News suchen
Suche
Marketing und Werbung

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die im Posteingang verkaufen - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

37mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Eine einzelne E-Mail kann viel bewegen – wenn sie gut gemacht ist. Stand-Alone-Mailings gehören zu den stärksten Werkzeugen im Direktmarketing.

BildDamit sie im Postfach nicht untergehen, brauchen sie Texte, die neugierig machen, Vertrauen schaffen und Lust auf einen Klick geben. Genau hier unterstützt der Berliner Werbetexter für Stand-Alone-Mailings IDEENGOLD Unternehmen und Agenturen.

Warum Stand-Alone-Mailings so stark sind

Im Gegensatz zu Newslettern, die mehrere Themen bündeln, konzentriert sich ein Stand-Alone-Mailing auf eine einzige Botschaft. Das kann ein neues Produkt sein, ein spezielles Angebot oder ein Event. Diese Fokussierung macht Mailings besonders wirkungsvoll – vorausgesetzt, der Text trifft den Ton. Er muss sofort klar machen, welchen Vorteil die Empfänger haben, und sie Schritt für Schritt zum Handeln führen.

Worte als E-Mail-Öffner

Schon die Betreffzeile entscheidet, ob eine Mail gelesen wird oder im Papierkorb landet. IDEENGOLD entwickelt Formulierungen, die Aufmerksamkeit wecken, ohne reißerisch zu wirken. Im Text selbst geht es darum, Leser mit einem klaren Einstieg abzuholen, Nutzen deutlich zu machen und eine eindeutige Handlungsaufforderung zu geben. So wird aus einer Mail ein wirksames Verkaufs- und Bindungsinstrument.

Erfahrung, die Vertrauen schafft

Hinter IDEENGOLD steht Thorsten Simon – seit 1999 Texter, gelernter Schriftsetzer und Druckingenieur. Seit 2007 arbeitet er als selbstständiger Werbetexter in Berlin. Seine Stärke: komplexe Inhalte so herunterzubrechen, dass sie leicht verständlich sind und gleichzeitig verkaufen.

Für Unternehmen und Agenturen

Ob Mittelständler oder Agentur: Wer mit IDEENGOLD arbeitet, bekommt keine Textbausteine von der Stange. Jede Mail wird individuell geschrieben – mit Blick auf Zielgruppe, Anlass und gewünschte Wirkung. Das spart Streuverluste und sorgt für Ergebnisse, die zählen.

Kontakt

IDEENGOLD – Werbetexter für Stand-Alone-Mailings
Thorsten Simon
Immanuelkirchstraße 29
10405 Berlin

Telefon: 0177-59 75 245
E-Mail: thorsten.simon@ideengold.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDEENGOLD Thorsten Simon
Herr Thorsten Simon
Immanuelkirchstraße 29
10405 Berlin
Deutschland

fon ..: 01775975245
web ..: https://www.ideengold.de
email : thorsten.simon@ideengold.de

IDEENGOLD ist Thorsten Simon. Seit 1999 liefert Ideengold als Werbetexter, Copywriter und Texter Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. B2B und B2C. Thorsten Simon ist Berliner, gelernter Schriftsetzer, studierter Druckingenieur, weitergebildete Marketingfachkraft und praktizierender Texter. Nach einem Texterpraktikum bei Ogilvy in Frankfurt und sieben Jahren in einer Werbeagentur machte er sich 2007 selbstständig. Seit 2008 ist er Mitglied im Texterverband.

Pressekontakt:

IDEENGOLD Thorsten Simon
Herr Thorsten Simon
Immanuelkirchstraße 29
10405 Berlin

fon ..: 01775975245
email : thorsten.simon@ideengold.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die im Posteingang verkaufen

Vorheriger Artikel
El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“
Nächster Artikel
GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration und integrierter Add-Ons
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die im Posteingang verkaufen

Aktuelle Themen

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion...

GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration...

El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in...

digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern

Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Trojanische Pferde im digitalen Zeitalter – Cyber-Samurai sensibilisiert Unternehmen

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Im freien Fall – der neue Song von Ronny...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Proaktives Wartungsmanagement im Baugewerbe

TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Mit PR mehr Autos verkaufen: Das ultimative Marketing für...

Autohaus-Online-Marketing: Digitale Strategien für mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz

Online-Präsenz für Autohäuser: Digitale PR-Strategien als Schlüssel zur Steigerung...

Digitale Präsenz im Automobilvertrieb erhöhen: PR-Strategien für nur wachsende...

Andreas Irion ist neuer Präsident des Bundesverbands der Rentenberater

Innovationen im Automobil Vertrieb: Wie smarte Technologien den Verkauf...

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Auto verschrotten lassen: Ein bedeutender Schritt zur Aufräumung und...

Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz...

Autoankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden: Ein Vergleich der besten...

Pastor Mark Burns und ALLATRA: Vereint im Kampf für...

„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten...

Autoverwertung für Diesel, Benziner & E-Autos – sicher entsorgen

EXIT Immobilien – Immobilienmakler Dresden

Freiheit auf vier Rädern: TMC Reisen bietet individuell geplante...

Containerdienst-Portal.de: Schnelle und transparente Lösung für Abfallentsorgung in ganz...

Gründererfolg.com präsentiert das revolutionäre Cash System

Entscheidung beim Frühstück: Welche Route heute bei der Alpenüberquerungs-Etappe?

Herbstzeit ist Wanderzeit – DIWA Die Wanderexperten starten mit...

Gründererfolg.com startet das exklusive 549 EUR Gründerpaket

Stress verhindern, bevor er entsteht: „Subtle Body Balance-Coaching“ revolutioniert...

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer...

Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award...

Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und...

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm...

Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten

Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält...

Schrottauto Ankauf in Ihrer Nähe – regional, fair &...

KFZ-Ankauf für defekte Autos – Autoverschrottung mit Zertifikat

meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Digitale Pressearbeit für die Automobilbranche: So gewinnen Marken Reichweite...

Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und...

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg...

Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei...

Heilende Worte: MARA KANEs Literatur gegen die Dunkelheit

Umfassende Expertise für jeden Immobilienverkauf

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Die Fakten zur rechtssicheren Autoentsorgung: Schrottauto Ankauf ohne versteckte...

Autoankauf für alle Marken – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Schrottauto Ankauf leicht gemacht: Unternehmen mit kostenfreier Abholung und...

Kfz Gutachter Essen – Ihr Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik –...

KFZ-Ankauf für Fahrzeuge ohne TÜV – Schnell, sicher und...

EMO Hannover 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Fertigung und...

Drehteile Marktplatz – Das bekannte Auftragsportal zum Lohndrehen

Auto verschrotten lassen und bares Geld erhalten – einfach...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.