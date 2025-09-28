News suchen
Suche
Marketing und WerbungPressemitteilungenRatgeber

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit deine Online-Sichtbarkeit steigern kannst - Bsozd.com

Von: Die PR-Profis

Veröffentlicht:

12mal gelesen
Lesedauer: 4 min.

Im digitalen Zeitalter genügt es nicht, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu haben; man muss auch sichtbar sein. PR-Backlinks sind eine kosteneffektive Methode, um die Sichtbarkeit deines Unternehmens zu erhöhen. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie kleine Unternehmen von dieser Strategie profitieren können.

Suchmaschinenoptimierung verändert sich ständig – doch Backlinks bleiben einer der entscheidendsten Rankingfaktoren. Während viele Unternehmen noch auf gekaufte Links setzen, zeigen aktuelle SEO-Analysen, dass PR-Backlinks aus hochwertigen Pressemitteilungen langfristig wesentlich mehr Wirkung entfalten.
Dieser Artikel erklärt, warum redaktionelle Links nicht nur für Google, sondern auch für Bing, Yahoo und Co. die Königsklasse im Linkaufbau darstellen – und wie Unternehmen mit gezielter PR ihre Sichtbarkeit nachhaltig steigern.

Ein PR-Backlink entsteht, wenn eine Pressemitteilung auf einem Presseportal oder in einem Online-Magazin veröffentlicht wird und dort einen dofollow-Link zur Unternehmensseite enthält.
Im Gegensatz zu gekauften Links handelt es sich um natürliche Verlinkungen, die im redaktionellen Kontext stehen – und genau das liebt Google.

Merkmale hochwertiger PR-Backlinks:

  • Veröffentlichung auf stark indexierten News-Portalen
  • Inhaltlich relevanter Kontext zur Branche
  • Redaktionell eingebetteter Link (keine reine Werbelink-Listung)
  • Google-konforme Struktur dank natürlichem Textumfeld

Beispiel:
Ein Autohaus veröffentlicht eine Pressemitteilung zur Einführung eines neuen Modells.
Die Mitteilung enthält einen Link zur Produktseite – dieser wird auf einem Presseportal wie prnews24.com veröffentlicht und von Google als wertvoller Backlink erkannt.

Viele Unternehmen setzen immer noch auf den klassischen Linkkauf, doch diese Strategie wird zunehmend gefährlich.

Probleme gekaufter Links:

  1. Google Penalty-Risiko:
    Wird ein unnatürliches Linkprofil erkannt, droht eine Abstrafung bis hin zum Rankingverlust.
  2. Fehlende thematische Relevanz:
    Ein gekaufter Link auf einem irrelevanten Blog liefert kaum SEO-Wert.
  3. Keine Nachhaltigkeit:
    Gekaufte Links verschwinden oft, sobald die Zahlung endet.
  4. Keine Traffic-Steigerung:
    Sie wirken nur technisch, aber bringen keine echten Besucher.

Google-Richtlinien 2025:
Die Search Quality Guidelines betonen klar, dass natürliche, inhaltlich relevante Links Vorrang haben.
PR-Backlinks erfüllen diese Vorgaben perfekt.

PR-Backlinks vereinen das Beste aus klassischer Pressearbeit und modernem SEO.
Statt künstliche Links zu kaufen, entstehen Verlinkungen durch wertvolle Inhalte, die sowohl für Leser als auch für Suchmaschinen relevant sind.

Kriterium Gekaufter Link PR-Backlink
Google-Konformität Hoch riskant 100 % regelkonform
Themenrelevanz Oft zufällig Immer branchenspezifisch
Traffic-Potenzial Kein echter Traffic Hoher organischer Traffic
Langfristigkeit Verschwindet oft nach Kündigung Bleibt dauerhaft online
Markenwirkung Keine Aufbau von Autorität und Vertrauen

Fazit der Tabelle:
PR-Backlinks bieten nicht nur SEO-Power, sondern auch Markenaufbau und Reputation.

Suchmaschinen wie Google bewerten Links nach Qualität und Kontext.
Ein PR-Backlink signalisiert, dass die Unternehmensseite vertrauenswürdig und relevant ist.

