News suchen
Suche
Mode und Lifestyle

Cachback mit LENTHO: Smarter online sparen - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

97mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

LENTHO startet 2025 in Deutschland: Die Plattform des Unternehmerpaars Wos kombiniert exklusive Rabatte mit transparentem Cashback und bietet ein einzigartiges Shopping- und Sparerlebnis.

Mit dem Motto „galaktisch gut sparen“ betritt LENTHO den deutschen Markt und verspricht Verbraucher:innen eine neue Dimension des Online-Shoppings. Das 2025 offiziell gestartete Online-System des erfolgreichen Unternehmerpaars Lena und Thomas Wos, verbindet exklusive Rabatte mit Cashback-Vorteilen und schafft damit eine Win-Win-Situation für Kundinnen und Kunden ebenso wie für Partnerunternehmen.

LENTHO richtet sich an alle, die sich beim Online Einkauf nicht mit Standardangeboten zufriedengeben wollen. Von Elektronik, Mode, Beautyprodukte, über Lebensmittel Haustierbedarf bis hin zu Reisebuchungen, über die Plattform finden Nutzer regelmäßig attraktive Deals, erhalten Zugang zu speziellen, tagesaktuellen Rabattcodes und können bei jedem qualifizierten Einkauf einen Teil des Betrags in Form von Cashback zurückholen. Besonders interessant: Die Registrierung ist kostenfrei und unkompliziert. Ein einmaliger Bonus von 10 Euro wird direkt nach erfolgreicher Anmeldung dem jeweiligen LENTHO-Konto gutgeschrieben. Sobald ein bestätigtes Cashback von 20 Euro erreicht ist, kann man sich den Betrag bequem via PayPal auszahlen lassen.

Der Clou von LENTHO ist die Kombination aus Rabatt­aktionen und Cashback, die ganz transparent beim jeweiligen Shop dargestellt wird. Viele Angebote sind exklusiv über die Plattform verfügbar und wirken dadurch gezielt als Kaufanreiz. Gleichzeitig profitieren Partnerunternehmen von zusätzlicher Sichtbarkeit und einer engagierten Zielgruppe, die bewusst nach Sparpotenzial sucht. Damit verknüpft LENTHO zwei Seiten: Für Kunden:innen entsteht ein greifbarer Mehrwert, für Händler ein effizienter Vertriebskanal.

Die Plattform geht über reine Onlineangebote hinaus: Bereits in den ersten Städten finden sich Restaurants, Hotels und Veranstaltungen. Künftig wird das Angebot auch auf den stationären Handel ausgeweitet. Neben dem monatlichen Gewinnspiel dürfen sich LENTHO-Nutzer:innen schon jetzt auf neue Funktionen und exklusive Benefits freuen.

Die Philosophie von LENTHO basiert auf Transparenz, Nutzerfreundlichkeit und einem fairen Nutzenversprechen. Die Anmeldung dauert nur wenige Sekunden, die Bedienung der Plattform oder App ist intuitiv gestaltet und der Zugang zu Angeboten erfolgt ohne versteckte Hürden. Die Kombination aus exklusiven Rabatten, Cashback und einer breit aufgestellten Shop-Auswahl soll LENTHO zu einer festen Größe im Alltag von Spar-Enthusiasten machen.

Mit dem Start von LENTHO in Deutschland beginnt eine neue Ära im Onlinehandel: ein einzigartiges Shopping- und Sparerlebnis, das sowohl Verbraucher:innen als auch Partnerunternehmen gleichermaßen begeistert. Weitere Informationen, Pressekontakte und Bildmaterial stehen auf der LENTHO-Website und im Pressebereich des Blogs zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

THE WOS Germany GmbH
Herr Thomas Wos
Beethovenstraße 44
41061 Mönchengladbach
Deutschland

fon ..: +49 (0) 2161 / 5639516
web ..: https://lentho.com/de-DE
email : support@lentho.com

Pressekontakt:

Frewert-Media
Herr Jonas Frewert
Leopoldstraße 2-8
32051 Herford

fon ..: +49 (0) 5261 7000 503

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Cachback mit LENTHO: Smarter online sparen

Vorheriger Artikel
Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf Rückzahlung der Verluste
Nächster Artikel
Hausmarkt.at: Österreichs Online-Baumarkt im Aufwind
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Cachback mit LENTHO: Smarter online sparen

Aktuelle Themen

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Kassel...

Energieeffizienz mit System: pro home verbindet Beratung, Technik und...

KAMPFKUNST HERZ – Wo Kinder Selbstvertrauen, Struktur und Herz...

Hausmarkt.at: Österreichs Online-Baumarkt im Aufwind

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Unfallwagen verkaufen in Rastatt: Stressfrei, sicher und zum besten...

Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren

Die Philosophie der exklusiven Partnervermittlung: Zwischen Intuition und Psychologie

Starlink revolutioniert Business-Kontinuität: Wie Satelliten-Internet Unternehmen vor Ausfällen schützt

Tragetaschen im Einzelhandel:

Worte, die bewegen – Warum Rhetorik der Schlüssel zum...

Frisia bestellt weitere Schnellfähre: Inselexpress 3

Wie finde ich die beste GEO-Agentur für mehr KI-Sichtbarkeit?

ISAHR GmbH – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Cottbus

Der umfassende Leitfaden zum Autoankauf in Balingen – Erfolgreiches...

Kreis Steinfurt: Fast jede 2. Schweine-Kontrolle mit Missständen –...

Der einfache Weg zum Autoankauf in Saarlouis: Von der...

Minimalismus zum Einschalten: Lampenwelt.de zeigt zeitlose Leuchten für mehr...

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers...

Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf...

Informieren und schnuppern am 9.10.25: Online-Ausbildungen für Sprachen und...

amyy – stimmstark, jung & charismatisch

Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie...

Immobilienmakler in Neustrelitz: Ein wachsender Markt in der malerischen...

Angerer Freizeitmöbel startet Schlussverkauf 2025 – Hochwertige Gartenmöbel zum...

Margarita Ultima – Düsseldorfs neue Cocktail-Variation mit Likör FRENZEL...

Zweiter BGM-Kongress bei s.Oliver in Rottendorf – Betriebliches Gesundheitsmanagement...

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Jena...

Die besten Plattformen zum Kauf von relevanten Backlinks: Maximieren...

Hochwertige Backlinks kaufen – PR-Backlink kaufen mit SEO-Boost

Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren...

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in...

Nachhaltige Verpackung im Wandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025

Bunamo launcht Specialty Coffee Marktplatz – die Home Barista...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Ingolstadt...

Windlichter von ADV PAX Lutec – stimmungsvolle Highlights für...

Marktwert trotz Motorschaden: So finden Autobesitzer den echten Restwert...

Altes Auto schnell loswerden: Ihre Optionen für einen unkomplizierten...

Ihr Schrottauto verkaufen: So vermeiden Sie rechtliche Schwierigkeiten und...

Apple im Vergleich – „Liquid Glass“ & KI-Rückstand

Was Sie beim Auto verkaufen 2025 wirklich wissen sollten:...

Regional vs. Online: Wo kannst du dein Auto 2025...

Auto privat oder gewerblich verkaufen? So vermeiden Sie teure...

Die besten Verkaufsmethoden für Gebrauchtwagen im Jahr 2025: Ein...

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion...

GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration...

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die...

El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in...

digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern

Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Trojanische Pferde im digitalen Zeitalter – Cyber-Samurai sensibilisiert Unternehmen

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Im freien Fall – der neue Song von Ronny...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.