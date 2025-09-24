News suchen
WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion „JOLA und JULiUS"

Von: PM-Ersteller

Am 18. und 19. Oktober findet die Uraufführung des nagel-neuen Kinder-Katzen-Krimis „JOLA und JULiUS“ in Wien statt – ein neues, spannendes Abenteuer aus der HEUSCHRECK-Werkstatt.

BildSeit 1985 begeistert das THEATER HEUSCHRECK mit fantasievollen, lehrreichen und musikalisch mitreißenden Theaterstücken für Kinder und Familien. Zum 40-jährigen Jubiläum präsentiert das beliebte Wiener Kindermusical-Theater seine brandneue Produktion: „JOLA und JULiUS“ – ein bezauberndes und lustiges Abenteuer für kleine und große Katzenfans, Krimifreunde und Musikliebhaber!

Jubiläumssaison mit Aufführungs-Highlight

Das Theater HEUSCHRECK ist bekannt dafür, Kreativität und Fantasie ins Rampenlicht zu rücken und blickt in dieser speziellen Saison auf seine erstaunliche Geschichte und vier Jahrzehnte Kindertheater zurück. Seit seiner Entstehung hat das Theater HEUSCHRECK schon viele kleine und große Zuschauer begeistert und einen einzigartigen Beitrag zur Theater- und Kinderkulturszene in Wien und darüber hinaus geleistet. Mit „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“ als Höhepunkt feiert das Theater nicht nur seine Jubiläumssaison, sondern erweitert auch sein künstlerisches Repertoire. Die besonderen Musical-Aufführung, die von lustigen Songs und kreativen Kostümen gekennzeichnet sind, finden am 18. und 19. Oktober ’25 (URAUFFÜHRUNG!) – und an vielen weiteren Terminen – im glanzvollen LORELY-Saal, Penzinger Straße 72, 1140 Wien statt.

Eine Uraufführung mit Mehrwert

Die Geschichte von „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“ ist nicht nur ein spannendes Abenteuer, es lehrt Kinder auch wichtige Werte wie Mut und Selbstvertrauen. Im Mittelpunkt steht der Junge Julius, der auf magische Weise ins geheimnisvolle „Königreich der Katzen“ gerät. Dort wartet eine große Aufgabe auf ihn: Er soll das Glück ins Reich der Katzen zurückbringen. Anfangs ist Julius unsicher und überfordert – doch mit der Zeit wächst er über sich hinaus und entdeckt Mut und Selbstvertrauen in sich. Eine mitreißende Geschichte über Freundschaft und innere Stärke – humorvoll, spannend und voller Musik.

„JOLA und JULiUS“ ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren, die Aufführung dauert ca. eine Stunde.

Tickets sind verfügbar über die offizielle Website des Theaters: heuschreck.at/spielplan

Pressefotos: https://drive.google.com/drive/folders/1iconLg7rUU1fVHWe_PyLnUwA0QltRKop

Theater HEUSCHRECK begeistert und verzaubert bereits seit Generationen kleine und große Zuschauer*innen mit seinen besonderen Familienmusicals voll Herz.
Aus einer kleinen Künstlergruppe, die in ihren Anfängen bekannte Geschichten adaptiert und von einzelnen Engagements gelebt hat, entwickelte sich das beliebte Theater HEUSCHRECK, das mit seinen selbst geschriebenen Stücken stets bunt, fantasievoll und immer am Puls der Zeit für das kleine und große Publikums spielt! Theater HEUSCHRECK zählt seit 1985 zu den Wegbereiter*innen der modernen Kinderkulturszene. Das Herz aller HEUSCHRECK-Produktionen: ANNA Hnilicka. Alle HEUSCHRECK Stücke stammen aus ihrer Feder, sie ist verantwortlich für die spannenden Ideen der Geschichten und die Inszenierungen. 2025 ist Jubiläumssaison – 40 Jahre HEUSCHRECK!

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion „JOLA und JULiUS“

