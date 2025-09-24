News suchen
Suche
Wissenschaft und Technik

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

24mal gelesen
Lesedauer: 3 min.

Der IT-Fachkräftemangel bietet die Chance zum Quereinstieg in die Programmierung – auch ohne Vorkenntnisse. Es winken Top-Gehälter, Jobsicherheit und eine zukunftssichere Karriere.

BildDeutschland erlebt einen beispiellosen Mangel an IT-Fachkräften. Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom sind derzeit über 149.000 Stellen für IT-Spezialisten unbesetzt – ein Rekordwert, der Quereinsteigern außergewöhnliche Möglichkeiten bietet. Besonders im Bereich Programmierung und Softwareentwicklung suchen Unternehmen dringend nach Personal, auch ohne klassische Informatik-Ausbildung.

Die Nachfrage übersteigt das Angebot so stark, dass selbst Einsteiger mit grundlegenden Programmierkenntnissen oft schnell eine Anstellung finden. Die Nachfrage erstreckt sich über alle Programmiersprachen und Technologien:

* Java- und C#-Entwickler für Unternehmensanwendungen
* SQL-Datenbankspezialisten für Datenmanagement
* Web-Entwickler für moderne Online-Lösungen
* Python-Programmierer für Automatisierung und KI
* Mobile App-Entwickler für iOS und Android

Umdenken in der Personalrekrutierung revolutioniert IT-Einstieg

Traditionelle Einstellungskriterien verlieren in der IT-Branche zunehmend an Bedeutung. Während früher ein Informatikstudium als Mindestvoraussetzung galt, setzen heute viele Arbeitgeber auf praktische Fähigkeiten und Lernbereitschaft. Coding-Bootcamps, Online-Kurse und Selbststudium werden oftmals als gleichwertige Qualifikationswege anerkannt.

Strukturierte Einstiegswege auch ohne Vorkenntnisse

Anders als in vielen anderen Branchen ist der Quereinstieg in die Programmierung auch ohne jegliche Vorerfahrung realistisch. Speziell konzipierte Starter-Programme führen Anfänger systematisch an die Grundlagen heran, so gibt es gestufte Lernpfade für jeden Kenntnisstand:

* Absolute Beginner: Visuelle Programmiersprachen und einfache Projekte
* Fortgeschrittene: Objektorientierte Programmierung und Datenbanken
* Spezialisierung: Web-Development, Mobile Apps oder Enterprise-Lösungen

Bildungsanbieter wie das IBB Institut für Berufliche Bildung (www.ibb.com) haben ihre Angebotspalette entsprechend angepasst. Durch praktische Projekte und Referenzarbeiten können Teilnehmer bereits während der Ausbildung ein Portfolio aufbauen, das bei Bewerbungen überzeugt.

Überdurchschnittliche Gehaltsperspektiven und Jobsicherheit

Die Verdienstmöglichkeiten in der Softwareentwicklung übertreffen viele traditionelle Branchen deutlich. Die Gehaltsaussichten im Überblick:

* Berufseinsteiger: 35.000 – 45.000 Euro jährlich
* Erfahrene Entwickler: 50.000 – 70.000 Euro jährlich
* Senior-Entwickler: 70.000 – 90.000 Euro jährlich
* Spezialisten/Teamleiter: Oft sechsstellige Jahreseinkommen

Hinzu kommt außergewöhnliche Arbeitsplatzsicherheit: IT-Fachkräfte werden äußerst selten arbeitslos, da die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt. Viele Unternehmen bieten zudem flexible Arbeitsmodelle und Remote-Work-Optionen. Attraktive Zusatzleistungen wie Weiterbildungsbudgets und moderne Arbeitsplätze mit neuester Technologie sind ebenfalls häufig zu finden.

Umfassende Förderung macht IT-Umstieg bezahlbar

Arbeitsuchende können von umfangreichen Förderprogrammen profitieren:

* Vollständige Kostenübernahme durch Bildungsgutscheine der Arbeitsagenturen
* Übernahme der Lebenshaltungskosten durch Arbeitslosengeld oder Bürgergeld
* Monatliches Weiterbildungsgeld und zusätzliche Prämien bei erfolgreichem Abschluss möglich

Konkrete Schritte zum IT-Karrierestart

Um in die Branche einzusteigen, haben sich diese sofort umsetzbaren Handlungsempfehlungen bewährt:

