News suchen
Suche
Internet und E-Commerce

Neuer KI-Trend im Online-Marketing - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

100mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Im Online-Marketing wird KI eingesetzt, seit ChatGPT für die breite Öffentlichkeit verfügbar wurde. Doch jetzt kommen die KI Agents.

BildSeit 2022 ChatGPT für die breite Öffentlichkeit nutzbar wurde,
haben findige Online-Marketer verschiedene KI-Modelle genutzt.
Zunächst ging es um Recherche von lukrativen Nischen sowie die
Erstellung von Texten und Bildern. Mit der wachsenden Anzahl
von KI-Lösungen, die von diversen Anbietern zur Verfügung
gestellt wurden, konnten auch komplexere Aufgaben realisiert
werden. Künstliche Intelligenz konnte plötzlich Webseiten und
sogar ganze Verkaufs-Funnels erstellen. KI komponiert Musik
und auch die Fähigkeiten von Video-KIs werden immer beeindruckender.

Waren früher exzellente Coding-Fähigkeiten notwendig, um
mfassende Online-Lösungen zu schaffen, sind heute Erfahrungen im
Entwickeln von Prompts gefragt, um KIs zu den gewünschten Ergebnissen
zu steuern. Doch die Entwicklung ist schon wieder einen Schritt
weiter gegangen.

Das neue Schlagwort lautet KI Agent (bzw. englisch AI Agent). Was
ist darunter zu verstehen? Diese Frage ist gar nicht so einfach
zu beantworten. Eine grobe Definition erklärt, dass ein
KI Agent weitgehend selbstständig zur Lösung einer gestellten
Aufgabe agieren kann. Dabei greift er auf für ihn erreichbare
Ressourcen zu, zum Beispiel auf Datenbanken, die
Benutzerschnittstellen anderer Software und vieles mehr. Mit
einem KI Agent können Prozesse automatisiert werden.

Jetzt kommt der springende Punkt. Tommy Seewald und Sven Hansen,
besser bekannt als die „Marketing Minds“ haben ein KI Agenten System
entwickelt, das jedem bei seinem Affiliate Marketing extrem helfen
kann. Du musst selber nichts programmieren, auch keine Funnels oder
Email-Marketing-Systeme erstellen und auch keine Webseiten aufsetzen.
Du nennst das Produkt, das Du als Affiliate bewerben willst und der
KI Agent macht sich an die Arbeit. Einfacher geht es nicht.

Das System wird am kommenden Sonntag in einem kostenlosen Webinar
enthüllt. Die Teilnehmerzahl ist auf 3.000 begrenzt. Deshalb ist
jetzt schnelle Anmeldung notwendig. Denn Webinare der
Marketing Minds sind immer schnell ausgebucht.

Hier zum kostenlosen Webinar anmelden (Klick!).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

marketing-support.biz
Herr Jörg Mrusek
Färbergasse 23a
04808 Wurzen
Deutschland

fon ..: 03425 8359876
fax ..: 03425 835 985
web ..: https://marketing-support.biz
email : office@marketing-support.biz

Blog über Themen rund um Online-Marketing und online Geld verdienen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

marketing-support.biz
Herr Jörg Mrusek
Färbergasse 23a
04808 Wurzen

fon ..: 03425 835986
web ..: https://marketing-support.biz
email : office@marketing-support.biz

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Vorheriger Artikel
Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss
Nächster Artikel
digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Aktuelle Themen

Die besten Verkaufsmethoden für Gebrauchtwagen im Jahr 2025: Ein...

WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion...

GC-heat: Schneller von der Anfrage zum Angebot dank Turbo-Produktkonfiguration...

Texter für Stand-Alone-Mailings: IDEENGOLD Thorsten Simon – Texte, die...

El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“

Truck1 wird offizieller Partner der caravan live 2025 in...

digitalSIGNAGE.de erweitert das Portfolio an Signalverteilern

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Trojanische Pferde im digitalen Zeitalter – Cyber-Samurai sensibilisiert Unternehmen

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Im freien Fall – der neue Song von Ronny...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Proaktives Wartungsmanagement im Baugewerbe

TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Mit PR mehr Autos verkaufen: Das ultimative Marketing für...

Autohaus-Online-Marketing: Digitale Strategien für mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz

Online-Präsenz für Autohäuser: Digitale PR-Strategien als Schlüssel zur Steigerung...

Digitale Präsenz im Automobilvertrieb erhöhen: PR-Strategien für nur wachsende...

Andreas Irion ist neuer Präsident des Bundesverbands der Rentenberater

Innovationen im Automobil Vertrieb: Wie smarte Technologien den Verkauf...

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Auto verschrotten lassen: Ein bedeutender Schritt zur Aufräumung und...

Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz...

Autoankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden: Ein Vergleich der besten...

Pastor Mark Burns und ALLATRA: Vereint im Kampf für...

„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten...

Autoverwertung für Diesel, Benziner & E-Autos – sicher entsorgen

EXIT Immobilien – Immobilienmakler Dresden

Freiheit auf vier Rädern: TMC Reisen bietet individuell geplante...

Containerdienst-Portal.de: Schnelle und transparente Lösung für Abfallentsorgung in ganz...

Gründererfolg.com präsentiert das revolutionäre Cash System

Entscheidung beim Frühstück: Welche Route heute bei der Alpenüberquerungs-Etappe?

Herbstzeit ist Wanderzeit – DIWA Die Wanderexperten starten mit...

Gründererfolg.com startet das exklusive 549 EUR Gründerpaket

Stress verhindern, bevor er entsteht: „Subtle Body Balance-Coaching“ revolutioniert...

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer...

Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award...

Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und...

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm...

Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten

Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält...

Schrottauto Ankauf in Ihrer Nähe – regional, fair &...

KFZ-Ankauf für defekte Autos – Autoverschrottung mit Zertifikat

meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Digitale Pressearbeit für die Automobilbranche: So gewinnen Marken Reichweite...

Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und...

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg...

Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei...

Heilende Worte: MARA KANEs Literatur gegen die Dunkelheit

Umfassende Expertise für jeden Immobilienverkauf

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Die Fakten zur rechtssicheren Autoentsorgung: Schrottauto Ankauf ohne versteckte...

Autoankauf für alle Marken – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Schrottauto Ankauf leicht gemacht: Unternehmen mit kostenfreier Abholung und...

Kfz Gutachter Essen – Ihr Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik –...

KFZ-Ankauf für Fahrzeuge ohne TÜV – Schnell, sicher und...

EMO Hannover 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Fertigung und...

Drehteile Marktplatz – Das bekannte Auftragsportal zum Lohndrehen

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.