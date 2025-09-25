News suchen
Suche
Immobilien

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund 40 Baugrundstücke am 27.09.2025 - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

109mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Der Projektentwickler RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren zum Tag der offenen Grundstücke am 27.09.2025 rund 40 Baugrundstücke im neuen Wohngebiet in Frohburg

BildTag der offenen Grundstücke in Frohburg am 27. September 2025

Am Samstag, den 27. September 2025, lädt die RTLL Lewerenz Holding AG gemeinsam mit Poschmann Immobilien von 10:00 bis 13:00 Uhr zum Tag der offenen Grundstücke in das neue Wohngebiet Bahnhofstraße / Benndorfer Weg in 04654 Frohburg ein.

Im Rahmen der Veranstaltung können Interessierte die geplanten Grundstücke direkt vor Ort besichtigen und sich umfassend informieren. Insgesamt stehen rund 40 Baugrundstücke für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser zur Verfügung – in attraktiver Lage und in direkter Nachbarschaft zum neuen Nahversorgungszentrum.

Beratung, Informationen & Austausch vor Ort

Neben der Besichtigung erwartet die Besucher ein breites Informationsangebot:

* Poschmann Immobilien informiert zu den Grundstücken, Preisen und Kaufmodalitäten
* Namhafte Hausbaufirmen wie massa haus, Kern-Haus, Town & Country Haus und ScanHaus Marlow präsentieren verschiedene Baukonzepte, Haustypen sowie Finanzierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten
* An Infoständen erhalten Interessierte praktische Einblicke, wie sie den Traum vom Eigenheim in Frohburg realisieren können
* Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ein kleiner Imbiss rundet die Veranstaltung ab

Gelegenheit zum direkten Austausch

Der „Tag der offenen Grundstücke“ bietet eine ideale Gelegenheit, Fragen zu stellen, individuelle Vorstellungen zu besprechen und einen persönlichen Eindruck vom neuen Wohngebiet zu gewinnen. „Mit diesem Angebot wollen wir den Interessenten die Möglichkeit geben, sich vor Ort ein Bild zu machen und mit Experten ins Gespräch zu kommen“, sagt Christian Schultze, Projektentwickler bei der RTLL Lewerenz Holding AG.

Veranstaltungsdetails

Datum: Samstag, 27.09.2025
Uhrzeit: 10:00 – 13:00 Uhr
Ort: Neubaugebiet Bahnhofstraße / Benndorfer Weg, 04654 Frohburg

Kontakt für Rückfragen

Poschmann Immobilien
Telefon: 0341 / 6020830
Internet: www.poschmann-immobilien.com
E-Mail: info@poschmann-immobilien.com

Über RTLL Lewerenz Holding AG

Die RTLL Lewerenz Holding AG mit Sitz in Kirchberg (Sachsen) ist seit 1988 als Projektentwickler und Generalunternehmer tätig. Das Unternehmen realisiert Wohnungsbau-, Handels- und Sozialimmobilienprojekte und übernimmt den gesamten Prozess von Grundstückserwerb über Planung und Bau bis hin zur Fertigstellung.

Über Poschmann Immobilien

Die Poschmann Immobilien OHG mit Sitz in Leipzig – Gohlis ist ein erfahrener Partner in der Immobilienvermittlung, Immobilienberatung und im Vertrieb von Wohnimmobilien. Seit über 34 Jahren begleitet der Immobilienmakler aus Leipzig Bauherren, Eigennutzer, Kapitalanleger und Investoren bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Wohnträume und Immobilienprojekte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Poschmann Immobilien OHG
Herr Chris Poschmann
Gohliser Straße 11
04105 Leipzig
Deutschland

fon ..: 03416020830
web ..: https://www.poschmann-immobilien.com
email : info@poschmann-immobilien.com

Poschmann Immobilien – Ihr Immobilienmakler in Leipzig mit über 34 Jahren Erfahrung Als etablierter Immobilienmakler in Leipzig unterstützen wir Sie professionell beim Verkauf und Kauf von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Baugrundstücken und Gewerbeimmobilien. Wir bieten Ihnen eine präzise Immobilienbewertung, eine individuelle Verkaufsstrategie sowie eine gezielte Online- und Offline-Vermarktung. Unsere Expertise, Marktkenntnis und persönlicher Service sorgen für eine schnelle und erfolgreiche Immobilienvermittlung. Poschmann Immobilien – Ihr zuverlässiger Partner für Immobilien in Leipzig und Umgebung.

