Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Märchenhaftes Musical verzaubert den deutschsprachigen Raum

BildRegensburg, September 2025 – Mit Aschenputtel on Ice kommt ein außergewöhnliches Highlight für die ganze Familie in die Arenen des deutschsprachigen Raums. Das internationale Ensemble verbindet hochkarätigen Eiskunstlauf, prachtvolle Kostüme und emotionale Musik zu einer märchenhaften Show, die bereits über 1,5 Millionen Zuschauer in mehr als 30 Städten und 5 europäischen Ländern begeistert hat.

Europatournee Winter 2025/2026: Termine in Premium-Venues

Das über 120 Minuten dauernde Spektakel mit 50 Künstlern gastiert in den modernsten Arenen der DACH-Region:

Deutschland:

Regensburg – DONAU Arena:

* Mittwoch, 12.11.2025, 18:00 Uhr
* Donnerstag, 13.11.2025, 18:00 Uhr

München – SAP Garden:

* Freitag, 12.12.2025, 18:30 Uhr
* Samstag, 13.12.2025, 14:00 Uhr
* Samstag, 13.12.2025, 18:30 Uhr

Dresden – JOYNEXT Arena:

* Freitag, 30.01.2026, 18:00 Uhr
* Samstag, 31.01.2026, 14:00 Uhr
* Samstag, 31.01.2026, 18:00 Uhr

Ingolstadt – Saturn Arena:

* Freitag, 27.02.2026, 18:00 Uhr
* Samstag, 28.02.2026, 13:00 Uhr
* Samstag, 28.02.2026, 18:00 Uhr

Schweiz:

Zürich – Swiss Life Arena:

* Samstag, 20.12.2025, 14:00 Uhr
* Samstag, 20.12.2025, 19:00 Uhr

Biel – Tissot Arena:

* Samstag, 14.02.2026 (Uhrzeiten folgen)

Österreich:

Wien – Steffl Arena:

* Freitag, 16.01.2026, 18:30 Uhr
* Samstag, 17.01.2026, 18:00 Uhr
* Sonntag, 18.01.2026 (Uhrzeit folgt)

Einzigartiges Konzept: Musical auf dem Eis

Aschenputtel on Ice ist das weltweit erste Musical, das das beliebte Märchen auf dem Eis inszeniert. Das innovative Format kombiniert:

* Bühnenaufführung direkt auf dem Eis mit Schauspielern und Sängern
* Weltklasse-Eiskunstläufer aus prestigeträchtigen Wettbewerben und Shows
* 16 originale Songs mit Musik von Petr Malásek
* Über 300 handgefertigte historische Kostüme
* Variable Bühnengestaltung mit modernen visuellen Effekten

Von Weltklasse-Künstlern kreiert

Unter der Regie von Jindrich Simek, dem Erfinder dieser einzigartigen Musical-auf-Eis-Form, und der Produktion von Radka Kovaríková entsteht eine „spektakuläre Familienshow“ mit atemberaubender Choreografie.

Radka Kovaríková, Geschäftsführerin von WORLD ON ICE seit 2013, bringt außergewöhnliche Expertise mit: Als Weltmeisterin im Paarlauf (1995) und zweifache Weltmeisterin (1995, 1997) sowie Olympionikin war sie die erste Eiskunstläuferin weltweit, die Hauptrollen in Musicals auf dem Eis verkörperte – als Nastenka in „Väterchen Frost“ und Julia in „Romeo und Julia“.

Die internationale Casting-Expertin hat mit Weltstars wie Irina Rodnina, Marina Zujeva und Christopher Deangearbeitet und führt jährlich das komplette Eiskunstlauf-Casting für das internationale Künstlerteam durch. Simek hat bereits drei erfolgreiche Werke in diesem Genre realisiert: Väterchen Frost (1998), Romeo und Julia (2003) und Aschenputtel (2011).

Familienerlebnis mit Generationen-Appeal

„Im Bereich der Familienunterhaltung ohnegleichen“ verspricht die Show eine bezaubernde Märchengeschichte, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert. Die Produktion verbindet Theater, Musik und Eiskunstlauf zu einem unvergesslichen Erlebnis, das daran erinnert, dass „die Liebe über aller Magie steht“.

Egal ob als Familienausflug in München, ein Wochenend-Event in Wien oder ein Show-Highlight in Zürich – Aschenputtel on Ice ist das perfekte Erlebnis in der Winterzeit. Die Tournee führt durch 7 Städte in 3 Ländern mit über 16 Aufführungen zwischen November 2025 und Februar 2026.

Publikumsstimmen

Die begeisterten Reaktionen der bisherigen Aufführungen sprechen für sich:

_“Das schönste Musical, das wir bisher gesehen haben, wunderschöne Kulissen, Kostüme und Eiskunstlauf-Performances, wow!“_ – Theresa M.

_“Dieses Jahr besuchen wir es schon zum vierten Mal!“_ – Pavlina P.

Ticket-Information

Tickets ab sofort erhältlich:

* Deutschland: www.eventim.de (Regensburg, München, Ingolstadt ab Dez. 2025), SAP Garden Ticketshop (München), www.reservix.de (Dresden)
* Zentrale Buchung: www.aschenputtelonice.com

Über WORLD ON ICE: Das Unternehmen unter der Leitung von Produzentin und Weltmeisterin Radka Kovaríková ist Weltpionier im Bereich Musical auf dem Eis und hat mit seinen Produktionen bereits internationale Maßstäbe gesetzt. Kovaríková organisierte unter anderem die erste europäische Tournee von „Champions on Ice“ und war Projektmanagerin für internationale Eisprojekte in Dubai und Katar.

Weitere Informationen und Fotos: Pressekontakt Tobias Drews, tobias@drews-tv.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Drews-Media, Tobias Drews
Tobias Drews
Schellingstr. 109a
80798 München
Deutschland

fon ..: +4915112580641
web ..: https://www.aschenputtelonice.com/de
email : tobias@drews-tv.de

