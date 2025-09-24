Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Diese Folge beschäftigt sich mit den Fragen, die die Menschheit seit Jahrtausenden bewegen, und bietet Raels Perspektive darauf. Die Doku-Serie beleuchtet, wie die Lehren von Rael auf diese Fragen eingehen und neue Einsichten ermöglichen. Die Relevanz seiner Botschaften wird als essenziell für das Verständnis der menschlichen Existenz erachtet.

Wenige Wochen vor dem bevorstehenden Internationalen Konvent in Okinawa (7.–9. Oktober), bei dem Rael und Hunderte von Menschen aus aller Welt den 50. Jahrestag der zweiten Begegnung zwischen Rael und den Elohim feiern (siehe www.rael.orgum), gibt die Rael-Bewegung die Veröffentlichung der achten Folge der Doku-Serie „Rael: 50 Jahre spirituelle Revolution“ bekannt. Diese Folge enthüllt die zutiefst politische Essenz des Auftrags des letzten Propheten.

„Rael ist die revolutionärste Persönlichkeit unserer Zeit“, sagte Thomas Kaenzig, raelistischer Bischof und Sprecher. „Seit fünf Jahrzehnten verbreitet er unermüdlich die Botschaft der Elohim – unserer außerirdischen Schöpfer – und regt dabei zu unzähligen, oft provokativen Initiativen an, zur Unterstützung individueller Freiheiten und Menschenrechte.“

In einer früheren Rede an die Raelisten erklärte Rael: „Wir sind in jeder Hinsicht zutiefst revolutionäre Menschen, denn wir sind hier, um die Menschheit zu retten. Die Botschaft der Elohim an die Menschheit handelt nicht von UFOs oder Außerirdischen- -sie handelt davon, die Menschheit zu retten und ihre Zukunft zu sichern. Das ist unser vorrangiger Auftrag.“

Unter den wirkungsvollen Kampagnen, die unter Raels Leitung initiiert wurden, hob Kaenzig Nopedo hervor, eine mutige und globale Aufklärungskampagne, die 2001 ins Leben gerufen wurde und unerschrocken das Übel der Pädophilie innerhalb der katholischen Kirche anprangerte. „Wir waren die Ersten, die dieses Problem öffentlich gemacht haben und Gegenwind und Widerstand erfahren haben.“ Doch die aktuellen Ereignisse haben ihm Recht gegeben, und genau das ist die Aufgabe eines Propheten: Licht auf Tabus und Ungerechtigkeiten zu lenken, denen sich andere nicht stellen wollen“, erklärte Kaenzig.

In dieser Folge geht es auch um GoTopless, eine internationale Kampagne, die vor über 16 Jahren ins Leben gerufen wurde. Nadine Gary, Präsidentin von GoTopless, beschreibt sie so: „Eine Aufklärungsinitiative, um tief verwurzelte geschlechtsspezifische Diskriminierung zu hinterfragen und zu überwinden. Sie fordert die Menschheit dazu auf, veraltete soziale Normen zu überdenken.“

Kaenzig schloss mit den Worten: „Die Rael-Bewegung ist weit mehr als eine Gruppe von Randfiguren, die an UFOs glauben. Sie ist die revolutionärste Organisation der Welt, inspiriert und geleitet von den zukunftweisenden wissenschaftlichen und philosophischen Enthüllungen in Raels Büchern.“

Kostenloser Download: https://www.rael.org/de/ebook/intelligentes-design/

Alle Folgen der Doku-Serie „Rael: 50 Jahre spirituelle Revolution“ sind auf den offiziellen YouTube-Kanälen verfügbar:

