Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch bis 31. Dezember 2025 möglich

Am 31. Dezember 2025 endet die letzte Möglichkeit zur Verlängerung von Sophos SG-UTM-Lizenzen – der vollständige End-of-Life folgt am 30. Juni 2026.

Für professionelle Anwender, die weiterhin Firewalls der Sophos SG-Serie mit UTM-Software einsetzen, läuft die Zeit ab: Nur noch bis zum 31. Dezember 2025 lassen sich bestehende UTM-Subscriptions verlängern. Ab dem 1. Januar 2026 sind keine Verlängerungen mehr möglich – der vollständige Support endet am 30. Juni 2026.

Wichtige Fristen und Hintergründe

Seit Juni 2025 gelten bereits höhere Preise für Verlängerungen bestehender Lizenzen. Gleichzeitig hat Sophos angekündigt, Lizenzlaufzeiten von unter sechs Monaten vollständig einzustellen. Damit wird die Deadline zum Jahresende 2025 zum entscheidenden Stichtag für alle Organisationen, die den Betrieb ihrer SG-UTM-Systeme noch übergangsweise absichern wollen.

Eine detaillierte Übersicht zu allen Fristen bietet der Artikel Sophos SG UTM End-of-Life: Wichtige Fristen für Lizenzen.

Migration auf Sophos XGS empfohlen

Parallel zum Auslaufen der SG-Reihe empfiehlt Sophos den Wechsel auf die XGS-Serie mit Sophos Firewall OS (SFOS). Die Plattform bietet höhere Performance, moderne Sicherheitsfunktionen und langfristige Update- und Supportzyklen. Welche Alternativen zu den bisherigen UTM-Lizenzen verfügbar sind, wird in der Übersicht EOL: SG UTM Lizenzen & Alternativen erläutert.

Auch im End-of-Life Kalender für Sophos Hardware sind alle betroffenen Modelle und Meilensteine dokumentiert.

Migrationsangebot für SG-UTM-Kunden

Für SG-UTM-Kunden, die rechtzeitig auf die XGS-Serie wechseln, steht derzeit ein umfangreiches Trade-In-Programm bereit. Je nach Modell und Laufzeit sind dabei hohe Rabatte auf Hardware und Lizenzen möglich. Dieses Angebot soll den Umstieg erleichtern und IT-Teams zusätzliche Planungssicherheit verschaffen, ohne die Details der Migration zu überfrachten.

Planungshilfe für den Migrationsprozess

Für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen, die ihre SG Firewalls noch nicht ersetzt haben, empfiehlt sich spätestens jetzt ein strukturierter Migrationsplan. Als technisch vollständig akkreditierter Sophos Platinum Partner unterstützt die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbh darüber hinaus mit:

* Kostenlosem Firewall-Sizing zur Auswahl des passenden XGS-Nachfolgers

* Individueller Beratung zur Lizenzmigration

* Projektplanung und Durchführung von Firewall-Mirgationen

Fazit: Handlungsbedarf bis Jahresende

Die Verlängerung von UTM-Subscriptions ist nur noch bis 31. Dezember 2025 möglich. Organisationen, die bis dahin keine Entscheidung treffen, riskieren ab 2026 den Wegfall von Support und Sicherheits-Updates. Wer auf die Nachfolgeplattform umsteigt, profitiert hingegen von zukunftssicherer Infrastruktur und kann von den derzeit angebotenen Migrationskonditionen Gebrauch machen.

