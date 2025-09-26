News suchen
Erfahrungsbericht: Wie ein überlasteter Projektmanager mit Rehberg & Nahar den Weg zur finanziellen Freiheit f

Mit Rehberg & Nahar fand Moritz Wilhelm Struktur statt Unsicherheit heute baut er gezielt Vermögen auf.

BildWenn man heute mit Moritz Wilhelm spricht, wirkt er souverän. Zwei Immobilien gehören bereits zu seinem Portfolio, die dritte ist in Planung. Bis zur Rente erwartet er einen Vermögenszuwachs von rund 1,3 Millionen Euro. Doch vor nicht allzu langer Zeit war von dieser Sicherheit keine Spur.

„Ich habe unzählige Artikel gelesen, Videos geschaut, Banken kontaktiert und trotzdem hatte ich das Gefühl, nichts zu verstehen. Jeder sagte etwas anderes, und am Ende blieb die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen“, erinnert er sich.

Als Projektmanager in einem internationalen Unternehmen war Wilhelm an komplexe Prozesse gewöhnt. Aber beim Thema Immobilien fühlte er sich wie ein Anfänger im Nebel: zu viele Informationen, keine klare Struktur, keine Zeit.

Der Wendepunkt: Struktur statt Unsicherheit

Die Wende kam, als er auf die Rehberg & Nahar Consulting GmbH aufmerksam wurde. Statt eines Verkaufsgesprächs erlebte er beim Erstkontakt etwas völlig anderes: eine systematische Analyse seiner Situation. Einkommen, Bonität, berufliche Belastung, persönliche Ziele, alles wurde offen besprochen.

„Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass jemand wirklich verstehen will, wo ich stehe und wo ich hin will. „Es ging nicht um eine Immobilie, es ging um meine Ziele.“

Auch Geschäftsführer Moritz Rehberg betont: „Unsere Mandanten kommen nicht zu uns, weil sie keine Informationen finden. Sie kommen, weil sie sich an Informationen verlieren. „Wir liefern Struktur und begleiten sie durch die Umsetzung.“

Begleitung im Detail – Schritt für Schritt zum ersten Investment

Nach der Analyse startete Wilhelm in den sogenannten Immobilien-Autopiloten – ein Prozess, der alle kritischen Phasen abdeckt:
Finanzierbarkeitsprüfung: In enger Zusammenarbeit mit Partnerbanken wurde die Finanzierung so gestaltet, dass Wilhelm keine Eigenmittel einsetzen musste.

1. Objektauswahl: Statt öffentlicher Portale erhielt er Zugang zu geprüften Off-Market-Immobilien,
die zu seiner Strategie passten.

2. Vertragsphase: Die Unterlagen wurden geprüft, offene Fragen geklärt, Bankgespräche begleitet.

3. Notartermin & Übergabe: Wilhelm musste nur noch entscheiden – nicht organisieren.

4. Nachbetreuung: Mietvertrag, Verwaltung, steuerliche Aspekte, auch nach dem Kauf blieb ein
Ansprechpartner an seiner Seite.

„Es war, als würde ich ein komplexes Projekt managen, nur dass diesmal jemand anders die Arbeit für mich machte und ich Entscheidungen treffen durfte. Ich musste mich nicht durch Foren kämpfen, nicht von Bank zu Bank laufen. „Alles war vorbereitet.

Die Stimme des Mandanten: Ein Erfahrungsbericht aus erster Hand

„Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Professionalität. Jeder Schritt war vorbereitet, jede Frage wurde verständlich beantwortet, nichts blieb offen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich alleine Entscheidungen treffen muss, sondern dass ich mit echten Experten an meiner Seite bin.

Moritz Rehberg und Karrar Nahar wissen genau, wovon sie sprechen, und das merkt man sofort. Sie sind nicht nur kompetent, sondern nehmen sich wirklich Zeit. Für mich war das ein Aha-Moment: Immobilieninvestments müssen nicht stressig und kompliziert sein, wenn man die richtigen Partner hat.“ “ Moritz Wilhelm, Projektmanager

Das Ergebnis: Vermögen und Verständnis

Innerhalb von zwölf Monaten erwarb Wilhelm zwei vermietete Immobilien. Beide mit klarer Prognose, beide langfristig tragfähig. Doch der größte Gewinn war nicht nur finanzieller Natur.
„Ich habe nicht nur Immobilien gekauft, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Heute habe ich Sicherheit, fachlich und emotional. Und ich weiß, dass ich den Prozess jedes Jahr wiederholen kann.“

Bis zur Rente rechnet Wilhelm mit einem Vermögenszuwachs von rund 1,3 Millionen Euro. Noch wichtiger für ihn: das Gefühl, nicht länger vom Gehalt abhängig zu sein.

Ein System, das sich wiederholen lässt

Für Karrar Nahar und Moritz Rehberg ist dieser Fall kein Einzelfall, sondern typisch: „Viele Mandanten haben die gleichen Voraussetzungen: gutes Einkommen, wenig Zeit, hohe Unsicherheit. Sie wissen, dass Immobilien ein sinnvoller Weg sind, aber sie scheitern an der Umsetzung. „Genau dafür haben wir das System entwickelt.“

Das Besondere: Es bleibt nicht beim ersten Kauf. Mandanten bauen ihr Portfolio schrittweise auf,
oft im Rhythmus von sechs bis zwölf Monaten. Jedes Objekt wird in die persönliche Strategie integriert, jedes Investment bringt sie ihrem Ziel näher: mehr Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, oft sogar einen früheren Ruhestand.

Fazit: Ein Erfahrungsbericht, der Mut macht

Der Weg von Moritz Wilhelm zeigt, wie aus Unsicherheit Klarheit werden kann – wenn man den richtigen Partner an der Seite hat. Rehberg & Nahar beraten nicht nur, sie begleiten. Sie führen ihre Mandanten durch komplexe Prozesse, minimieren Risiken und machen Ziele erreichbar, die viele für unrealistisch halten.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell so weit komme“, resümiert Wilhelm. „Ohne Rehberg & Nahar hätte ich es entweder nie gemacht oder falsch gemacht.“

Wer wissen möchte, ob auch die eigene Situation für den Immobilien-Autopiloten geeignet ist, kann sich für ein kostenloses Erstgespräch anmelden.

Wer ist Rehberg & Nahar Consulting?

Die Rehberg & Nahar Consulting GmbH ist spezialisiert auf die Begleitung von Arbeitnehmern und leitenden Angestellten mit mindestens 3000EUR Netto-Einkommen, die in Immobilien investieren wollen, aber wenig Zeit haben. Das Unternehmen hat ein System entwickelt, das den Einstieg ins Immobilieninvestment radikal vereinfacht. Ziel ist es, Mandanten innerhalb von 30 Tagen zur ersten Immobilie zu führen, ohne Eigenkapitaleinsatz, ohne komplizierte Theorie und ohne zeitlichen Mehraufwand neben dem Beruf.

Die Beratung erfolgt individuell, persönlich und immer mit einem klaren Ziel: messbare Ergebnisse statt leere Versprechen. Statt auf Massenabfertigung setzt die GmbH auf persönliche Begleitung, geprüfte Immobilien und durchdachte Strategien, die zur Lebenssituation und finanziellen Ausgangslage passen. Das Besondere: Die Rehberg & Nahar Consulting GmbH hilft nicht nur bei der Objektauswahl, sondern begleitet den gesamten Prozess von der ersten Finanzierungsanalyse über die Kaufabwicklung bis weit nach dem Notartermin. Auch Themen wie Mietersuche, Verwaltung, steuerliche Optimierung und langfristige Portfolioplanung werden vollständig abgedeckt.
Ein klar strukturierter Prozess, der sich immer wiederholt. Denn mit einer Immobilie ist das Ziel in der Regel nicht erreicht. Die meisten Mandanten verfolgen einen langfristigen Plan. Sie wollen trotz beruflicher Auslastung ein Immobilienportfolio aufbauen, zusätzliche Einkommensquellen schaffen und die finanzielle Absicherung im Alter stärken. Grundlage ist dabei keine Glückssache, sondern eine durchdachte Strategie mit System.

Mandanten müssen sich weder um Papierkram noch um Fachfragen kümmern. Sie werden durch alle Schritte geführt, von der Bonitätsprüfung über das Bankgespräch bis zur Unterschrift beim Notar. Und auch danach bleibt das Team an ihrer Seite, um eine nachhaltige Vermögensstrategie umzusetzen.

Firmenkontakt:

Rehberg & Nahar Consulting GmbH
Geschäftsführer: Moritz Rehberg & Karrar Nahar
68163 Mannheim, Deutschland
Website: www.rehberg-nahar.de
Instagram: @rehberg.nahar
E-Mail: info@rehberg-nahar.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Landsberger Medienagnetur
Herr Ioan Cosneac
Akelei 3
86899 Landsberg am Lech
Deutschland

fon ..: 01356854226
web ..: http://www.landsberger-medienagentur.de
email : landsbergermedienagnetur@gmail.com

Landsberger Medienagentur. Eine full service Medienagentur.

Pressekontakt:

Landsberger Medienagnetur
Herr Ioan Cosneac
Akelei 3
86899 Landsberg am Lech

fon ..: 01356854227
web ..: http://www.landsberger-medienagentur.de
email : landsbergermedienagnetur@gmail.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

