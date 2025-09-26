News suchen
Suche
Kunst und Kultur

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig und ideal als Geschenk - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

158mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Idealrahmen.de erweitert sein Sortiment: Neue Bilderrahmen mit Passepartout setzen Fotos und Poster stilvoll in Szene – vielseitig einsetzbar und perfekt als Geschenkidee.

Bild_Fürstenwalde, September 2025_ – Der Onlineshop www.idealrahmen.de erweitert sein Sortiment: Ab sofort sind dekorative Bilderrahmen mit Passepartout erhältlich. Die neuen Modelle vereinen klassisches Design mit moderner Funktionalität und bieten die perfekte Lösung, um Fotos, Portraits oder Kunstdrucke stilvoll in Szene zu setzen.

Produkt-Highlights

Elegantes Design: Klassischer Fotorahmen mit dekorativem Passepartout für eine hochwertige Bildpräsentation.

Vielseitig nutzbar: Aufstellbar im Hoch- und Querformat sowie zum Aufhängen an der Wand geeignet.

Hochwertige Materialien: Stabile Verarbeitung mit bruchsicherem Glas oder Kunststoffglas für optimalen Schutz.

Individuelle Einsatzmöglichkeiten: Perfekt für Familienfotos, Portraits, Urkunden oder Kunstwerke.

Geschenkidee: Dank edler Optik eignet sich der Rahmen ideal als Präsent für besondere Anlässe.

Für jedes Zuhause der passende Rahmen

Die neuen Bilderrahmen sind in verschiedenen Formaten und Farben erhältlich. Ob als Portraitrahmen für das Wohnzimmer, Galerierahmen im Büro oder Geschenk für Freunde und Familie – die Passepartout-Rahmen sorgen überall für ein stilvolles Ambiente.

Verfügbarkeit und Preis

Die neuen Modelle sind ab sofort im Onlineshop unter www.idealrahmen.de verfügbar. Sie zeichnen sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus und werden zuverlässig und sicher aus Deutschland geliefert.

Über idealrahmen.de

idealrahmen.de ist ein inhabergeführter Onlineshop mit Sitz in Fürstenwalde. Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Bilderrahmen, Passepartouts und Zubehör spezialisiert. Mit einer großen Auswahl an Materialien, Größen und Designs richtet sich idealrahmen.de an Privatkunden, Künstler, Fotografen sowie Unternehmen, die Wert auf Qualität und Stil legen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ideal Trend GmbH
Juri Mauch
Dr. Cupei Str 4
15517 Fürstenwalde/spree
Deutschland

fon ..: 030 – 417 67 291
web ..: https://idealrahmen.de/
email : info@idealrahmen.de

Idealrahmen.de ist ein spezialisierter Onlineshop für hochwertige Bilderrahmen, Passepartouts und Zubehör. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, stilvolle und langlebige Rahmenlösungen für Privatpersonen, Künstler, Unternehmen und Institutionen anzubieten – bequem online bestellbar und schnell geliefert.

Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Materialien wie Holz, Aluminium und Glas sowie viele verschiedene Formate – von klassischen Standardgrößen bis hin zu individuellen Sondermaßen. Neben rahmenlosen Cliprahmen finden Kunden auch moderne Designrahmen und passendes Zubehör für die perfekte Bildpräsentation.

Idealrahmen.de steht für Qualität, Zuverlässigkeit und ästhetisches Bewusstsein. Ziel ist es, Kunstwerke, Fotografien und Erinnerungen optimal in Szene zu setzen – mit dem passenden Rahmen als stilvollem Begleiter. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf persönliche Beratung, faire Preise und einen kundenorientierten Service.

Idealrahmen.de richtet sich sowohl an private Endkunden als auch an professionelle Abnehmer – darunter Fotografen, Galerien, Innenarchitekten, Agenturen, Schulen und Unternehmen.

Stärken & Alleinstellungsmerkmale:
Breites und gut kuratiertes Rahmensortiment
Hochwertige Materialien und Verarbeitung
Schnelle Lieferung aus Deutschland
Persönlicher Kundenservice
Faire Preise bei hoher Qualität

Pressekontakt:

IDEAL TREND GmbH
Herr Juri Mauch
Dr. Cupei Str 4 4
15517 Fürstenwalde/spree

fon ..: 03041767291
email : kontakt@idealtrend.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig und ideal als Geschenk

Vorheriger Artikel
Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in Not!
Nächster Artikel
Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für Erwachsene
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig und ideal als Geschenk

Aktuelle Themen

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Koblenz...

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Seedball Factory: Nachhaltige Werbemittel mit Wirkung

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Kiel...

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Kassel...

Energieeffizienz mit System: pro home verbindet Beratung, Technik und...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

KAMPFKUNST HERZ – Wo Kinder Selbstvertrauen, Struktur und Herz...

Hausmarkt.at: Österreichs Online-Baumarkt im Aufwind

Cachback mit LENTHO: Smarter online sparen

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Unfallwagen verkaufen in Rastatt: Stressfrei, sicher und zum besten...

Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren

Die Philosophie der exklusiven Partnervermittlung: Zwischen Intuition und Psychologie

Starlink revolutioniert Business-Kontinuität: Wie Satelliten-Internet Unternehmen vor Ausfällen schützt

Tragetaschen im Einzelhandel:

Worte, die bewegen – Warum Rhetorik der Schlüssel zum...

Frisia bestellt weitere Schnellfähre: Inselexpress 3

Wie finde ich die beste GEO-Agentur für mehr KI-Sichtbarkeit?

ISAHR GmbH – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Cottbus

Der umfassende Leitfaden zum Autoankauf in Balingen – Erfolgreiches...

Kreis Steinfurt: Fast jede 2. Schweine-Kontrolle mit Missständen –...

Der einfache Weg zum Autoankauf in Saarlouis: Von der...

Minimalismus zum Einschalten: Lampenwelt.de zeigt zeitlose Leuchten für mehr...

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers...

Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf...

Informieren und schnuppern am 9.10.25: Online-Ausbildungen für Sprachen und...

amyy – stimmstark, jung & charismatisch

Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie...

Immobilienmakler in Neustrelitz: Ein wachsender Markt in der malerischen...

Angerer Freizeitmöbel startet Schlussverkauf 2025 – Hochwertige Gartenmöbel zum...

Margarita Ultima – Düsseldorfs neue Cocktail-Variation mit Likör FRENZEL...

Zweiter BGM-Kongress bei s.Oliver in Rottendorf – Betriebliches Gesundheitsmanagement...

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Jena...

Die besten Plattformen zum Kauf von relevanten Backlinks: Maximieren...

Hochwertige Backlinks kaufen – PR-Backlink kaufen mit SEO-Boost

Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren...

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in...

Nachhaltige Verpackung im Wandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025

Bunamo launcht Specialty Coffee Marktplatz – die Home Barista...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Ingolstadt...

Windlichter von ADV PAX Lutec – stimmungsvolle Highlights für...

Marktwert trotz Motorschaden: So finden Autobesitzer den echten Restwert...

Altes Auto schnell loswerden: Ihre Optionen für einen unkomplizierten...

Ihr Schrottauto verkaufen: So vermeiden Sie rechtliche Schwierigkeiten und...

Apple im Vergleich – „Liquid Glass“ & KI-Rückstand

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.