So wirkt ein PR-Backlink auf das Ranking:

  1. Crawling & Indexierung:
    Google findet die Unternehmensseite schneller durch den News-Artikel.
  2. Domain Authority (DA) steigt:
    Jede starke Verlinkung erhöht die Autorität der Zielseite.
  3. Keyword-Ranking verbessert sich:
    Durch den thematischen Kontext rankt die Seite besser für relevante Keywords.
  4. Mehr organischer Traffic:
    Leser klicken den Link direkt an und landen auf der Unternehmensseite.

Statistik:
Laut einer aktuellen Ahrefs-Studie steigert ein redaktioneller Backlink von einem starken Presseportal die Keyword-Sichtbarkeit im Durchschnitt um 32 % innerhalb von 60 Tagen.

Seit dem Update auf E-E-A-T (Experience, Expertise, Authority, Trust) bewertet Google besonders stark, wie vertrauenswürdig eine Website ist.
PR-Backlinks sind ein direkter Weg, um diese Faktoren positiv zu beeinflussen.

  • Experience: Pressemitteilungen zeigen echte Markterfahrung.
  • Expertise: Inhalte beweisen Fachwissen und Branchenkenntnis.
  • Authority: Backlinks von starken Portalen stärken die Autorität.
  • Trust: Veröffentlichungen in Google News schaffen Vertrauen bei Suchmaschinen und Nutzern.

Beispiel:
Ein Unternehmen aus der Gesundheitsbranche veröffentlicht regelmäßig Fach-PR auf prnews24.com.
Google erkennt die Firma als vertrauenswürdige Quelle – Rankings verbessern sich automatisch.

1. Themenrecherche

Relevante Themen finden, die Medien und Zielgruppe gleichermaßen ansprechen.
Tools wie Google Trends oder AnswerThePublic helfen bei der Auswahl.

2. Pressemitteilung SEO-optimiert verfassen

  • Haupt-Keyword im Titel und den ersten 100 Wörtern platzieren.
  • Strukturierte Absätze mit H2-Überschriften.
  • Maximal ein externer Dofollow-Link zur Zielseite.

3. Veröffentlichung auf einem starken Presseportal

Ein Presseportal wie prnews24.com sorgt dafür, dass der Artikel:

  • in Google News erscheint,
  • schnell indexiert wird,
  • und maximale Reichweite erzielt.

Mit Tools wie Ahrefs, Sistrix oder Moz die Entwicklung der Backlink-Power prüfen.
So lässt sich messen, welche Pressemitteilungen den größten SEO-Erfolg bringen.

Tipps für maximale Wirkung

  1. Regelmäßigkeit zählt: Mindestens 1 Pressemitteilung pro Monat veröffentlichen.
  2. Nur ein externer Link: Google erkennt so klare Relevanz.
  3. Interne Verlinkungen nutzen: Auf andere Beiträge innerhalb von prnews24 verweisen.
  4. Titel und Meta-Beschreibungen variieren: Jede Veröffentlichung einzigartig gestalten.
  5. Tracking einbauen: UTM-Parameter nutzen, um Traffic genau zu messen.

PR-Backlinks entfalten ihre volle Kraft, wenn sie in eine ganzheitliche SEO-Strategie eingebettet werden:

  • Content Marketing: Blogbeiträge, Whitepaper, Case Studies
  • Technische SEO: Ladezeiten optimieren, Mobile-First-Design
  • Social Media: PR-Beiträge auf LinkedIn, Facebook und X teilen
  • E-Mail-Marketing: Pressemitteilungen direkt an Kunden und Interessenten senden

Ziel:
Sichtbarkeit aufbauen, Vertrauen stärken und langfristig Top-Rankings sichern.

PR-Backlinks sind die sicherste und effektivste Methode, um Sichtbarkeit und Rankings aufzubauen. Sie vereinen SEO-Power, Markenstärkung und Google-Konformität – und bieten einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber klassischen Linkkauf-Methoden. Unternehmen, die regelmäßig hochwertige Pressemitteilungen veröffentlichen, bauen nicht nur ein starkes Linkprofil auf, sondern werden als Meinungsführer ihrer Branche wahrgenommen.

Google Ranking verbessern

PR-Backlinks entstehen durch redaktionelle Pressemitteilungen und gelten als wertvollste Form des Linkaufbaus. Sie verbessern nicht nur Google-Rankings, sondern steigern gleichzeitig Vertrauen, Markenautorität und organischen Traffic. Im Gegensatz zu gekauften Links sind sie risikofrei, nachhaltig und messbar erfolgreich.

