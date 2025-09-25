News suchen
Suche
IT und Software

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers seiner IoT-Plattform - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

98mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Optimierte IoT-Workflows

BildStorm Reply, Spezialist für Cloud-Anwendungen, hat die Entwicklung eines API-Proxys für 1NCE, den Betreiber des weltweit größten IoT-Cloud-Netzwerks, erfolgreich abgeschlossen. Die Lösung vereinfacht die Integration, erhöht die Sicherheit und ermöglicht den global skalierbaren Betrieb von IoT-Anwendungen für die 24.000 Kunden des Unternehmens.

1NCE optimiert mit dem neuen API-Proxy die IoT-Workflows seiner Kunden und ersetzt damit komplexe Einzellösungen durch eine zentrale, intuitive Schnittstelle. Storm Reply hat 1NCE bei der Umstrukturierung des API-Layers unterstützt, über die künftig die gesamte Kommunikation zwischen Kundenportal und Backend läuft. Ob Aktivierung von IoT-SIM-Karten, Geräteverwaltung oder Analysen – sämtliche Prozesse werden über die API gesteuert. So profitieren Nutzer der 1NCE-Plattform von einer noch einfacheren Implementierung ihrer IoT-Ökosysteme, verkürzten Entwicklungszeiten und reduzierten Betriebskosten.

Ein besonderes Highlight der Anwendung ist die durchgängige Nachvollziehbarkeit sämtlicher Datenflüsse – vom vernetzten Gerät bis in angebundene Systeme. Auch in heterogenen IT-Landschaften mit mehreren Cloud-Providern oder Drittanbieter-Lösungen bleibt die Transparenz erhalten. Das beschleunigt die Fehlerdiagnose und erhöht die Betriebssicherheit komplexer IoT-Setups deutlich.

Als zentraler Baustein der 1NCE-Plattform gewährleistet die einheitliche API für eine nahtlose Integration aller Dienste und Produkte. Die auf Amazon Web Services (AWS) basierende Anwendung erfüllt höchste Anforderungen an Skalierbarkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit. Automatische Zugriffsprüfungen schützen geschäftskritische Daten, während kontinuierliches Monitoring eine hohe Performance sicherstellt.

Jan Sulaiman, Vice President Global IoT Solutions bei 1NCE, erklärt: „Von Beginn an war es unsere Mission, IoT-Konnektivität unkompliziert und erschwinglich zu machen. Mit dem neuen API-Proxy unterstützt Storm Reply unsere Kunden dabei, ihre Lösungen auf wirklich globaler Ebene zu integrieren.“

Der Proxy verarbeitet bereits über 18.000 API-Aufrufe pro Sekunde, bedient zuverlässig mehr als 24.000 Kunden und bietet die notwendige Skalierbarkeit für den schnell wachsenden Kundenstamm von 1NCE. Er ebnet den Weg für agile, sichere Geschäftsmodelle, die auf Daten und Konnektivität basieren – von Industrie 4.0 über Smart Metering bis hin zu Energie sowie nachhaltiger urbaner Infrastruktur.

Storm Reply
Storm Reply ist spezialisiert auf das Design und die Implementierung innovativer Cloud-basierter Lösungen und Dienstleistungen. Durch die fundierte Expertise in der Erstellung und Verwaltung von Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS) Cloud-Lösungen unterstützt Storm Reply wichtige Unternehmen in Europa und auf der ganzen Welt bei der Implementierung von Cloud-basierten Systemen und Anwendungen. Storm Reply ist AWS Premier Consulting Partner. www.reply.com/storm-reply/de

1NCE
1NCE bietet eine Softwareplattform für vernetzte Produkte, die in über 170 Ländern für ein reibungsloses IoT sorgt. Die Softwareplattform ermöglicht es Kunden, Gerätedaten einfach, sicher und zuverlässig zu erfassen und in verwertbare Informationen umzuwandeln. Sie beschleunigt die Einführung des IoT, verkürzt die Markteinführungszeit für Datenerfassungsprojekte, erhöht die Lebensdauer der Geräte und bietet eine effiziente Verwaltung der Sensoren vom ersten Einsatz bis zum Ende des Produktlebenszyklus. www.1nce.com/de-de/

Pressekontakt:
Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +39 0117711594

