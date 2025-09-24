News suchen
Suche
Energie und Umwelt

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege an der Loreley - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

26mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Mit der neuen Umweltaktion „Mach mit – Nimm mit!“ setzt die Loreley Touristik GmbH ein starkes Zeichen für den respektvollen Umgang mit Natur und Landschaft.

BildTouristische Gäste wie Einheimische werden eingeladen, ihren eigenen Müll (sowie achtlos weggeworfene Abfälle anderer) wieder mitzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Die Idee stammt ursprünglich vom Deutschen Alpenverein, der seit Jahren dafür wirbt, Müll vom Berg zurück ins Tal zu bringen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsam dafür zu sorgen, die Wege am Rhein und in den Ortschaften sauber zu halten und ein Bewusstsein für das eigene Verhalten zu schärfen. „Wir möchten Vorreiter für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Natur sein“, betont Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Touristik GmbH. „Ob Kaugummi oder Bonbonpapier – es gehört in die Tüte und nicht in die Natur. Was man voll mitnimmt, kann man auch leer und leicht wieder zurücktragen. So einfach ist es, unseren Lebensraum und unsere touristische Region sauber zu halten.“

„Loreley Spuren“: Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Mit Blick auf die kommenden „Loreley Spuren„, neue Rundwanderwege, die in den nächsten zwei Jahren ausgeschildert werden, möchte die Loreley Touristik das Bewusstsein für nachhaltiges Verhalten schon heute schärfen. „Wir sind froh, dass sich so viele Betriebe mit uns gemeinsam engagieren. Das zeigt, dass dieses Thema viele Menschen bewegt und verschiedene Interessensgruppen zusammenbringt“, so Dallmann. „Die Aktion soll Schule machen. Damit die Region Loreley für Gäste wie für Einheimische gleichermaßen ein sauberes und erlebenswertes Stück Natur bleibt.“

Müll in der Natur: Gefahr für Tier- und Pflanzenwelt

Oft wird unterschätzt, welche Folgen Müll in der Landschaft hat: Selbst vermeintlich harmloser Bioabfall wie Bananenschalen verrottet nur schwer und kann fremde Keime einschleppen. Taschentücher sind kein Biomüll, und Zigarettenstummel schaden der Umwelt. Zudem machen sich Tiere nachts über Essensreste her, mit teils tödlichen Konsequenzen. Aus diesem Grund gibt es entlang der Wege bewusst keine Mülleimer. Dort, wo kein Müll liegt, wird auch weniger weggeworfen. Die Umsetzung der Aktion ist dank zahlreicher Partnerbetriebe möglich, die die speziellen Mülltüten an ihre Gäste weitergeben. Auch auf dem Loreley Plateau und in den Tourist-Informationen stehen sie kostenlos zur Verfügung. Am Zielort können die Tüten in öffentlichen Mülleimern entsorgt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Loreley Touristik GmbH
Frau Ulrike Dallmann
Loreley 7
56348 Bornich
Deutschland

fon ..: +49 (0) 6771 910-0
web ..: https://max-pr.eu/loreley-touristik/
email : info@loreley-touristik.de

Loreley Touristik
Die Loreley Touristik GmbH der Verbandsgemeinde Loreley ist das touristische Sprachrohr und offizielle Repräsentantin einer der populärsten Regionen in Deutschland: nämlich der Loreley-Region mit dem sagenumwobenen Loreley-Felsen, gelegen inmitten des Oberen Mittelrheintals, das 2002 in Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde. Die Gesellschaft mit Sitz in Bornich betreut, vertritt, koordiniert und vermarktet die Interessen ihrer rund 160 Mitglieder – Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Kultur und Kulturschaffende – aus dem Raum zwischen Kaub im Süden und Braubach im Norden mit 22 Gemeinden und Städten. Der rund 30 Kilometer lange Abschnitt des Rheins gilt als der mit Abstand schönste und romantischste. Thematische Schwerpunkte sind natürlich auch der berühmte Mittelrhein-Wein, die zahllosen Erholungsmöglichkeiten, Wander- und Radwege sowie die vielen Veranstaltungen – beispielsweise „Rhein in Flammen“. Die Loreley Touristik GmbH organisiert aber auch eigene Events, bietet Workshops mit regionalen Künstlern an oder initiiert alljährlich die Wahl einer echten „Loreley“.

Pressekontakt:

max.pr
Frau Sabine Dächert
Leutstettener Straße 5
82319 Starnberg

fon ..: +49 (0) 179-7696650
web ..: https://max-pr.eu/
email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege an der Loreley

Vorheriger Artikel
„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht EU-Politiker*innen mit der „Dumbclock“ aus
Nächster Artikel
NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt BSI-zertifizierte E-Mail-Security-Suite
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Tolle Umweltaktion! Mach mit – Nimm mit: Saubere Wanderwege an der Loreley

Aktuelle Themen

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr Immobilienmakler Weingarten mit regionaler...

