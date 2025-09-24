News suchen
Suche
Auto und Verkehr

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in Freiburg - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

88mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Die europaweite Wohnmobilplattform unterstützt die Messe als digitale Brücke zwischen Händlern, Herstellern und Camping-Enthusiasten.

BildTruck1, einer der führenden europäischen Online-Marktplätze für Nutzfahrzeuge und Freizeitmobile, ist offizieller Partner der caravan live 2025. Die Messe für Reisemobile, Caravans und Campingzubehör findet vom 2. bis 5. Oktober 2025 in der Messe Freiburg statt. Mit der Partnerschaft wollen beide Akteure die Sichtbarkeit und Vernetzung in der Caravaning-Branche stärken – sowohl offline als auch online.

caravan live: Treffpunkt für die Caravaning-Szene

Die caravan live hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im Südwesten Deutschlands etabliert. Rund 19.000 Besucherinnen und Besucher sowie mehr als 130 Aussteller kamen 2024 nach Freiburg, um Neuheiten aus den Bereichen Wohnmobile, Caravans, Kastenwagen, Zubehör und Campingplätze zu entdecken. Die Messe gilt als wichtige Plattform für Kaufentscheidungen und persönlichen Austausch.

Truck1: Digitale Reichweite für Wohnmobile und Wohnwagen

Truck1 betreibt seit 2003 einen der größten internationalen Marktplätze für Nutzfahrzeuge, Baumaschinen und Freizeitmobile. Mit mehr als 4 Millionen monatlichen Besuchern, über 2.000 aktiven Anbietern und einer Verfügbarkeit in über 30 Sprachen bietet Truck1 ( https://www.alle-lkw.de/ ) eine einzigartige Reichweite. Auch der Bereich Wohnmobile und Wohnwagen wächst stetig: Händler können ihre Fahrzeuge einem europaweiten Publikum präsentieren und grenzüberschreitende Käufergruppen erreichen.

Synergien aus Messe und Online-Plattform

Mit der Partnerschaft wollen Truck1 und caravan live die Vorteile von Live-Erlebnis und digitaler Reichweite kombinieren. Besucher der Messe profitieren von zusätzlichen Informations- und Vergleichsmöglichkeiten, während Aussteller ihre Präsenz über den Messetermin hinaus verlängern können.

„Caravaning ist einer der dynamischsten Märkte Europas. Mit unserer digitalen Reichweite möchten wir Ausstellern der caravan live helfen, ihre Zielgruppen auch online zu erreichen und internationale Käufer anzusprechen“, sagt Anton Vasilevsky, CEO von Truck1.

Truck1 ist seit 2003 einer der führenden internationalen Online-Marktplätze für Nutzfahrzeuge, Lkw, Wohnmobile und Anhänger. Mit über 4 Millionen monatlichen Besuchern in mehr als 30 Sprachen verbindet Truck1 Händler und Käufer weltweit. Ziel ist es, den Fahrzeughandel digital und grenzüberschreitend zu erleichtern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Truck1 (betrieben von AMARON FZCO)
Frau Truck1 Presse Team
IFZA Business Park, Dubai Digital Park (DDP) 42902-001
– Dubai
Vereinigte Arabische Emirate

fon ..: –
web ..: https://www.alle-lkw.de/
email : info@truck1.eu

.

Pressekontakt:

Truck1 (betrieben von AMARON FZCO)
Frau Truck1 Presse Team
IFZA Business Park, Dubai Digital Park (DDP) 42902-001
– Dubai

fon ..: –
web ..: https://www.alle-lkw.de/
email : info@truck1.eu

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in Freiburg

Vorheriger Artikel
digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern
Nächster Artikel
El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in Freiburg

Aktuelle Themen

Die besten Verkaufsmethoden für Gebrauchtwagen im Jahr 2025: Ein...

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion...

GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration...

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die...

El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“

digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern

Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Trojanische Pferde im digitalen Zeitalter – Cyber-Samurai sensibilisiert Unternehmen

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Im freien Fall – der neue Song von Ronny...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Proaktives Wartungsmanagement im Baugewerbe

TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Mit PR mehr Autos verkaufen: Das ultimative Marketing für...

Autohaus-Online-Marketing: Digitale Strategien für mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz

Online-Präsenz für Autohäuser: Digitale PR-Strategien als Schlüssel zur Steigerung...

Digitale Präsenz im Automobilvertrieb erhöhen: PR-Strategien für nur wachsende...

Andreas Irion ist neuer Präsident des Bundesverbands der Rentenberater

Innovationen im Automobil Vertrieb: Wie smarte Technologien den Verkauf...

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Auto verschrotten lassen: Ein bedeutender Schritt zur Aufräumung und...

Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz...

Autoankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden: Ein Vergleich der besten...

Pastor Mark Burns und ALLATRA: Vereint im Kampf für...

„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten...

Autoverwertung für Diesel, Benziner & E-Autos – sicher entsorgen

EXIT Immobilien – Immobilienmakler Dresden

Freiheit auf vier Rädern: TMC Reisen bietet individuell geplante...

Containerdienst-Portal.de: Schnelle und transparente Lösung für Abfallentsorgung in ganz...

Gründererfolg.com präsentiert das revolutionäre Cash System

Entscheidung beim Frühstück: Welche Route heute bei der Alpenüberquerungs-Etappe?

Herbstzeit ist Wanderzeit – DIWA Die Wanderexperten starten mit...

Gründererfolg.com startet das exklusive 549 EUR Gründerpaket

Stress verhindern, bevor er entsteht: „Subtle Body Balance-Coaching“ revolutioniert...

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer...

Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award...

Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und...

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm...

Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten

Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält...

Schrottauto Ankauf in Ihrer Nähe – regional, fair &...

KFZ-Ankauf für defekte Autos – Autoverschrottung mit Zertifikat

meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Digitale Pressearbeit für die Automobilbranche: So gewinnen Marken Reichweite...

Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und...

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg...

Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei...

Heilende Worte: MARA KANEs Literatur gegen die Dunkelheit

Umfassende Expertise für jeden Immobilienverkauf

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Die Fakten zur rechtssicheren Autoentsorgung: Schrottauto Ankauf ohne versteckte...

Autoankauf für alle Marken – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Schrottauto Ankauf leicht gemacht: Unternehmen mit kostenfreier Abholung und...

Kfz Gutachter Essen – Ihr Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik –...

KFZ-Ankauf für Fahrzeuge ohne TÜV – Schnell, sicher und...

EMO Hannover 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Fertigung und...

Drehteile Marktplatz – Das bekannte Auftragsportal zum Lohndrehen

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.