* Beratungstermin bei der örtlichen Arbeitsagentur vereinbaren
* Kostenlose Online-Tutorials ausprobieren
* Schnupperkurse bei Bildungsträgern besuchen
* IT-Meetups und Networking-Events in der Region besuchen
* Erste kleine Projekte entwickeln, um Interesse und Eignung zu testen

Die IT-Branche bietet damit Menschen in beruflichen Übergangsphasen einzigartige Chancen für einen erfolgreichen Neustart. Wer Interesse an Technik, logischem Denken und kontinuierlichem Lernen mitbringt, findet hier langfristige Karriereperspektiven in einer der zukunftssichersten Branchen überhaupt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Frau Claudia Reimann
Bebelstraße 40
21614 Buxtehude
Deutschland

fon ..: 04161 516549
web ..: https://www.ibb.com
email : marketing@ibb.com

Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

Pressekontakt:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Frau Claudia Reimann
Bebelstraße 40
21614 Buxtehude

fon ..: 04161 516549
email : marketing@ibb.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Vorheriger Artikel
Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate Stuttgart GmbH
Nächster Artikel
Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der Elektromobilität: SEO-Strategien für 2025
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Aktuelle Themen

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Im freien Fall – der neue Song von Ronny...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Proaktives Wartungsmanagement im Baugewerbe

TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Mit PR mehr Autos verkaufen: Das ultimative Marketing für...

Autohaus-Online-Marketing: Digitale Strategien für mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz

Online-Präsenz für Autohäuser: Digitale PR-Strategien als Schlüssel zur Steigerung...

Digitale Präsenz im Automobilvertrieb erhöhen: PR-Strategien für nur wachsende...

Andreas Irion ist neuer Präsident des Bundesverbands der Rentenberater

Innovationen im Automobil Vertrieb: Wie smarte Technologien den Verkauf...

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Auto verschrotten lassen: Ein bedeutender Schritt zur Aufräumung und...

Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz...

Autoankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden: Ein Vergleich der besten...

Pastor Mark Burns und ALLATRA: Vereint im Kampf für...

„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten...

Autoverwertung für Diesel, Benziner & E-Autos – sicher entsorgen

EXIT Immobilien – Immobilienmakler Dresden

Freiheit auf vier Rädern: TMC Reisen bietet individuell geplante...

Containerdienst-Portal.de: Schnelle und transparente Lösung für Abfallentsorgung in ganz...

Gründererfolg.com präsentiert das revolutionäre Cash System

Entscheidung beim Frühstück: Welche Route heute bei der Alpenüberquerungs-Etappe?

Herbstzeit ist Wanderzeit – DIWA Die Wanderexperten starten mit...

Gründererfolg.com startet das exklusive 549 EUR Gründerpaket

Stress verhindern, bevor er entsteht: „Subtle Body Balance-Coaching“ revolutioniert...

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer...

Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award...

Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und...

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm...

Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten

Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält...

Schrottauto Ankauf in Ihrer Nähe – regional, fair &...

KFZ-Ankauf für defekte Autos – Autoverschrottung mit Zertifikat

meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Digitale Pressearbeit für die Automobilbranche: So gewinnen Marken Reichweite...

Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und...

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg...

Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei...

Heilende Worte: MARA KANEs Literatur gegen die Dunkelheit

Umfassende Expertise für jeden Immobilienverkauf

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Die Fakten zur rechtssicheren Autoentsorgung: Schrottauto Ankauf ohne versteckte...

Autoankauf für alle Marken – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Schrottauto Ankauf leicht gemacht: Unternehmen mit kostenfreier Abholung und...

Kfz Gutachter Essen – Ihr Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik –...

KFZ-Ankauf für Fahrzeuge ohne TÜV – Schnell, sicher und...

EMO Hannover 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Fertigung und...

Drehteile Marktplatz – Das bekannte Auftragsportal zum Lohndrehen

Auto verschrotten lassen und bares Geld erhalten – einfach...

Wie Sie auch bei einem Totalschaden Geld für Ihr...

Das Geheimnis eines perfekten Lächelns: Düsseldorfer Zahnärztin revolutioniert moderne...

Innovation & Zukunft im Blick: Wirtschafts-Insights.de – Trends zu...

Sparkassen Münsterland Giro

Von der Anfrage bis zur Bezahlung beim Unfallwagen Ankauf...

Wirksame Texte für Internetseiten aus Berlin: IDEENGOLD

Auto entsorgen und Geld verdienen – Schrottauto Ankauf zum...

Kostengünstige und legale Wege zur Autoentsorgung: So verkaufen Sie...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.