Seedball Factory: Nachhaltige Werbemittel mit Wirkung

Seedball Factory bietet seit 2016 nachhaltige Werbeartikel wie Seedballs, Samentütchen und mehr. Plastikfrei, biologisch abbaubar und individuell bedruckbar – für ökologische Werbung.

In einer Zeit, in der Umweltbewusstsein und glaubwürdige Kommunikation zunehmend Bedeutung erlangen, setzt sich die Seedball Factory mit einem frischen Konzept an die Spitze nachhaltiger Werbemittel. Statt herkömmlicher Giveaways aus Plastik oder Massenware aus China bietet die Seedball Factoryökologische Alternativen, die nicht nur wirken, sondern Wurzeln schlagen.

Die Idee hinter der Seedball Factory entstand 2016 durch den Gründer Daniel Gollasch. Während seiner Kandidatur für das Berliner Abgeordnetenhaus verteilte er statt Kulis und Schlüsselanhängern Samentütchen und sogenannte Seedballs. Innerhalb von wenigen Wochen blühten auf Balkonen und Vorgärten seines Wahlkreises bunte Blumen. Die Resonanz der beschenkten Bürgerinnen und Bürger war so positiv, dass diese Erfahrung den Grundstein für ein Geschäftsmodell, das Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Markenkommunikation verbindet, bildete.

Heute arbeitet die Seedball Factory mit einem engagierten Team und versorgt europaweit Kunden aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft mit individuellen und umweltfreundlichen Werbeartikeln. Das Sortiment reicht von Samentütchen und Blumenzwiebeln über Samenbomben (Seedballs) bis hin zu Samenkapseln, Vogelfutter und Reinigungstabs. Jeder Artikel kann mit Wunschdruck versehen werden und wird in nur zehn Werktagen geliefert.

Ein herausstechendes Merkmal ist die Produktion und das Saatgutmangement, das vollständig aus Deutschland erfolgt, kombiniert mit einem hochwertigen Service und transparenten Preisen. Bereits ab Aufträgen mittlerer Größe liefert das Unternehmen versandkostenfrei innerhalb Europas und auf Vorkasse wird vollständig verzichtet.

Für die Seedball Factory ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Marketingformel, sondern gelebtes Prinzip. Die Werbeartikel sind plastikfrei, biologisch abbaubar und fördern Artenvielfalt, etwa durch das Anlocken von Bienen und anderen bestäubenden Insekten in urbanen Räumen. So wird Werbung zu einem Impuls für mehr ökologische Vielfalt und gleichzeitig zu einem markanten Markenmoment.

Für Unternehmen, Vereine oder politische Akteure, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen wollen, sondern auch langfristige Wertschätzung, bietet die Seedball Factory eine überzeugende Lösung. Ob in kleinen Stückzahlen für lokale Kampagnen oder bei großen Auflagen für bundesweite Aktionen, das Team steht bereit, jede Kampagne mit nachhaltigen Werbemitteln zu begleiten und zum Blühen zu bringen.

