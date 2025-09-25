News suchen
Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X und T10F ab 29. September 2025 für innovative Mobilität - Bsozd.com

Mit dem Start der Vorbestellungen am 29. September 2025 bringt der türkische Hersteller Togg seine E-Auto-Modelle T10X und T10F auf den deutschen Markt. Kunden können diese Modelle über die Trumore-App konfigurieren und vorbestellen. Informieren Sie sich über die neuesten Sicherheitsfeatures und die umweltfreundlichen Technologien dieser neuen Fahrzeuge.

Mit dem Verkaufsstart für das SUV T10X und die Limousine T10F betritt Togg als erster türkischer E-Mobilitätsanbieter den deutschen Markt. Beide Modelle verfügen über einen vollelektrischen Antrieb.

Nachdem sich die türkische Mobilitätsmarke Togg mit dem Elektro-SUV T10X erfolgreich im Heimatmarkt etabliert hat, erfolgt nun die Expansion nach Europa. Im Fokus steht dabei zunächst Deutschland, wo am 29. September ab 10:00 Uhr sowohl das SUV-Modell T10X als auch die neue Limousine T10F bestellt werden können.

Konfiguration und Vorbestellung laufen über die von Togg entwickelte Trumore-App. Die Trumore-App ist in den App-Stores von Google und Apple verfügbar und bietet neben der Konfigurations- und Bestellfunktion auch die digitalen Mobilitäts-Features für Togg-Nutzerinnen und -Nutzer.

Erste Auslieferungen noch in diesem Jahr

Zum Marktstart gibt Togg ein erstes Kontingent von insgesamt 1.000 Fahrzeugen der Modelle T10X und T10F zur Bestellung über die Trumore-App frei. Die ersten 600 Fahrzeuge werden noch 2025 ausgeliefert.

Pro bestelltes Fahrzeug stellt Togg eine Anzahlung von 1.000 Euro in Rechnung, die im Fall einer Stornierung vollständig zurückerstattet wird. Wenn das erste Kontingent ausgeschöpft ist, wird der Konfigurator geschlossen und kurz darauf für die Auslieferungen ab Anfang 2026 wieder geöffnet. Ab dann sind auch Fahrzeuge mit Standardreichweite und Basisausstattung bestellbar.

Angeboten wird zunächst die Komfort-Ausstattungsvariante V2 RWD Long Range, die über einen Hinterradantrieb verfügt und eine WLTP-Reichweite bis zu 523 Kilometern (T10X) bzw. 623 Kilometern (T10F) bietet. Die für Deutschland geltende Preisliste wird ebenfalls am 29. September auf der Togg-Website unter www.togg.eu/de veröffentlicht.

Verkaufserfolge in Türkiye

Im türkischen Heimatmarkt verlief der Start der neuen Mobilitätsmarke Togg vor gut zwei Jahren vielversprechend: Vom ersten Elektromodell T10X wurden bislang 70.000 Exemplare verkauft.

Neben einem großzügig gestalteten und flexiblen Innenraum sowie innovativen Multimedia- und Konnektivitätsfunktionen bietet Togg ein Höchstmaß an Sicherheit. Zur Sicherheitsausstattung zählen unter anderem sieben Airbags, ein hochfester Fahrgastraum sowie zahlreiche Assistenz- und Warnsysteme. Dank dieses Konzeptes erhielten sowohl der T10X als auch der T10F im NCAP-Crashtest die Bestnote von fünf Sternen.

Togg #ReDefineMobility

Togg (Türkiye’nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 als Industrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union der Kammern und Börsen Türkiyes (TOBB) gegründet – mit dem Ziel, eine globale Mobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen. Das Unternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafft ein integriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt. Als technologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilität intelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten – mit einem klaren Fokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreien Zukunft.

Weitere Informationen: https://www.togg.eu/

Togg, der erste türkische E-Mobilitätsanbieter, startet offiziell auf dem deutschen Markt. Ab dem 29. September 2025 können das Elektro-SUV T10X und die Limousine T10F über die Trumore-App vorbestellt werden. Zum Marktstart stehen 1.000 Fahrzeuge zur Verfügung, von denen 600 noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Die Modelle bieten eine Reichweite von bis zu 623 Kilometern und höchste Sicherheitsstandards. Preise werden ebenfalls am 29. September auf der offiziellen Website veröffentlicht.

Elektromodell T10X

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X und T10F ab 29. September 2025 für innovative Mobilität

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X und T10F ab 29. September 2025 für innovative Mobilität

