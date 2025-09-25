News suchen
IT und Software

Weltneuheit im eSports: World Cyber Games (WCG) startet seine offizielle Europa-Plattform

Berlin, 25. September 2025 – Mit Freude und Spannung kündigt World Cyber Games Europe (WCG Europe) heute den offiziellen Launch seiner deutsch-sprachigen Plattform unter wcg-europe.com an.

Damit beginnt eine neue Ära für den eSports in Europa – eine Kombination aus Tradition, Innovation und Community-Orientierung.

Über WCG Europe

Die World Cyber Games – oft als die „Olympischen Spiele des eSports“ bezeichnet – haben seit ihrer Gründung im Jahr 2000 eine herausragende Rolle in der Entwicklung des internationalen Wettbewerbs-Gamings eingenommen. Mit der neuen europäischen Plattform möchte WCG Europe diese Tradition weiterführen und zugleich neue Impulse setzen. Auf https://www.wcg-europe.com/de/ finden Fans, Spieler und Interessierte zentrale Informationen über:

– Geschichte & Erbe von WCG in Europa
– Aktuelle Formate und Turniere, insbesondere das neue Event „Creator Rumble“
– Spielmechaniken, Community-Features und digitale Währungssysteme
– Neuigkeiten, Termine und Teilnahmeinfos

Ein wesentlicher Fokus von WCG 2025 liegt darauf, traditionelle eSports-Formate mit kreativen Ideen zu verbinden – weg vom reinen Eins-gegen-Eins-Kampf, hin zu strategischen und missionenbasierten Wettbewerben. Eines der Herzstücke: das neu entwickelte Brettspiel-ähnliche Spielbrett-System, das mit Missionsabläufen, Würfeln und der digitalen Währung CUBE arbeitet. Diese CUBE-Währung ist umwandelbar in reale Preise und fördert die Interaktion zwischen Creators und Community.

Highlights des Launch-Events & Ausblick für 2025

Creator Rumble: Als zentrales Event von WCG 2025 bringt Creator, Gamer und Contentmacher aus über 15 Ländern zusammen – mit einem Gesamtpreisgeld von 300.000 US-Dollar.

Neues Spieleformat: Der Fokus wandert von klassischen Duellen zu strategischem Denken, Missionsstruktur und Community-Interaktion.

Einbindung der Community und direkte Partizipation – Fans können Einfluss nehmen, Inhalte gestalten und aktiv mitwirken.

Multiplattform-Präsenz: Neben der Webseite werden soziale Netzwerke, Livestreams und digitale Kanäle als zentrale Touchpoints dienen.

„Mit WCG Europe wollen wir Brücken schlagen – zwischen Vergangenheit und Zukunft des eSports, zwischen Spielern und Community, zwischen Kreativität und Wettbewerb.“
“ Maximilian Rottmanner, CEO, WCG Europe

Kontakt & weiterführende Informationen

Website: www.wcg-europe.com

Social Media: Folgen Sie uns auf unseren Kanälen für News, Ankündigungen und Community-Aktionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WCG Europe
Herr Maximilian Rottmanner
Emilienstraße 21
04107 Leipzig
Deutschland

fon ..: +49 341 2111 025
web ..: https://www.wcg-europe.com/de/
email : info@wcg-europe.com

Über WCG Europe
WCG Europe ist die offizielle Plattform der World Cyber Games in Europa. Mit einem reichen historischen Erbe und einer Vision für die Zukunft gestaltet WCG Europe das nächste Kapitel des eSports in Europa: innovativ, kreativ und gemeinschaftsorientiert.

Pressekontakt:

WCG Europe
Herr Maximilian Rottmanner
Emilienstraße 21
04107 Leipzig

fon ..: +49 341 2111 025
web ..: https://www.wcg-europe.com/de/
email : info@wcg-europe.com

Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

