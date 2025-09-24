News suchen
Suche
Kunst und Kultur

Im freien Fall – der neue Song von Ronny Krappmann - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

100mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Eine Auskopplung aus dem Comeback-Album „Am Ende bleibt der Anfang“

BildAm 26.09.2025 wird die neue Ronny Krappmann Single „Im freien Fall“
– eine Auskopplung aus dem am 20.06.2025 erschienenen Comeback-Album

„Am Ende bleibt der Anfang“ –
im MPN, allen Funkstationen und relevanten Downloadportalen bemustert und veröffentlicht.

Dieser emotionale Titel, der sich im Rahmen einer Social-Media-Umfrage zum Lieblingssong des neuen Longplayers entwickelt hat, berührt die Herzen des Publikums offensichtlich ganz besonders. Auf die Frage nach dem WARUM bekam Ronny u.a. folgende Statements übermittelt:

„Das Thema Burnout in einem Popschlager zu verpacken, finde ich sehr mutig.“

„Du bleibst Deiner Stilistik treu und schaffst es, mit diesem Thema zum Zuhören und Nachdenken anzuregen.“

„Ich habe mich selbst in diesem Song wiedererkannt.“

„Ein stilles Lächeln hinter ungeweinten Tränen kennen wahrscheinlich mehr Menschen als ich zuvor dachte“, resümiert Ronny. Auch er musste lernen, sich nach Schicksalsschlägen langsam wieder aufzurichten.

„Musik hat in diesem Zusammenhang eine unglaubliche Kraft und ich hoffe, dass ich mit meinem Lied noch viele weitere Betroffene erreiche, die sich mental gerade IM FREIEN FALL befinden. Ich bin sehr dankbar dafür, mich auf diese Weise ausdrücken und manchem damit vielleicht auch virtuell die Hand reichen zu können. Es lohnt sich, nach dunklen Tagen irgendwann die schönen Seiten des Lebens wieder neu zu entdecken.“

Mehr Infos zum Sänger gibt es auf seiner Website: https://www.ronny-krappmann.de/

Promokontakt: Heike Fransecky / Pipmatz MV
Facebook: Krappmann
Instagram: voiceoftelevision
Youtube: voiceoftelevision

„Im freien Fall“
EAN 4260026639240
„Am Ende bleibt der Anfang“ – Album CD
CD 400258780036
Label: DA-MUSIC, LC 08744

www.da-music.de

Verlag: Pipmatz MV

Quelle: Büro Heike Fransecky

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland

fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin

fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Im freien Fall – der neue Song von Ronny Krappmann

Vorheriger Artikel
Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als Change-Denker
Nächster Artikel
Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover 2025
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Im freien Fall – der neue Song von Ronny Krappmann

Aktuelle Themen

Isac Schwarzbaum im Allgäu: Königsschlösser und Alpenkäse-Genuss

Trojanische Pferde im digitalen Zeitalter – Cyber-Samurai sensibilisiert Unternehmen

Die Bedeutung von Experteninhalten für die Sichtbarkeit in der...

Programmieren lernen: Quereinstieg in die IT ohne Studium

Nachhaltige Gewerbeimmobilien im Fokus bei der WARELOG Real Estate...

Hotel Schwarzwald Panorama gewinnt den Green-Sleeping-Award 2025

Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit...

Taiwan präsentiert KI-Innovationen und Smart-Factory-Lösungen auf der EMO Hannover...

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Proaktives Wartungsmanagement im Baugewerbe

TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Mit PR mehr Autos verkaufen: Das ultimative Marketing für...

Autohaus-Online-Marketing: Digitale Strategien für mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz

Online-Präsenz für Autohäuser: Digitale PR-Strategien als Schlüssel zur Steigerung...

Digitale Präsenz im Automobilvertrieb erhöhen: PR-Strategien für nur wachsende...

Andreas Irion ist neuer Präsident des Bundesverbands der Rentenberater

Innovationen im Automobil Vertrieb: Wie smarte Technologien den Verkauf...

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Auto verschrotten lassen: Ein bedeutender Schritt zur Aufräumung und...

Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz...

Autoankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden: Ein Vergleich der besten...

Pastor Mark Burns und ALLATRA: Vereint im Kampf für...

„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten...

Autoverwertung für Diesel, Benziner & E-Autos – sicher entsorgen

EXIT Immobilien – Immobilienmakler Dresden

Freiheit auf vier Rädern: TMC Reisen bietet individuell geplante...

Containerdienst-Portal.de: Schnelle und transparente Lösung für Abfallentsorgung in ganz...

Gründererfolg.com präsentiert das revolutionäre Cash System

Entscheidung beim Frühstück: Welche Route heute bei der Alpenüberquerungs-Etappe?

Herbstzeit ist Wanderzeit – DIWA Die Wanderexperten starten mit...

Gründererfolg.com startet das exklusive 549 EUR Gründerpaket

Stress verhindern, bevor er entsteht: „Subtle Body Balance-Coaching“ revolutioniert...

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer...

Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award...

Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und...

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm...

Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten

Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält...

Schrottauto Ankauf in Ihrer Nähe – regional, fair &...

KFZ-Ankauf für defekte Autos – Autoverschrottung mit Zertifikat

meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Digitale Pressearbeit für die Automobilbranche: So gewinnen Marken Reichweite...

Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und...

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg...

Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei...

Heilende Worte: MARA KANEs Literatur gegen die Dunkelheit

Umfassende Expertise für jeden Immobilienverkauf

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Die Fakten zur rechtssicheren Autoentsorgung: Schrottauto Ankauf ohne versteckte...

Autoankauf für alle Marken – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Schrottauto Ankauf leicht gemacht: Unternehmen mit kostenfreier Abholung und...

Kfz Gutachter Essen – Ihr Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik –...

KFZ-Ankauf für Fahrzeuge ohne TÜV – Schnell, sicher und...

EMO Hannover 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Fertigung und...

Drehteile Marktplatz – Das bekannte Auftragsportal zum Lohndrehen

Auto verschrotten lassen und bares Geld erhalten – einfach...

Wie Sie auch bei einem Totalschaden Geld für Ihr...

Das Geheimnis eines perfekten Lächelns: Düsseldorfer Zahnärztin revolutioniert moderne...

Innovation & Zukunft im Blick: Wirtschafts-Insights.de – Trends zu...

Sparkassen Münsterland Giro

Von der Anfrage bis zur Bezahlung beim Unfallwagen Ankauf...

Wirksame Texte für Internetseiten aus Berlin: IDEENGOLD

Auto entsorgen und Geld verdienen – Schrottauto Ankauf zum...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.