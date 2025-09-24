News suchen
Gesundheit und Engagement verbinden: Inspirierendes Resilienz-Coaching trifft Blutspendeaktion mit dem DRK - Bsozd.com

SIHOT setzt am Gesundheitstag mit Motivationscoach Daniel Engelbrecht in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie einer folgenden Blutspendeaktion ein Zeichen für mehr Verantwortung.

BildDer inhabergeführte Anbieter von Hotelmanagementsoftware will aufzeigen, wie unternehmenseigene Gesundheitsförderung die persönliche Resilienz und soziales Engagement zusammenführen kann. SIHOT lud hierfür am 16. September 2025 am Standort Landsweiler-Reden erneut zum SIHOT-Gesundheitstag unter dem diesjährigen Motto „Resilienz – Stark durch den Alltag“ ein.
Als besonderes Highlight hielt der ehemalige Profifußballer und heutige Motivationscoach Daniel Engelbrecht vor Ort einen inspirierenden Vortrag, der Mitarbeitende gezielt für mentale Stärke sensibilisiert. Hier wurde der Resilienz-Guide angeboten: individuelle Kurzcoachings, die praktische Strategien zur Stärkung der Widerstandskraft im Alltag vermitteln.
„Die Verbindung von individueller Resilienzförderung und gesellschaftlichem Engagement zeigt eindrucksvoll, wie ganzheitliche Gesundheitskonzepte in Unternehmen aussehen können. Mit SIHOT haben wir einen Partner, der nicht nur die Gesundheit seiner Mitarbeitenden stärkt, sondern auch Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt. Ein Vorbild, wie Prävention und Solidarität Hand in Hand gehen können“, so Sascha Schäfer, Privat- und Firmenkundenberater der Techniker Krankenkasse.
Gelebte Gesundheit der Mitarbeitenden sowie gesellschaftliche Verantwortung: Im gleichen Monat folgt anschließend die jährliche Blutspendeaktion – gemeinsam durchgeführt mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), die es erneut allen Mitarbeitenden ermöglicht, während der Arbeitszeit Blut zu spenden und so aktiv zur Rettung von Menschenleben beizutragen. Bereits in den vergangenen Jahren hat diese Aktion erfolgreich stattgefunden, bei der jeweils über 40 Mitarbeitende teilgenommen haben.
„Es ist ein positives Zeichen für andere Unternehmen und die Gesellschaft“, wie Jörg P. Berger, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT, betont. „Uns ist daher wichtig, gerade als lokal angesiedeltes, mittelständisches Unternehmen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und dazu beizutragen, auf diese Weise auch Leben zu retten.“
Die Zusammenarbeit mit dem DRK und das Engagement der Mitarbeitenden unterstreichen SIHOTs gelebte Verantwortung und Ambition, gesundheitliche Fürsorge mit gemeinwohlorientiertem Einsatz zu verbinden.
Mit diesem ganzheitlichen Ansatz – Resilienz stärken, Gesundheit fördern und Solidarität leben – will die Unternehmensgruppe SIHOT als Vorbild für ein wertebasiertes Unternehmenshandeln auftreten. Die Veranstaltung wird nicht nur als Tageshighlight im internen Kalender wahrgenommen, sondern sendet zugleich ein starkes Signal an Öffentlichkeit und Branchenkollegen: Ein technologieorientiertes Unternehmen, das seine Belegschaft wertschätzt und aktiv zum Gemeinwohl beiträgt.
Zum Abschluss betont die Unternehmensgruppe: Die Kombination aus Blutspendeaktion und Resilienz-Angeboten schafft Synergieeffekte, die weit über den Tag hinauswirken – im persönlichen Alltag der Mitarbeitenden und im kollektiven Bewusstsein für eine gesunde, engagierte Gemeinschaft.

