News suchen
Suche
Immobilien

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte Überwachung - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

114mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Mit dem ExDome® stellt die SAMCON Prozessleittechnik GmbH ihre neueste Generation explosionsgeschützter Dome-Kameras vor.

BildDas Modell gilt einigen Experten als derzeit optisch bester Explosionsschutz-Dome der Branche und setzt neue Maßstäbe in puncto Bildqualität, Langlebigkeit und Sicherheit.

Hightech-Material für maximale Bildqualität

Im Gegensatz zu anderen Herstellern setzt SAMCON beim ExDome® nicht auf Polycarbonat, sondern auf einen Polysulfonwerkstoff, wie er auch in der Luftfahrt eingesetzt wird. Dadurch konnte die Kuppel deutlich dünner konstruiert werden – mit dem Ergebnis einer herausragenden Bildqualität.

Technologische Vorteile im Überblick

– Optimierte UV-Beständigkeit: Eine zweiteilige Nano-Beschichtung schützt zuverlässig vor schädlichem UV-Licht und verlängert die Lebensdauer.

– Kratz-Beständigkeit: Die hydrophobe Anti-Kratzbeschichtung sorgt für einfache Reinigung durch Lotus-Effekt.

– Maximale Transparenz: Im HD-Sichtfeld ermöglicht die Kamera eine 40-fache optische Vergrößerung mit gestochen scharfem Bild.

„In der Praxis entscheidet die Kuppel über die Bildqualität – und genau hier haben wir mit dem ExDome® einen großen Schritt nach vorne gemacht. Durch den Einsatz des Polysulfonwerkstoffs erreichen wir eine extrem dünne Kuppel, die ein nahezu unverfälschtes Bild ermöglicht. In explosionsgefährdeten Bereichen, wo es auf jede Sekunde und jedes Detail ankommt, ist das ein enormer Vorteil: Gefahrensituationen werden klarer erkannt, selbst bei starker Sonneneinstrahlung oder schwierigen Lichtverhältnissen. Hinzu kommt die widerstandsfähige Beschichtung, die unsere Kunden im Alltag entlastet – weniger Kratzer, einfachere Reinigung und eine deutlich höhere Langlebigkeit. Damit bieten wir nicht nur eine technische Innovation, sondern vor allem einen echten Mehrwert für den täglichen Einsatz.“, so Dipl.-Ing. Steffen Seibert, Geschäftsführer der SAMCON Prozessleittechnik GmbH_

Perfekt für sicherheitskritische Bereiche

Der ExDome® ist in allen Dome-Kameras von SAMCON integriert, darunter Panorama- und PTZ-Modelle. Damit eignet sich die Technologie ideal für die Überwachung großer Flächen in explosionsgefährdeten Zonen – beispielsweise in der Öl-, Gas- oder Chemieindustrie.

Ein anschauliches Tutorial zur ExDome Advanced Dome Technology sowie ein direkter Qualitätsvergleich mit Wettbewerber-Produkten stehen auf der Website zur Verfügung.

Mehr Infos unter https://www.samcon.eu/de/produkte/netzwerk/ptz-dome-kameras/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Samcon Prozessleittechnik
Herr Steffen Seibert
Schillerstraße 17
35102 Lohra Altenvers
Deutschland

fon ..: +49 6426 9231- 0
web ..: https://www.samcon.eu/de/
email : t.lilling@samcon.eu

Made in Germany. Seit 2003 entwickelt und produziert SAMCON explosionsgeschützte Kamera- und Beleuchtungssysteme für höchste Sicherheitsanforderungen. Produkte von SAMCON erfüllen internationale Standards und Zertifizierungen wie ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX, EAC-Ex, PESO und MASC.
Mit Schutzarten und Schutzklassen nach IP66/68, druckfeste Kapselung (Ex d) sowie modernster LED- und Kameratechnik stehen SAMCON-Lösungen weltweit für Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit – von der Arktis bis in die Wüste, auf hoher See oder an Land.
Das Portfolio reicht von explosionsgeschützten Kamerasystemen bis hin zu leistungsstarken Ex-Leuchten. Ob einfache Ex-Kamera-Monitor-Anwendung oder komplexe CCTV-Anlage mit Audiointegration und Anbindung an Prozessleitsysteme: SAMCON bietet stets die passende Lösung. Qualität in der Planung, perfekt durchdachte Gerätetechnik und maximale Kundenzufriedenheit sind dabei die oberste Direktive.

