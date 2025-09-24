Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die im Posteingang verkaufen

Eine einzelne E-Mail kann viel bewegen – wenn sie gut gemacht ist. Stand-Alone-Mailings gehören zu den stärksten Werkzeugen im Direktmarketing.

Damit sie im Postfach nicht untergehen, brauchen sie Texte, die neugierig machen, Vertrauen schaffen und Lust auf einen Klick geben. Genau hier unterstützt der Berliner Werbetexter für Stand-Alone-Mailings IDEENGOLD Unternehmen und Agenturen.

Warum Stand-Alone-Mailings so stark sind

Im Gegensatz zu Newslettern, die mehrere Themen bündeln, konzentriert sich ein Stand-Alone-Mailing auf eine einzige Botschaft. Das kann ein neues Produkt sein, ein spezielles Angebot oder ein Event. Diese Fokussierung macht Mailings besonders wirkungsvoll – vorausgesetzt, der Text trifft den Ton. Er muss sofort klar machen, welchen Vorteil die Empfänger haben, und sie Schritt für Schritt zum Handeln führen.

Worte als E-Mail-Öffner

Schon die Betreffzeile entscheidet, ob eine Mail gelesen wird oder im Papierkorb landet. IDEENGOLD entwickelt Formulierungen, die Aufmerksamkeit wecken, ohne reißerisch zu wirken. Im Text selbst geht es darum, Leser mit einem klaren Einstieg abzuholen, Nutzen deutlich zu machen und eine eindeutige Handlungsaufforderung zu geben. So wird aus einer Mail ein wirksames Verkaufs- und Bindungsinstrument.

Erfahrung, die Vertrauen schafft

Hinter IDEENGOLD steht Thorsten Simon – seit 1999 Texter, gelernter Schriftsetzer und Druckingenieur. Seit 2007 arbeitet er als selbstständiger Werbetexter in Berlin. Seine Stärke: komplexe Inhalte so herunterzubrechen, dass sie leicht verständlich sind und gleichzeitig verkaufen.

Für Unternehmen und Agenturen

Ob Mittelständler oder Agentur: Wer mit IDEENGOLD arbeitet, bekommt keine Textbausteine von der Stange. Jede Mail wird individuell geschrieben – mit Blick auf Zielgruppe, Anlass und gewünschte Wirkung. Das spart Streuverluste und sorgt für Ergebnisse, die zählen.

Kontakt

IDEENGOLD – Werbetexter für Stand-Alone-Mailings

Thorsten Simon

Immanuelkirchstraße 29

10405 Berlin

Telefon: 0177-59 75 245

E-Mail: thorsten.simon@ideengold.de