Sandra Dennhardt
s.dennhardt@reply.com
Tel. +49 170 4546229

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE
Frau Sandra Dennhardt
Uhlandstraße 2
60314 Frankfurt am Main
Deutschland

fon ..: +49 170 4546229
web ..: http://www.reply.com
email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE
Frau Sandra Dennhardt
Uhlandstraße 2
60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229
web ..: http://www.reply.com
email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers seiner IoT-Plattform

Vorheriger Artikel
Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf die Baustelle – Die EU-Taxonomie – Für Entscheider“
Nächster Artikel
Der einfache Weg zum Autoankauf in Saarlouis: Von der Schadensbewertung zur schnellen Auszahlung
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers seiner IoT-Plattform

Aktuelle Themen

Tragetaschen im Einzelhandel:

Frisia bestellt weitere Schnellfähre: Inselexpress 3

Wie finde ich die beste GEO-Agentur für mehr KI-Sichtbarkeit?

ISAHR GmbH – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Cottbus

Der umfassende Leitfaden zum Autoankauf in Balingen – Erfolgreiches...

Kreis Steinfurt: Fast jede 2. Schweine-Kontrolle mit Missständen –...

Der einfache Weg zum Autoankauf in Saarlouis: Von der...

Neu auf Spotify! „Von Brüssel über die Banken auf...

Informieren und schnuppern am 9.10.25: Online-Ausbildungen für Sprachen und...

amyy – stimmstark, jung & charismatisch

Google startet Search Live – Eddy Events zeigt, wie...

Immobilienmakler in Neustrelitz: Ein wachsender Markt in der malerischen...

Angerer Freizeitmöbel startet Schlussverkauf 2025 – Hochwertige Gartenmöbel zum...

Margarita Ultima – Düsseldorfs neue Cocktail-Variation mit Likör FRENZEL...

Zweiter BGM-Kongress bei s.Oliver in Rottendorf – Betriebliches Gesundheitsmanagement...

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels...

Krankenhaus Seifenspender: Der Schlüssel zu mehr Hygiene und Sicherheit

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Jena...

Die besten Plattformen zum Kauf von relevanten Backlinks: Maximieren...

Hochwertige Backlinks kaufen – PR-Backlink kaufen mit SEO-Boost

Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren...

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in...

Nachhaltige Verpackung im Wandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025

Bunamo launcht Specialty Coffee Marktplatz – die Home Barista...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Ingolstadt...

Windlichter von ADV PAX Lutec – stimmungsvolle Highlights für...

Marktwert trotz Motorschaden: So finden Autobesitzer den echten Restwert...

Altes Auto schnell loswerden: Ihre Optionen für einen unkomplizierten...

Ihr Schrottauto verkaufen: So vermeiden Sie rechtliche Schwierigkeiten und...

Apple im Vergleich – „Liquid Glass“ & KI-Rückstand

Was Sie beim Auto verkaufen 2025 wirklich wissen sollten:...

Regional vs. Online: Wo kannst du dein Auto 2025...

Auto privat oder gewerblich verkaufen? So vermeiden Sie teure...

Die besten Verkaufsmethoden für Gebrauchtwagen im Jahr 2025: Ein...

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion...

GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration...

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die...

El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in...

digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern

Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Trojanische Pferde im digitalen Zeitalter – Cyber-Samurai sensibilisiert Unternehmen

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Im freien Fall – der neue Song von Ronny...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Proaktives Wartungsmanagement im Baugewerbe

TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Mit PR mehr Autos verkaufen: Das ultimative Marketing für...

Autohaus-Online-Marketing: Digitale Strategien für mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz

Online-Präsenz für Autohäuser: Digitale PR-Strategien als Schlüssel zur Steigerung...

Digitale Präsenz im Automobilvertrieb erhöhen: PR-Strategien für nur wachsende...

Andreas Irion ist neuer Präsident des Bundesverbands der Rentenberater

Innovationen im Automobil Vertrieb: Wie smarte Technologien den Verkauf...

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Auto verschrotten lassen: Ein bedeutender Schritt zur Aufräumung und...

Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz...

Autoankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden: Ein Vergleich der besten...

Pastor Mark Burns und ALLATRA: Vereint im Kampf für...

„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten...

Autoverwertung für Diesel, Benziner & E-Autos – sicher entsorgen

EXIT Immobilien – Immobilienmakler Dresden

Freiheit auf vier Rädern: TMC Reisen bietet individuell geplante...

Containerdienst-Portal.de: Schnelle und transparente Lösung für Abfallentsorgung in ganz...

Gründererfolg.com präsentiert das revolutionäre Cash System

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.