Originalinhalt von Onprnews, veröffentlicht unter dem Titel “ PR-Backlinks: Das Geheimnis starker Rankings und warum sie besser sind als jeder gekaufte Link“, übermittelt durch Carpr.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit deine Online-Sichtbarkeit steigern kannst

Vorheriger Artikel
Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig mit zertifizierter Datenvernichtung
Die PR-Profis
Die PR-Profishttps://www.carpr.de/
Nachrichten veröffentlichen mit dem KI-basierten Presseverteiler Nachrichten effizient veröffentlichen: Nutzen Sie unseren KI-basierten Presseverteiler, den ersten in Deutschland. Mit nur einer Pressemitteilung erreichen Sie über 50 Online-Presseportale. Unsere KI generiert mehr als 50 einzigartige Titel und Teaser, um doppelte Inhalte zu vermeiden und Ihre Meldung optimal bei Google zu platzieren. Steigern Sie Ihre Sichtbarkeit, sparen Sie Zeit und senken Sie Kosten – alles mit einem Klick. - https://www.carpr.de/

Artikel teilen:

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit deine Online-Sichtbarkeit steigern kannst

Inhalt verbergen

Aktuelle Themen

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig...

LocaFox Kassensystem: Die Zukunft der modernen Verkaufsprozesse

Autoankaufsdienste in Köln: Eine Auswertung der Marktdaten, Nachfrage und...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Köln...

Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit...

Fernüberwachung von Abfall- und Presscontainern

Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Case Study: Online-Marketing bringt Badsanierer 50 Neukundenanfragen in nur...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Unfallwagen verkaufen in Rastatt: Stressfrei, sicher und zum besten...

Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren

Die Philosophie der exklusiven Partnervermittlung: Zwischen Intuition und Psychologie

Starlink revolutioniert Business-Kontinuität: Wie Satelliten-Internet Unternehmen vor Ausfällen schützt

Tragetaschen im Einzelhandel:

Worte, die bewegen – Warum Rhetorik der Schlüssel zum...

Frisia bestellt weitere Schnellfähre: Inselexpress 3

Wie finde ich die beste GEO-Agentur für mehr KI-Sichtbarkeit?

ISAHR GmbH – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Cottbus

Der umfassende Leitfaden zum Autoankauf in Balingen – Erfolgreiches...

Kreis Steinfurt: Fast jede 2. Schweine-Kontrolle mit Missständen –...

Der einfache Weg zum Autoankauf in Saarlouis: Von der...

Minimalismus zum Einschalten: Lampenwelt.de zeigt zeitlose Leuchten für mehr...

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers...

Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf...

Informieren und schnuppern am 9.10.25: Online-Ausbildungen für Sprachen und...

amyy – stimmstark, jung & charismatisch

Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie...

Immobilienmakler in Neustrelitz: Ein wachsender Markt in der malerischen...

Angerer Freizeitmöbel startet Schlussverkauf 2025 – Hochwertige Gartenmöbel zum...

Margarita Ultima – Düsseldorfs neue Cocktail-Variation mit Likör FRENZEL...

Zweiter BGM-Kongress bei s.Oliver in Rottendorf – Betriebliches Gesundheitsmanagement...

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels...

Die besten Plattformen zum Kauf von relevanten Backlinks: Maximieren...

Hochwertige Backlinks kaufen – PR-Backlink kaufen mit SEO-Boost

Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren...

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in...

Nachhaltige Verpackung im Wandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025

Bunamo launcht Specialty Coffee Marktplatz – die Home Barista...

Windlichter von ADV PAX Lutec – stimmungsvolle Highlights für...

Marktwert trotz Motorschaden: So finden Autobesitzer den echten Restwert...

Altes Auto schnell loswerden: Ihre Optionen für einen unkomplizierten...

Ihr Schrottauto verkaufen: So vermeiden Sie rechtliche Schwierigkeiten und...

Apple im Vergleich – „Liquid Glass“ & KI-Rückstand

Was Sie beim Auto verkaufen 2025 wirklich wissen sollten:...

Regional vs. Online: Wo kannst du dein Auto 2025...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.