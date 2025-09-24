Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in Freiburg

Die europaweite Wohnmobilplattform unterstützt die Messe als digitale Brücke zwischen Händlern, Herstellern und Camping-Enthusiasten.

Truck1, einer der führenden europäischen Online-Marktplätze für Nutzfahrzeuge und Freizeitmobile, ist offizieller Partner der caravan live 2025. Die Messe für Reisemobile, Caravans und Campingzubehör findet vom 2. bis 5. Oktober 2025 in der Messe Freiburg statt. Mit der Partnerschaft wollen beide Akteure die Sichtbarkeit und Vernetzung in der Caravaning-Branche stärken – sowohl offline als auch online.

caravan live: Treffpunkt für die Caravaning-Szene

Die caravan live hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im Südwesten Deutschlands etabliert. Rund 19.000 Besucherinnen und Besucher sowie mehr als 130 Aussteller kamen 2024 nach Freiburg, um Neuheiten aus den Bereichen Wohnmobile, Caravans, Kastenwagen, Zubehör und Campingplätze zu entdecken. Die Messe gilt als wichtige Plattform für Kaufentscheidungen und persönlichen Austausch.

Truck1: Digitale Reichweite für Wohnmobile und Wohnwagen

Truck1 betreibt seit 2003 einen der größten internationalen Marktplätze für Nutzfahrzeuge, Baumaschinen und Freizeitmobile. Mit mehr als 4 Millionen monatlichen Besuchern, über 2.000 aktiven Anbietern und einer Verfügbarkeit in über 30 Sprachen bietet Truck1 ( https://www.alle-lkw.de/ ) eine einzigartige Reichweite. Auch der Bereich Wohnmobile und Wohnwagen wächst stetig: Händler können ihre Fahrzeuge einem europaweiten Publikum präsentieren und grenzüberschreitende Käufergruppen erreichen.

Synergien aus Messe und Online-Plattform

Mit der Partnerschaft wollen Truck1 und caravan live die Vorteile von Live-Erlebnis und digitaler Reichweite kombinieren. Besucher der Messe profitieren von zusätzlichen Informations- und Vergleichsmöglichkeiten, während Aussteller ihre Präsenz über den Messetermin hinaus verlängern können.

„Caravaning ist einer der dynamischsten Märkte Europas. Mit unserer digitalen Reichweite möchten wir Ausstellern der caravan live helfen, ihre Zielgruppen auch online zu erreichen und internationale Käufer anzusprechen“, sagt Anton Vasilevsky, CEO von Truck1.

—

Truck1 ist seit 2003 einer der führenden internationalen Online-Marktplätze für Nutzfahrzeuge, Lkw, Wohnmobile und Anhänger. Mit über 4 Millionen monatlichen Besuchern in mehr als 30 Sprachen verbindet Truck1 Händler und Käufer weltweit. Ziel ist es, den Fahrzeughandel digital und grenzüberschreitend zu erleichtern.

