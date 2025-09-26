Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für Erwachsene

Zahnzusatzversicherungen bieten Erwachsenen einen finanziellen Schutz vor hohen

Zahnarztkosten, insbesondere bei teuren Behandlungen wie Implantaten und

professioneller Zahnreinigung.

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten, sodass

Patienten oft auf hohen Eigenanteilen sitzen bleiben. Eine Zahnzusatzversicherung

kann hier sinnvoll Abhilfe schaffen.

Kosten für Implantate

Implantate sind eine gängige Methode, um fehlende Zähne zu ersetzen. Die Kosten für

ein Implantat können jedoch erheblich sein. Beispielsweise setzt sich der

Rechnungsbetrag einer Implantatversorgung insgesamt auf etwa 4.847 Euro

zusammen, einschließlich Knochenaufbau, implantologischer Leistungen,

Materialkosten und Zahnersatz auf dem Implantat. Die gesetzliche

Krankenversicherung übernimmt hiervon nur einen Teil, sodass Patienten mit hohen

Eigenanteilen rechnen müssen. Eine Zahnzusatzversicherung kann hier bis zu 100 %

der Kosten übernehmen, je nach Tarif. Zahnzusatzversicherung – Vergleich

Prophylaxe und Zahnreinigung

Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung ist wichtig, um Zahnkrankheiten

vorzubeugen und die Zahngesundheit zu erhalten. Die gesetzlichen Krankenkassen

übernehmen diese Leistung meist nicht oder nur teilweise. Zahnzusatzversicherungen

können hier bis zu 200 Euro pro Jahr erstatten, je nach Tarif (lvm.de). Dies entlastet

Patienten finanziell und fördert die Zahngesundheit.

Kosten und Tarife

Die Kosten für eine Zahnzusatzversicherung variieren je nach Tarif und Anbieter. Gute

Tarife für Erwachsene beginnen bei etwa 7,78 Euro pro Monat (check24.de). Es ist

wichtig, die verschiedenen Tarife zu vergleichen, um den passenden Schutz zu finden.

Dabei sollten neben den Kosten auch die abgedeckten Leistungen und eventuelle

Wartezeiten berücksichtigt werden.

Fazit

Eine Zahnzusatzversicherung kann Erwachsenen helfen, hohe Zahnarztkosten zu

vermeiden und die Zahngesundheit langfristig zu erhalten. Besonders bei teuren

Behandlungen wie Implantaten und regelmäßiger Zahnreinigung ist sie eine sinnvolle

Investition. Ein Vergleich der verschiedenen Tarife lohnt sich, um den individuell

passenden Schutz zu finden. Mehr Informationen hier: Zahnzusatz-Versicherung24

