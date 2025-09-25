News suchen
Reisen und Tourismus

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels Deutschlands ausgezeichnet - Bsozd.com

Die beiden GenoHotels in Forsbach und Baunatal zählen auch in diesem Jahr zu den besten Tagungshotels Deutschlands.

BildBei der renommierten Wahl der „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ konnten sich das GenoHotel Baunatal und das GenoHotel Forsbach erneut erfolgreich platzieren.

Besonders hervorzuheben sind die hervorragenden Platzierungen in der Kategorie Seminare.
Hier konnten sich beide Häuser unter den TOP10 etablieren.

Das GenoHotel Baunatal erreichte den 3. Platz in der Kategorie „Seminare“ sowie den 4. Platz in der Kategorie „Kreativprozesse“.

Das GenoHotel Forsbach wurde mit dem 9. Platz in der Kategorie „Seminare“ und dem 12. Platz in der Kategorie „Konferenz“ ausgezeichnet.

Die Platzierungen basieren auf rund 10.600 abgegebenen Einzelstimmen von Tagungskunden, Trainern, Führungskräften und Personalentwicklern. „Da jedes Haus höchstens 25 Tagungsplaner und Gäste als Stimmberechtigte benennen kann und darüber hinaus tausende weitere Stimmen über Bewertungen auf unserer Webseite sowie den breiten User- und Leserstamm unserer Kooperation einfließen, zählt dieser Award zu den repräsentativsten Wettbewerben im deutschen Hotelmarkt“, erklärt Reinhard Peter, Mitgründer und Geschäftsführer von TOP 250 Germany.

Die feierliche Preisverleihung fand Mitte September im Schloss Hohenkammer statt. Vertreter beider Häuser nahmen die Auszeichnungen vor rund 160 geladenen Gästen entgegen.

„Diese Anerkennung bestätigt unser kontinuierliches Engagement für Qualität, Service und Innovation im Tagungsbereich“, so die Hotelleitungen der GenoHotels. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Gäste und Partner und sehen die Auszeichnung als Motivation, unsere Angebote weiter zu optimieren.“

Beide GenoHotels zeichnen sich durch moderne Tagungsräume, professionelle Veranstaltungsbetreuung und eine inspirierende Atmosphäre aus. Mit ihrer Ausrichtung auf den Business- und Tagungsmarkt bieten sie ideale Voraussetzungen für Seminare, Konferenzen und kreative Workshops.

Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Häusern und dem Qualitätsverbund „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ finden Tagungsplaner unter www.genohotels.com oder www.top250tagungshotels.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GenoHotel GmbH
Herr Martin Schneider
Raiffeisenstr. 10-16
51503 Rösrath
Deutschland

fon ..: +49 02205 8030
web ..: https://www.genohotel-forsbach.de
email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de

GenoHotel Forsbach – Vor den Toren Kölns, am Rande des Königsforstes
Einzigartiges Seminar- und Tagungshotel
29 kreative Tagungsräume
170 Komfortzimmer
Sauna, Fitnessraum und Schwimmbad
Restaurant und Bar
Raiffeisenstraße 10 – 16
51503 Rösrath-Forsbach
www.genohotel-forsbach.de

GenoHotel Baunatal – Im Herzen Deutschlands bei Kassel
Einzigartiger Hotel-Campus
24 kreative Tagungsräume
153 Komfortzimmer
Sauna und Fitnessraum
Restaurant und Bistro
Schulze-Delitzsch-Straße 2
34225 Baunatal
www.genohotel-baunatal.de

Pressekontakt:

GenoHotel GmbH
Frau Sabrina Gaußmann
Schulze-Delitzsch-Straße 2
34225 Baunatal

fon ..: +49 05601 9786000
web ..: https://www.genohotel-baunatal.de
email : info@genohotel-baunatal.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels Deutschlands ausgezeichnet

GenoHotels Baunatal und Forsbach erneut unter den besten Tagungshotels Deutschlands ausgezeichnet