Sophos SG UTM Renewal: Letzte Verlängerung von Subscriptions noch...

moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt...

„Make time great again“ – Ernst Westphal zeichnet acht...

CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene...

Proaktives Wartungsmanagement im Baugewerbe

TMC Reisen erweitert sein Südsee-Portfolio: Samoa ab sofort neu...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Mit PR mehr Autos verkaufen: Das ultimative Marketing für...

Autohaus-Online-Marketing: Digitale Strategien für mehr Sichtbarkeit, Kunden und Umsatz

Online-Präsenz für Autohäuser: Digitale PR-Strategien als Schlüssel zur Steigerung...

Digitale Präsenz im Automobilvertrieb erhöhen: PR-Strategien für nur wachsende...

Andreas Irion ist neuer Präsident des Bundesverbands der Rentenberater

Innovationen im Automobil Vertrieb: Wie smarte Technologien den Verkauf...

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Auto verschrotten lassen: Ein bedeutender Schritt zur Aufräumung und...

Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz...

Autoankauf für Fahrzeuge mit Motorschaden: Ein Vergleich der besten...

Pastor Mark Burns und ALLATRA: Vereint im Kampf für...

„Verlorene Wahrheiten“: Ein Sachbuch bringt Klarheit in den lautesten...

Autoverwertung für Diesel, Benziner & E-Autos – sicher entsorgen

EXIT Immobilien – Immobilienmakler Dresden

Freiheit auf vier Rädern: TMC Reisen bietet individuell geplante...

Containerdienst-Portal.de: Schnelle und transparente Lösung für Abfallentsorgung in ganz...

Gründererfolg.com präsentiert das revolutionäre Cash System

Entscheidung beim Frühstück: Welche Route heute bei der Alpenüberquerungs-Etappe?

Herbstzeit ist Wanderzeit – DIWA Die Wanderexperten starten mit...

Gründererfolg.com startet das exklusive 549 EUR Gründerpaket

Stress verhindern, bevor er entsteht: „Subtle Body Balance-Coaching“ revolutioniert...

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer...

Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award...

Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und...

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm...

Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten

Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält...

Schrottauto Ankauf in Ihrer Nähe – regional, fair &...

KFZ-Ankauf für defekte Autos – Autoverschrottung mit Zertifikat

meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Digitale Pressearbeit für die Automobilbranche: So gewinnen Marken Reichweite...

Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und...

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg...

Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei...

Heilende Worte: MARA KANEs Literatur gegen die Dunkelheit

Umfassende Expertise für jeden Immobilienverkauf

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Die Fakten zur rechtssicheren Autoentsorgung: Schrottauto Ankauf ohne versteckte...

Autoankauf für alle Marken – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Schrottauto Ankauf leicht gemacht: Unternehmen mit kostenfreier Abholung und...

Kfz Gutachter Essen – Ihr Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik –...

KFZ-Ankauf für Fahrzeuge ohne TÜV – Schnell, sicher und...

EMO Hannover 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Fertigung und...

Drehteile Marktplatz – Das bekannte Auftragsportal zum Lohndrehen

Auto verschrotten lassen und bares Geld erhalten – einfach...

Wie Sie auch bei einem Totalschaden Geld für Ihr...

Das Geheimnis eines perfekten Lächelns: Düsseldorfer Zahnärztin revolutioniert moderne...

Innovation & Zukunft im Blick: Wirtschafts-Insights.de – Trends zu...

Sparkassen Münsterland Giro

Von der Anfrage bis zur Bezahlung beim Unfallwagen Ankauf...

Wirksame Texte für Internetseiten aus Berlin: IDEENGOLD

Auto entsorgen und Geld verdienen – Schrottauto Ankauf zum...

Kostengünstige und legale Wege zur Autoentsorgung: So verkaufen Sie...

Mit Fanblast den Überblick behalten: CRM statt Social Feed

Autoverwertung mit Abholung – jetzt altes Auto stressfrei loswerden

Schneller Verkauf von abgemeldeten Fahrzeugen ohne TÜV – Zeit...

KFZ-Ankauf & Verschrottung – schnelle Abwicklung, hohe Ankaufpreise

Messe efa:ON – Mit Lightcycle spielend zum Recycling-Profi

Die besten Tipps zur Autoverschrottung: Wie Sie Ihr Fahrzeug...

Autoankauf für defekte Fahrzeuge – faire Preise für Schrottautos

Nachhaltige Lösungen beim Schrottauto Ankauf – Barzahlung und umweltfreundliche...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.