Pressekontakt:

Poschmann Immobilien OHG
Herr Chris Poschmann
Gohliser Straße 11
04105 Leipzig

fon ..: 03416020830
email : info@poschmann-immobilien.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund 40 Baugrundstücke am 27.09.2025

Vorheriger Artikel
Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad Salzuflen verkaufen
Nächster Artikel
Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität und Transparenz vom ersten Kontakt
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund 40 Baugrundstücke am 27.09.2025

Aktuelle Themen

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Unfallwagen verkaufen in Rastatt: Stressfrei, sicher und zum besten...

Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um ATI Super Damper für HEMI-Motoren

Die Philosophie der exklusiven Partnervermittlung: Zwischen Intuition und Psychologie

Starlink revolutioniert Business-Kontinuität: Wie Satelliten-Internet Unternehmen vor Ausfällen schützt

Tragetaschen im Einzelhandel:

Worte, die bewegen – Warum Rhetorik der Schlüssel zum...

Frisia bestellt weitere Schnellfähre: Inselexpress 3

Wie finde ich die beste GEO-Agentur für mehr KI-Sichtbarkeit?

ISAHR GmbH – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Cottbus

Der umfassende Leitfaden zum Autoankauf in Balingen – Erfolgreiches...

Kreis Steinfurt: Fast jede 2. Schweine-Kontrolle mit Missständen –...

Der einfache Weg zum Autoankauf in Saarlouis: Von der...

Minimalismus zum Einschalten: Lampenwelt.de zeigt zeitlose Leuchten für mehr...

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers...

Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf...

Informieren und schnuppern am 9.10.25: Online-Ausbildungen für Sprachen und...

amyy – stimmstark, jung & charismatisch

Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie...

Immobilienmakler in Neustrelitz: Ein wachsender Markt in der malerischen...

Angerer Freizeitmöbel startet Schlussverkauf 2025 – Hochwertige Gartenmöbel zum...

Margarita Ultima – Düsseldorfs neue Cocktail-Variation mit Likör FRENZEL...

Zweiter BGM-Kongress bei s.Oliver in Rottendorf – Betriebliches Gesundheitsmanagement...

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Jena...

Die besten Plattformen zum Kauf von relevanten Backlinks: Maximieren...

Hochwertige Backlinks kaufen – PR-Backlink kaufen mit SEO-Boost

Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren...

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in...

Nachhaltige Verpackung im Wandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025

Bunamo launcht Specialty Coffee Marktplatz – die Home Barista...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Ingolstadt...

Windlichter von ADV PAX Lutec – stimmungsvolle Highlights für...

Marktwert trotz Motorschaden: So finden Autobesitzer den echten Restwert...

Altes Auto schnell loswerden: Ihre Optionen für einen unkomplizierten...

Ihr Schrottauto verkaufen: So vermeiden Sie rechtliche Schwierigkeiten und...

Apple im Vergleich – „Liquid Glass“ & KI-Rückstand

Was Sie beim Auto verkaufen 2025 wirklich wissen sollten:...

Regional vs. Online: Wo kannst du dein Auto 2025...

Auto privat oder gewerblich verkaufen? So vermeiden Sie teure...

Die besten Verkaufsmethoden für Gebrauchtwagen im Jahr 2025: Ein...

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion...

GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration...

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die...

El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in...

digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern

Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Trojanische Pferde im digitalen Zeitalter – Cyber-Samurai sensibilisiert Unternehmen

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Im freien Fall – der neue Song von Ronny...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.