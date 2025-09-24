Im freien Fall – der neue Song von Ronny Krappmann

Eine Auskopplung aus dem Comeback-Album „Am Ende bleibt der Anfang“

Am 26.09.2025 wird die neue Ronny Krappmann Single „Im freien Fall“

– eine Auskopplung aus dem am 20.06.2025 erschienenen Comeback-Album

„Am Ende bleibt der Anfang“ –

im MPN, allen Funkstationen und relevanten Downloadportalen bemustert und veröffentlicht.

Dieser emotionale Titel, der sich im Rahmen einer Social-Media-Umfrage zum Lieblingssong des neuen Longplayers entwickelt hat, berührt die Herzen des Publikums offensichtlich ganz besonders. Auf die Frage nach dem WARUM bekam Ronny u.a. folgende Statements übermittelt:

„Das Thema Burnout in einem Popschlager zu verpacken, finde ich sehr mutig.“

„Du bleibst Deiner Stilistik treu und schaffst es, mit diesem Thema zum Zuhören und Nachdenken anzuregen.“

„Ich habe mich selbst in diesem Song wiedererkannt.“

„Ein stilles Lächeln hinter ungeweinten Tränen kennen wahrscheinlich mehr Menschen als ich zuvor dachte“, resümiert Ronny. Auch er musste lernen, sich nach Schicksalsschlägen langsam wieder aufzurichten.

„Musik hat in diesem Zusammenhang eine unglaubliche Kraft und ich hoffe, dass ich mit meinem Lied noch viele weitere Betroffene erreiche, die sich mental gerade IM FREIEN FALL befinden. Ich bin sehr dankbar dafür, mich auf diese Weise ausdrücken und manchem damit vielleicht auch virtuell die Hand reichen zu können. Es lohnt sich, nach dunklen Tagen irgendwann die schönen Seiten des Lebens wieder neu zu entdecken.“

Mehr Infos zum Sänger gibt es auf seiner Website: https://www.ronny-krappmann.de/

Promokontakt: Heike Fransecky / Pipmatz MV

Facebook: Krappmann

Instagram: voiceoftelevision

Youtube: voiceoftelevision

„Im freien Fall“

EAN 4260026639240

„Am Ende bleibt der Anfang“ – Album CD

CD 400258780036

Label: DA-MUSIC, LC 08744

www.da-music.de

Verlag: Pipmatz MV

Quelle: Büro Heike Fransecky

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage



