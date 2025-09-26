News suchen
Suche
Marketing und Werbung

Seedball Factory: Nachhaltige Werbemittel mit Wirkung - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

139mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Seedball Factory bietet seit 2016 nachhaltige Werbeartikel wie Seedballs, Samentütchen und mehr. Plastikfrei, biologisch abbaubar und individuell bedruckbar – für ökologische Werbung.

In einer Zeit, in der Umweltbewusstsein und glaubwürdige Kommunikation zunehmend Bedeutung erlangen, setzt sich die Seedball Factory mit einem frischen Konzept an die Spitze nachhaltiger Werbemittel. Statt herkömmlicher Giveaways aus Plastik oder Massenware aus China bietet die Seedball Factoryökologische Alternativen, die nicht nur wirken, sondern Wurzeln schlagen.

Die Idee hinter der Seedball Factory entstand 2016 durch den Gründer Daniel Gollasch. Während seiner Kandidatur für das Berliner Abgeordnetenhaus verteilte er statt Kulis und Schlüsselanhängern Samentütchen und sogenannte Seedballs. Innerhalb von wenigen Wochen blühten auf Balkonen und Vorgärten seines Wahlkreises bunte Blumen. Die Resonanz der beschenkten Bürgerinnen und Bürger war so positiv, dass diese Erfahrung den Grundstein für ein Geschäftsmodell, das Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Markenkommunikation verbindet, bildete.

Heute arbeitet die Seedball Factory mit einem engagierten Team und versorgt europaweit Kunden aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft mit individuellen und umweltfreundlichen Werbeartikeln. Das Sortiment reicht von Samentütchen und Blumenzwiebeln über Samenbomben (Seedballs) bis hin zu Samenkapseln, Vogelfutter und Reinigungstabs. Jeder Artikel kann mit Wunschdruck versehen werden und wird in nur zehn Werktagen geliefert.

Ein herausstechendes Merkmal ist die Produktion und das Saatgutmangement, das vollständig aus Deutschland erfolgt, kombiniert mit einem hochwertigen Service und transparenten Preisen. Bereits ab Aufträgen mittlerer Größe liefert das Unternehmen versandkostenfrei innerhalb Europas und auf Vorkasse wird vollständig verzichtet.

Für die Seedball Factory ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Marketingformel, sondern gelebtes Prinzip. Die Werbeartikel sind plastikfrei, biologisch abbaubar und fördern Artenvielfalt, etwa durch das Anlocken von Bienen und anderen bestäubenden Insekten in urbanen Räumen. So wird Werbung zu einem Impuls für mehr ökologische Vielfalt und gleichzeitig zu einem markanten Markenmoment.

Für Unternehmen, Vereine oder politische Akteure, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen wollen, sondern auch langfristige Wertschätzung, bietet die Seedball Factory eine überzeugende Lösung. Ob in kleinen Stückzahlen für lokale Kampagnen oder bei großen Auflagen für bundesweite Aktionen, das Team steht bereit, jede Kampagne mit nachhaltigen Werbemitteln zu begleiten und zum Blühen zu bringen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SEEDBALL FACTORY(TM)
Herr Daniel Gollasch
Utrechter Straße 37
13347 Berlin
Deutschland

fon ..: +491773019315
web ..: https://seedball-factory.de/
email : kontakt@seedball-factory.de

Pressekontakt:

Frewert Media GmbH
Herr Jonas Frewert
Leopoldstraße 2-8
32051 Herford

fon ..: +49 (0) 5261 7000 503
web ..: https://frewert-media.de/

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Seedball Factory: Nachhaltige Werbemittel mit Wirkung

Vorheriger Artikel
Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden
Nächster Artikel
Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95 Punkten
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Seedball Factory: Nachhaltige Werbemittel mit Wirkung

Aktuelle Themen

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Koblenz...

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Kiel...

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Kassel...

Energieeffizienz mit System: pro home verbindet Beratung, Technik und...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

KAMPFKUNST HERZ – Wo Kinder Selbstvertrauen, Struktur und Herz...

Hausmarkt.at: Österreichs Online-Baumarkt im Aufwind

Cachback mit LENTHO: Smarter online sparen

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Unfallwagen verkaufen in Rastatt: Stressfrei, sicher und zum besten...

Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren

Die Philosophie der exklusiven Partnervermittlung: Zwischen Intuition und Psychologie

Starlink revolutioniert Business-Kontinuität: Wie Satelliten-Internet Unternehmen vor Ausfällen schützt

Tragetaschen im Einzelhandel:

Worte, die bewegen – Warum Rhetorik der Schlüssel zum...

Frisia bestellt weitere Schnellfähre: Inselexpress 3

Wie finde ich die beste GEO-Agentur für mehr KI-Sichtbarkeit?

ISAHR GmbH – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Cottbus

Der umfassende Leitfaden zum Autoankauf in Balingen – Erfolgreiches...

Kreis Steinfurt: Fast jede 2. Schweine-Kontrolle mit Missständen –...

Der einfache Weg zum Autoankauf in Saarlouis: Von der...

Minimalismus zum Einschalten: Lampenwelt.de zeigt zeitlose Leuchten für mehr...

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers...

Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf...

Informieren und schnuppern am 9.10.25: Online-Ausbildungen für Sprachen und...

amyy – stimmstark, jung & charismatisch

Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie...

Immobilienmakler in Neustrelitz: Ein wachsender Markt in der malerischen...

Angerer Freizeitmöbel startet Schlussverkauf 2025 – Hochwertige Gartenmöbel zum...

Margarita Ultima – Düsseldorfs neue Cocktail-Variation mit Likör FRENZEL...

Zweiter BGM-Kongress bei s.Oliver in Rottendorf – Betriebliches Gesundheitsmanagement...

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Jena...

Die besten Plattformen zum Kauf von relevanten Backlinks: Maximieren...

Hochwertige Backlinks kaufen – PR-Backlink kaufen mit SEO-Boost

Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren...

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in...

Nachhaltige Verpackung im Wandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025

Bunamo launcht Specialty Coffee Marktplatz – die Home Barista...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Ingolstadt...

Windlichter von ADV PAX Lutec – stimmungsvolle Highlights für...

Marktwert trotz Motorschaden: So finden Autobesitzer den echten Restwert...

Altes Auto schnell loswerden: Ihre Optionen für einen unkomplizierten...

Ihr Schrottauto verkaufen: So vermeiden Sie rechtliche Schwierigkeiten und...

Apple im Vergleich – „Liquid Glass“ & KI-Rückstand

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.