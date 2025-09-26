Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des französischen Straßenkünstlers Seth

Ab 20.9. verwandelt der französische Street-Art-Star Seth das KUNSTLABOR 2 in München in SPIEL(T)RÄUME – eine interaktive Fantasiereise für Kinder von 3 bis 103 Jahren.

„Ich möchte, dass diese Ausstellung eine Reise zu unserem inneren Kind ist, eine Welt voller Wunder, in der alles möglich ist.“ – Seth

Ab dem 20. September 2025 wird das KUNSTLABOR 2 zu einem riesigen Spielplatz für Kinder und im Herzen jung Gebliebene. Das Kunst- und Kulturzentrum in München zeigt die Wanderausstellung „Seth’s SPIEL(T)RÄUME“ des international bekannten französischen Straßenkünstlers Julien Malland alias Seth.

In dieser interaktiven Ausstellung lässt Seth die Besucher:innen in die Vielfalt und Möglichkeiten des Spiels auf der ganzen Welt eintauchen. Mit traumhaften Installationen, Gemälden, Skulpturen und Wandmalereien möchte der Künstler Kreativität und Neugier wecken, wobei er ein besonderes Augenmerk auf das junge Publikum legt.

„Seth’s SPIEL(T)RÄUME“ ist als Kooperation mit dem Musée en Herbe in Paris entstanden. Weitere Station war das STRAAT Museum in Amsterdam. Für die Ausstellung im KUNSTLABOR 2 konzipierte Seth neue Werke rund um das Thema „Spiel und Kindheit“.

Interaktive Fantasiereise

Die Ausstellung „Seth’s SPIEL(T)RÄUME“ lädt ein, sich mit dem Künstler auf eine phantasievolle und poetische Reise zu begeben. Die Besucher:innen schlendern durch die nachgebauten Straßen von Paris, in denen sich spielende Kinder tummeln, und damit eine immersive städtische Umgebung kreieren. Sie begleiten Seth auf seine Reisen in alle Winkel der Welt und nehmen Teil an seinen Begegnungen mit Kindern und ihren Spielen aus Madagaskar, Indonesien, Haiti, der Ukraine und China.

In dieser Ausstellung scheinen die Werke beinahe lebendig zu werden, Gesellschaftsspiele unserer Kindheit neu aufzuleben und Wortspiele in Dialog mit ihren Lesern zu treten. Die Porträts der Besucher:innen verschmelzen auf magische Weise mit den Werken des Künstlers. Man durchquert einen Gang in den Farben des Regenbogens, den Seth „Vortex“ (Wirbel) nennt und der für unsere Vorstellungskraft steht.

Kinder als Seth’s Sprachrohr

Seth ist bekannt für seine großformatigen, im Ausland umgesetzten Kunstwerke sowie für seinen Austausch mit Einheimischen verschiedener Kulturen. Er stützt sich auf die Phantasie der Menschen und auf Legenden, Mythen und Sagen verschiedener Länder. Kinder werden Sprachrohr seines Anliegens. Er setzt ihre kindlichen Charaktere in einen sozialen und (geo-)politischen Kontext. Dieser Gedanke der Zusammenarbeit und Bildung liegt „Seth’s SPIEL(T)RÄUME“ zugrunde. Die Ausstellung reflektiert diesen Ansatz mit einer Schnitzeljagd, vielen verschiedenen Spielen und Täuschungen, alle gezielt für Kinder.

Rahmenprogramm für die ganze Familie und Begleitbuch

Ab dem 3. Oktober startet zusätzlich ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, das Groß und Klein spielerisch in die faszinierende Welt von Seths Kunst eintauchen lässt. Kindgerecht und interaktiv gestaltete Familienführungen, Schnitzeljagden sowie kreative Workshops machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Zur Ausstellung erscheint zusätzlich ein Begleitbuch, das sich gleichermaßen an Kinder wie an Erwachsene richtet und einlädt, eine Welt voller Kulturen, Spiele und Fantasie zu entdecken.

Der Künstler Seth

Geboren in Paris, begann Seth Mitte der 1990er Jahre, sich auf den Wänden seiner Stadt auszudrücken. Sein bevorzugtes Terrain war das 20. Arrondissement, wo er in der Graffiti-Szene durch seine besonderen Figuren bekannt wurde. Heute ist Seth international bekannt für seine vielschichtigen Wandgemälde, die in einem lebendigen Stil Unschuld und Vorstellungskraft zum Ausdruck bringen. In seinen figurativen Arbeiten – darunter Gemälde, Installationen und Skulpturen – beschäftigt er sich mit Themen wie sozialem Zusammenhalt und Kindheit. Weitere Informationen finden Sie unter seth.fr.

Eine Kooperation mit dem Musée en Herbe

Seit 1975 präsentiert das Musée en Herbe Kunstausstellungen für alle Altersgruppen. Der spielerische und humorvolle Ansatz des Musée en Herbe zieht jährlich mehr als 130.000 Besucher an. Das Museum stellt sein Know-how auch anderen Einrichtungen zur Verfügung. Das Musée en Herbe wird von einem gemeinnützigen Verein verwaltet. Weitere Informationen finden Sie unter musee-en-herbe.com.

Alle Informationen zur Ausstellung sowie zum Familienprogramm finden Sie auf unserer Website unter https://kunstlabor.org/kunst-fuer-kinder-muenchen/.

Das KUNSTLABOR 2 ist ein dynamisches Zentrum für Kunst und Kultur in München, gegründet durch das Team des Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA). Es dient als Plattform für künstlerischen Austausch und fördert Vielfalt und Inklusion in der Kunstszene. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops bietet das KUNSTLABOR 2 Raum für Kreativität und Zusammenarbeit. Es engagiert sich in der Kunstvermittlung und ist Treffpunkt für Kunstschaffende und Kunstinteressierte. Das KUNSTLABOR 2 steht für die Verbindung von Kunst und Gemeinwesen, fördert lokale und internationale Künstler*innen und trägt zur kulturellen Bereicherung der Stadt München bei.

