business-Kontinuität: Wie Satelliten-Internet Unternehmen vor Ausfällen schützt

Tragetaschen im Einzelhandel:

Worte, die bewegen – Warum Rhetorik der Schlüssel zum...

Frisia bestellt weitere Schnellfähre: Inselexpress 3

Wie finde ich die beste GEO-Agentur für mehr KI-Sichtbarkeit?

ISAHR GmbH – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Cottbus

Der umfassende Leitfaden zum Autoankauf in Balingen – Erfolgreiches...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.