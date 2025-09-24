News suchen
Suche
Wissenschaft und Technik

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

90mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Maßgeschneiderter Schlaf für Gesundheit und Wohlbefinden

SchlafTEQ, führender Anbieter für orthopädische Schlafsysteme in der DACH-Region, setzt neue Maßstäbe im Matratzenkauf. Mit über 25 Jahren Schlafforschung in Partnerschaft mit dem renommierten Institut Proschlaf in Salzburg bietet SchlafTEQ maßgeschneiderte Lösungen, die Gesundheit, Komfort und Nachhaltigkeit vereinen. Unter der medizinischen Leitung von Dr. Johannes Mayrhofer, Facharzt für Orthopädie, verwandelt das Unternehmen den Schlaf von Tausenden Kunden in Städten wie Wien, Basel und Kiel durch wissenschaftlich fundierte Beratung und innovative Technologie.

Einzigartiger Ansatz: Wissenschaft trifft auf Individualität

SchlafTEQ hebt sich durch seinen patentierten Liege-Simulator ab, der den Liegedruck präzise misst und ein individuelles Körperstützprofil erstellt. In 30-45-minütigen, kostenlosen Beratungen analysieren zertifizierte Schlafexperten Schlafposition, Körperproportionen und Beschwerden wie Rückenschmerzen. Der Simulator ermöglicht die Konfiguration eines Matratzenprototyps, der vor Ort getestet und angepasst wird – für eine perfekte Wirbelsäulenunterstützung. Studien zeigen: Personalisierte Matratzen verlängern Tiefschlafphasen um bis zu 30 % und reduzieren chronische Schmerzen um 40 %.

Hochwertige Produkte: Qualität, die hält

SchlafTEQ-Matratzen bestehen aus atmungsaktiven, hypoallergenen Materialien wie Kaltschaum, Naturlatex und Taschenfederkernen, zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Drei Level – Level 8 (ab 999 EUR), Level 20 (ab 1.299 EUR) und Level 24 (ab 1.599 EUR) – bieten bis zu 24 Zonen für maximale Anpassung. Partnermatratzen für Paare vereinen unterschiedliche Härtegrade ohne Mittelnaht. Mit einer Lebensdauer von bis zu 12 Jahren und der 100% Service-Garantie (kostenlose Anpassung bis 6 Monate nach Kauf) setzt SchlafTEQ auf Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit.

Präsenz und Service: Nah am Kunden

Mit Ergonomischen Liegezentren in Wien, Basel, Kiel und weiteren Städten ist SchlafTEQ in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Kunden profitieren von ganzheitlicher Beratung zu Matratzen, Lattenrosten und Kopfkissen sowie flexiblen Terminen, buchbar über schlafteq.com. Die Nachhaltigkeit steht im Fokus: Materialien sind umweltfreundlich, und die modulare Bauweise ermöglicht Reparaturen statt Austausch.

Warum SchlafTEQ?

„Schlaf ist die Basis für Gesundheit und Energie. Unsere Mission ist es, niemandem falschen Schlaf zu lassen“, sagt Geschäftsführer Marvin Till. Ob für Seitenschläfer, Familien oder Allergiker: SchlafTEQ bietet Lösungen, die Leben verändern. Buchen Sie Ihren kostenlosen Termin und erleben Sie Schlaf neu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schlafteq
Herr Ilyas Merl
Welser Straße 42/H
4060 Leonding
Österreich

fon ..: +43/664/42 68 448
web ..: https://schlafteq.com/home
email : ilyas.merl@schlafteq.com

SchlafTEQ GmbH

Welser Straße 42/H
4060 Leonding +43/664/42 68 448
E-Mail: office@schlafTEQ.com
Rechtliche Informationen

Geschäftsführung:
Ilyas Merl, BA, BSc
Firmenbuchnummer: FN 516726 t
UID-Nr.: ATU 74632089
Gerichtsstand: Landesgericht Linz
Mitglied bei: Wirtschaftskammer OÖ

Pressekontakt:

Schlafteq
Herr Ilyas Merl
Welser Straße 42/H
4060 Leonding

fon ..: +43/664/42 68 448
web ..: https://schlafteq.com/home
email : ilyas.merl@schlafteq.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Vorheriger Artikel
Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in der Schweiz
Nächster Artikel
Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren Wert für den Verkauf
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Aktuelle Themen

Die Rätsel der Menschheit: Raels Antwort auf uralte Fragen

Auto defekt, Motor kaputt: So finden Sie den wahren...

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Ingolstadt...

Windlichter von ADV PAX Lutec – stimmungsvolle Highlights für...

Marktwert trotz Motorschaden: So finden Autobesitzer den echten Restwert...

Altes Auto schnell loswerden: Ihre Optionen für einen unkomplizierten...

Ihr Schrottauto verkaufen: So vermeiden Sie rechtliche Schwierigkeiten und...

Apple im Vergleich – „Liquid Glass“ & KI-Rückstand

Was Sie beim Auto verkaufen 2025 wirklich wissen sollten:...

Regional vs. Online: Wo kannst du dein Auto 2025...

Auto privat oder gewerblich verkaufen? So vermeiden Sie teure...

Die besten Verkaufsmethoden für Gebrauchtwagen im Jahr 2025: Ein...

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion...

GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration...

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die...

El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in...

digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern

Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Trojanische Pferde im digitalen Zeitalter – Cyber-Samurai sensibilisiert Unternehmen

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Im freien Fall – der neue Song von Ronny...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Proaktives Wartungsmanagement im Baugewerbe

TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Mit PR mehr Autos verkaufen: Das ultimative Marketing für...

Autohaus-Online-Marketing: Digitale Strategien für mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz

Online-Präsenz für Autohäuser: Digitale PR-Strategien als Schlüssel zur Steigerung...

Digitale Präsenz im Automobilvertrieb erhöhen: PR-Strategien für nur wachsende...

Andreas Irion ist neuer Präsident des Bundesverbands der Rentenberater

Innovationen im Automobil Vertrieb: Wie smarte Technologien den Verkauf...

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Auto verschrotten lassen: Ein bedeutender Schritt zur Aufräumung und...

Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz...

Autoankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden: Ein Vergleich der besten...

Pastor Mark Burns und ALLATRA: Vereint im Kampf für...

„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten...

Autoverwertung für Diesel, Benziner & E-Autos – sicher entsorgen

EXIT Immobilien – Immobilienmakler Dresden

Freiheit auf vier Rädern: TMC Reisen bietet individuell geplante...

Containerdienst-Portal.de: Schnelle und transparente Lösung für Abfallentsorgung in ganz...

Gründererfolg.com präsentiert das revolutionäre Cash System

Entscheidung beim Frühstück: Welche Route heute bei der Alpenüberquerungs-Etappe?

Herbstzeit ist Wanderzeit – DIWA Die Wanderexperten starten mit...

Gründererfolg.com startet das exklusive 549 EUR Gründerpaket

Stress verhindern, bevor er entsteht: „Subtle Body Balance-Coaching“ revolutioniert...

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer...

Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award...

Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und...

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm...

Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten

Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält...

Schrottauto Ankauf in Ihrer Nähe – regional, fair &...

KFZ-Ankauf für defekte Autos – Autoverschrottung mit Zertifikat

meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Digitale Pressearbeit für die Automobilbranche: So gewinnen Marken Reichweite...

Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und...

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.