Pressekontakt:

Samcon Prozessleittechnik GmbH
Herr Steffen Seibert
Schillerstraße 17
35102 Lohra-Altenvers

fon ..: +49 6426 9231- 0
email : t.lilling@samcon.eu

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte Überwachung

Vorheriger Artikel
Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von Immobilienportfolios
Nächster Artikel
Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn und Gesundheit
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte Überwachung

Aktuelle Themen

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Kiel...

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Kassel...

Energieeffizienz mit System: pro home verbindet Beratung, Technik und...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

KAMPFKUNST HERZ – Wo Kinder Selbstvertrauen, Struktur und Herz...

Hausmarkt.at: Österreichs Online-Baumarkt im Aufwind

Cachback mit LENTHO: Smarter online sparen

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Unfallwagen verkaufen in Rastatt: Stressfrei, sicher und zum besten...

Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren

Die Philosophie der exklusiven Partnervermittlung: Zwischen Intuition und Psychologie

Starlink revolutioniert Business-Kontinuität: Wie Satelliten-Internet Unternehmen vor Ausfällen schützt

Tragetaschen im Einzelhandel:

Worte, die bewegen – Warum Rhetorik der Schlüssel zum...

Frisia bestellt weitere Schnellfähre: Inselexpress 3

Wie finde ich die beste GEO-Agentur für mehr KI-Sichtbarkeit?

ISAHR GmbH – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Cottbus

Der umfassende Leitfaden zum Autoankauf in Balingen – Erfolgreiches...

Kreis Steinfurt: Fast jede 2. Schweine-Kontrolle mit Missständen –...

Der einfache Weg zum Autoankauf in Saarlouis: Von der...

Minimalismus zum Einschalten: Lampenwelt.de zeigt zeitlose Leuchten für mehr...

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers...

Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf...

Informieren und schnuppern am 9.10.25: Online-Ausbildungen für Sprachen und...

amyy – stimmstark, jung & charismatisch

Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie...

Immobilienmakler in Neustrelitz: Ein wachsender Markt in der malerischen...

Angerer Freizeitmöbel startet Schlussverkauf 2025 – Hochwertige Gartenmöbel zum...

Margarita Ultima – Düsseldorfs neue Cocktail-Variation mit Likör FRENZEL...

Zweiter BGM-Kongress bei s.Oliver in Rottendorf – Betriebliches Gesundheitsmanagement...

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Jena...

Die besten Plattformen zum Kauf von relevanten Backlinks: Maximieren...

Hochwertige Backlinks kaufen – PR-Backlink kaufen mit SEO-Boost

Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren...

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in...

Nachhaltige Verpackung im Wandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025

Bunamo launcht Specialty Coffee Marktplatz – die Home Barista...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Ingolstadt...

Windlichter von ADV PAX Lutec – stimmungsvolle Highlights für...

Marktwert trotz Motorschaden: So finden Autobesitzer den echten Restwert...

Altes Auto schnell loswerden: Ihre Optionen für einen unkomplizierten...

Ihr Schrottauto verkaufen: So vermeiden Sie rechtliche Schwierigkeiten und...

Apple im Vergleich – „Liquid Glass“ & KI-Rückstand

Was Sie beim Auto verkaufen 2025 wirklich wissen sollten:...

Regional vs. Online: Wo kannst du dein Auto 2025...

Auto privat oder gewerblich verkaufen? So vermeiden Sie teure...

Die besten Verkaufsmethoden für Gebrauchtwagen im Jahr 2025: Ein...

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion...

GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration...

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.