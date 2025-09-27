News suchen
Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit zur Shincheonji-Kirche Jesu - Bsozd.com

Von: Die PR-Profis

Pastoren nehmen die Offenbarung des Neuen Bundes an, 181 weitere nehmen an Bildungsprogrammen teil – ein Zeichen für einen wachsenden globalen Wandel hin zu einer auf der Heiligen Schrift basierenden Einheit.

Brisbane, Queensland, 15. September 2025 (Issuewire.com) – In einer historischen Entwicklung für die äthiopische christliche Gemeinschaft haben 84 Kirchen in 10 Städten offiziell ihre Gemeindeschilder in „Shincheonji Kirche Jesu, Tempel der Zeltes des Zeugnisses“ (Vorsitzender Lee Man-hee, im Folgenden „Shincheonji“) geändert.

Am 10. September veranstaltete der Shincheonji-Stamm Petrus die „Zeremonie zur Erneuerung der Gemeindeschilder in 84 äthiopischen Kirchen“. Während der Veranstaltung erklärten 84 Pastoren öffentlich ihre Mitgliedschaft in Shincheonji und versprachen, die Offenbarung des Neuen Bundes in ganz Äthiopien zu verbreiten, wodurch sie ihre Einheit durch das Wort der Offenbarung beteuerten.

Dieser Meilenstein geht auf den vergangenen November zurück, als Pastor Asefa Angeto, Präsident der „Misgana Denomination Association“ („Misgana-Denomination-Vereinigung“), am 2. „All Nations Revelation Seminar“ („Seminar über die Offenbarung für alle Nationen“) in der Shincheonji Cheongju Gemeinde in Südkorea teilnahm. Nach seiner Rückkehr nach Äthiopien leitete Pastor Asefa eine Reihe von Bibelseminaren in mehr als 100 Gemeinden in 10 Städten und gab Zeugnis von dem Wort der Offenbarung, das er empfangen hatte. Seine Bemühungen haben eine landesweite Welle der Veränderung innerhalb der örtlichen Gemeinden ausgelöst.

Der Austausch der Gemeindeschilder wird nicht nur als symbolische Veränderung angesehen, sondern als konkreter Schritt hin zu einer auf das Wort ausgerichteten Erneuerung der christlichen Landschaft Äthiopiens.

Während der Zeremonie erklärten Vertreter der 84 Gemeinden: „Wir sind Mitglieder der Shincheonji-Kirche Jesu geworden, die das Wort der Offenbarung des Neuen Bundes beherrscht. Wir verpflichten uns, das Wort der Offenbarung in ganz Äthiopien zu verbreiten, und werden uns der Wahrheit verschreiben und unseren Dienst am Wort verstärken.“

Ein Vertreter des Petrus-Stammes von Shincheonji fügte hinzu: „Derzeit studieren 181 äthiopische Pastoren aktiv die Offenbarungslehren von Shincheonji. Wir werden weiterhin bezeugen, dass sich die Vorhersagen der Offenbarung heute erfüllen, und darauf hinarbeiten, die Gemeinden weltweit im Wort zu vereinen.“

