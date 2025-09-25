News suchen
Hausmarkt.at: Österreichs Online-Baumarkt im Aufwind - Bsozd.com

In einer Zeit, in der Heimwerken und Gärtnern zu beliebten Hobbys geworden sind, bietet Hausmarkt.at eine umfassende Lösung für alle Bedürfnisse rund um Haus, Garten und Werkstatt. Als österreichischer Online-Shop, betrieben von der cadabra GmbH, etabliert sich Hausmarkt.at als verlässlicher Partner für Hobbybastler, Profi-Handwerker und Gewerbetreibende. Mit einem breiten Sortiment an hochwertigen Produkten, benutzerfreundlicher Navigation und exzellentem Kundenservice macht der Shop den Einkauf bequem und effizient – ohne den Weg in den klassischen Baumarkt. „Wir verstehen die Leidenschaft für DIY-Projekte und wissen, wie frustrierend es sein kann, Zeit mit langen Einkäufen zu vergeuden“, erklärt Yilmaz Dogan, Geschäftsführer der cadabra GmbH. „Hausmarkt.at vereint Qualität, Vielfalt und Kundennähe in einem modernen Online-Format. Ob kleine Reparaturen oder große Renovierungen – bei uns finden Kunden alles, was sie brauchen, direkt von zu Hause aus.“ Das wertebewusste Familienunternehmen hat sich in den letzten Jahren als starke Alternative zu internationalen Giganten wie Amazon positioniert, indem es lokalen Service und fundierte Beratung priorisiert. Das Produktsortiment umfasst Tausende Artikel in Kategorien wie Elektrowerkzeuge (z. B. Akku-Schlagschrauber von RETTER oder DEWALT), Handwerkzeuge, Gartengeräte (Rasenmäher-Roboter, Heckenscheren), Hebetechnik, Werkstattpressen, Schweißtechnik, Arbeitskleidung und sogar Outdoor-Produkte wie Kinder-Elektroautos oder Hoflader. Top-Marken sorgen für bewährte Qualität. Besonders hervorzuheben sind nachhaltige Optionen wie energieeffiziente Geräte und umweltfreundliche Materialien, die den wachsenden Bedarf an grünem Einkaufen bedienen.Vorteile für Kunden sind vielfältig: Die intuitive Website mit Filterfunktionen nach Preis, Marke oder Zweck erleichtert die Suche. Besuchen Sie Hausmarkt.at und profitieren Sie von der österreichischen Expertise für Ihren Alltag.

Hausmarkt.at: Österreichs Online-Baumarkt im Aufwind

