Informieren und schnuppern am 9.10.25: Online-Ausbildungen für Sprachen und Webinar Deutsche Rechtssprache

Sprachtalente können sich am Infoabend über die Online-Ausbildung zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung zum Übersetzer (m/w/d) und über das Webinar Deutsche Rechtssprache informieren am 9.10.25.

Sich informieren und in den Online-Unterricht schnuppern können Interessierte am Online-Informationsabend der Übersetzer- und Dolmetscherschule am Donnerstag, 9. Oktober 2025 um 17.30 Uhr. Die Schule stellt ihre ein- bzw. zweijährigen Online-Ausbildungen zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) vor. Diese bietet sie mittlerweile in sieben Fremdsprachen an. Der Einstieg in die Online-Ausbildung Übersetzen ist flexibel und immer zum Ersten eines Monats möglich. Des Weiteren informiert die Schule über das dreiwöchige Online-Kompaktseminar „Deutsche Rechtssprache“, anerkannt für die Ermächtigung bzw. Beeidigung für Gerichte in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Dieser kurze Online-Kurs startet Anfang November und ist auch ohne Teilnahme an der Übersetzungsausbildung möglich.

Für den Online-Infoabend mit Schnupperunterricht ist eine Anmeldung auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ erforderlich.

Für Sprachtalente, die live & online lernen möchten: Sich informieren und in den Unterricht schnuppern

Sprachtalente, die sich bequem von zu Hause aus in einer Online-Ausbildung auf die staatliche Prüfung vorbereiten möchten, haben im Rahmen des Infoabends die Gelegenheit, an einer kostenlosen Online-Probestunde teilzunehmen. Im Schnupperunterricht gewinnen sie Einblicke, wie das gemeinsame Online-Lernen in der Gruppe abläuft. Zudem können sie prüfen, ob sie das interaktive Online-Lernen, das immer live von Fachdozierenden begleitet wird, anspricht.

Zuerst erläutert die Schulleiterin die ein- und zweijährige Ausbildungsvariante. Zur Wahl stehen die Online-Übersetzungskurse in den Sprachen Englisch, Arabisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch und neuerdings auch in Polnisch.

Danach geht es in die Breakout-Session, wo Interessierte im digitalen Gruppenraum online am Probeunterricht eines Fachdozenten für Übersetzen teilnehmen. Hier erleben sie die interaktive Live-Lernatmosphäre. Zudem sehen sie Beispiele von Text-Übersetzungen, wie sie in der Gruppe diskutiert werden, bis eine gute Übersetzungslösung gefunden ist. Nach dem Schnuppern kehren die Teilnehmenden wieder zum Hauptmeeting der Infoveranstaltung zurück. Dort beantwortet ihnen die Schulleitung weitere Fragen, u.a. zu den Inhalten, Fächern und zum Ablauf der externen staatlichen Prüfung und auch zum Online-Seminar „Deutsche Rechtssprache“.

Pluspunkte im Live-Online-Lernen für Übersetzer

Die Kurse zur Vorbereitung auf die staatliche Prüfung sprechen sowohl sprachlich Interessierte als auch bereits qualifizierte bzw. berufserfahrene Sprachmittler (m/w/d) an.

An der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln lernen die Teilnehmenden immer live und online in einer familiären Schulatmosphäre in kleinen Gruppen. Dabei werden sie von qualifizierten Fachdozenten (m/w/d) betreut. Daher können die Kursteilnehmenden flexibel, neben ihrem Beruf und vor allem von zu Hause aus intensiv in der Gruppe lernen. Sogar aus dem Ausland ist eine Teilnahme möglich.

Die berufsbegleitenden Kurse finden in der Regel zwei Mal in der Woche abends und einmal am Samstag statt bei zehn Schulstunden pro Woche. Durch regelmäßige Übungsklausuren erhalten die Kursteilnehmenden individuelles Feedback, wie sich ihre Übersetzungskompetenz entwickelt.

Zwei Ausbildungsmodelle fürs Übersetzen: Sich Informieren & schnuppern

Je nach Qualifikation oder Berufserfahrung im Übersetzen dauert der Online-Vorbereitungslehrgang für die staatliche Prüfung ein oder zwei Jahre.

Die zweijährige Online-Ausbildung richtet sich an Sprachtalente ohne besondere berufliche oder akademische Vorkenntnisse, die sich zum Übersetzer (m/w/d) qualifizieren möchten. Gute Fremdsprachenkenntnisse, der Realschulabschluss oder das Abitur sind dabei Voraussetzung.

Dagegen spricht der verkürzte einjährige Online-Kurs diejenigen an, die sich aus beruflichen Gründen wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben mit der staatlichen Prüfung nachqualifizieren möchten. Das sind u.a. Personen, die bereits ein Übersetzer- oder Dolmetscherstudium oder Sprachstudium abgeschlossen haben. Alternativ verfügen sie über eine dreijährige Berufspraxis (Vollzeit) im Übersetzen bzw. Dolmetschen.

Beide Ausbildungsmodelle bieten eine intensive Schulung für die staatliche Prüfung. Diese wird nicht in Köln an der Schule abgelegt, sondern an einem der bundesweiten Prüfungsämter. Die Möglichkeit, parallel die Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) mit einem Modul zu ergänzen, wird in Kürze angeboten.

Bei erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs stellt die Schule ein Zertifikat und die Bescheinigung aus, die für die Anmeldung zur externen staatlichen Prüfung für Übersetzer (m/w/d) nötig ist.

Online-Seminar Deutsche Rechtssprache auch für Externe & angehende Übersetzer (m/w/d)

Das Online-Blockseminar „Deutsche Rechtssprache“ kann auch von Interessierten berufsbegleitend besucht werden, die noch keine qualifizierten Übersetzer (m/w/d) sind. Mit dem Abschusszertifikat weisen sie sichere Kenntnisse der deutschen Rechtssprache für die Beeidigung als Dolmetscher (m/w/d) oder die Ermächtigung als Übersetzer (m/w/d) in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen nach. Zusätzlich können die Kenntnisse einen Arbeitseinstieg im juristischen Bereich, wie beispielsweise bei Gericht, in der Verwaltung oder in Anwaltskanzleien, erleichtern.

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de, https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss für staatlich geprüfte Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.

Die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten IHK (m/w/d) läuft wegen bildungspolitischer Neuregelungen aus. Die Schule prüft derzeit ein neues Format für diese Ausbildung.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

