KAMPFKUNST HERZ – Wo Kinder Selbstvertrauen, Struktur und Herz lernen

KAMPFKUNST HERZ verbindet Kampfkunst mit Pädagogik: Kinder und Jugendliche stärken Mut, Disziplin, Werte und Selbstbewusstsein in einem sicheren Raum für persönliches Wachstum und Gemeinschaft.

KAMPFKUNST HERZ wird Lebensschule: Wie Mut, Struktur und Herz Kinder stark machen

In einer Zeit, in der Kinder nicht nur körperlich, sondern auch emotional und mental gestärkt werden sollten, setzt KAMPFKUNST HERZ neue Maßstäbe. Gegründet von Kim Marc Herzog und seiner Frau Sarah, bietet das Netzwerk eine pädagogisch fundierte Kampfkunst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – mit Fokus auf Werte, Selbstentfaltung und persönliches Wachstum.

Bei KAMPFKUNST HERZ finden Kinder einen sicheren Raum, in dem sie emotionale Stärke, soziale Kompetenz und körperliche Fitness entwickeln. Programme wie MUKI DO ab 2 Jahren, kleine Helden für 3 bis 8, Fighters für 9 bis 12 sowie spezielle Kurse für Jugendliche ab 13 und Erwachsene ab 16 verbinden Bewegung mit Wertevermittlung und Selbstbewusstsein.

Die Trainings werden von pädagogisch geschulten Lehrkräften geleitet, die individuell auf Bedürfnisse eingehen, etwa bei ADHS oder Hochsensibilität. Wettkampf tritt in den Hintergrund – entscheidend ist die persönliche Entwicklung.

Seit 2001 gewachsen, erreichen die Kurse heute über 1400 Kinder wöchentlich an zahlreichen Standorten. Grundlage ist das HERZ.KRAFT System mit zwölf Lebenswerten wie Respekt, Disziplin, Mut und Vertrauen.

Eltern schätzen die klare Struktur, Verlässlichkeit und die Haltung der Trainerinnen und Trainer. Entwicklung wird nicht bewertet, sondern begleitet – in einer Gemeinschaft, die Kinder stark fürs Leben macht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kampfkunst Herz

Herr Kim Herzog

Walter-Eucken-Straße 9

66877 Ramstein

Deutschland

fon ..: 0 63 71 46 66 55

web ..: https://kampfkunst-herz.de/

email : kontakt@kampfkunst-herz.de

Pressekontakt:

Frewert Media GmbH

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: +49 (0) 5261 7000 503