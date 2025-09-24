News suchen
Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als Change-Denker

Nachdem der aktuelle US Präsident für Verwirrung gesorgt hat, gibt es einen Redner der versteht, was dahinter steckt: USA Kenner, Fernsehmoderator, CSP-ausgezeichneter Keynote Speaker Cherno Jobatey.

BildWährend US-Präsident Donald Trump bei seinen Auftritten poltert und die dortigen Medien polarisieren, gibt es einen Redner, der in dieser hitzigen Phase der politischen Veränderung versteht, was hinter all den Schlagzeilen steckt: Keynote Speaker, Fernsehmoderator, CSP-ausgezeichneter Redner Cherno Jobatey. Um den aktuellen Change in den USA und die Zukunft des einflussreichen globalen Players klar einordnen zu können, verfügt der bekannte Medienmacher und Motivationsmann über eine weitreichende transatlantische Expertise – vom Studium in Los Angeles über ein prägendes Praktikum im ARD-Auslandsstudio Washington D.C. bis hin zu Interviews und Gesprächen mit zahlreichen Entscheidungsträgern der USA aus Politik und Wirtschaft, darunter Begegnungen mit Clinton, Obama und Biden.

Diese Insights zum Land der großen Freiheit machen den Keynote Speaker und Redner zu den Themen Politik, Motivation und Change Cherno Jobatey heute zu einem unverzichtbaren Change-Navigator, der zeigt, wohin die Entwicklung der USA in Zeiten von Digitalisierung, Diversity und diplomatischen Beziehungen in Zukunft geht. Sein Bühnentalent wiederum liefert die Begeisterung, die es braucht, um neben wertvollem Wissen auch Motivation zu vermitteln – und das bei internationalen Auftritten. Erst vor kurzem bewies das Cherno Jobatey im amerikanischen Scottsdale, Arizona, wo er mit Superman-Shirt vor 2.000 Menschen im Publikum die Bühne für sich einnahm, es gab eine Standing Ovation, als er dort mit dem begehrten CSP-Titel der amerikanischen National Speakers Association (NSA) ausgezeichnet wurde. Diese Qualifizierung erhalten jährlich nur die besten Redner und Keynote Speaker weltweit.

Sein Aufenthalt in Arizona war aber nur einer von vielen in den USA. Seit seinem Stipendium für ein Auslandsemester in Kalifornien und dem Praktikum in Washington D.C. zieht es den charismatischen Redner Cherno Jobatey immer wieder über den Atlantik – nicht nur privat, auch als Journalist. Dabei traf er mit Bill Clinton, Barack Obama und Joe Biden allein drei US-amerikanische Präsidenten persönlich. Hinzu kommen Gespräche mit Senatoren, Gouverneuren, Senatoren und vielen anderen Changemakern der Demokratie. Das Netzwerk des Keynote Speakers reicht aber nicht nur in die Politik, sondern bis ins Silicon Valley, wo Cherno Jobatey exklusive Einblicke erhält, welche Innovationen im Bereich Digitalisierung und KI die amerikanische Wirtschaft vorantreibt. Seine langjährige journalistische Tätigkeit und Erfahrung erlaubt es ihm, mit Staatsmännern, Wirtschaftsführern und Multiplikatoren auf Augenhöhe zu sprechen. Dieses Wissen liegt seinen tiefgehenden Analysen zugrunde, mit denen Cherno Jobatey in seinen Vorträgen Brücken der Motivation und Zukunftsgestaltung baut.

Als Keynote Speaker und Redner ordnet Cherno Jobatey in seinen mitreißenden Vorträgen über Amerika und die Demokratie die neuesten US-Trends in der Politik systematisch ein – von KI-Regularien im Wahlkampf über Trumps Dekret gegen Diversity-Programme bis hin zu einer Erklärung, warum die Demokraten keinen Boden unter ihre Füße bekommen. Dabei sind Digitalisierung und Diversity für ihn nicht nur Schlagworte, sondern Zukunftsmotoren der Veränderung. Seine Perspektive ist daher ein echter Gamechanger für jede Vortragsveranstaltung, die Motivation, Veränderung und Innovation braucht. Denn in einer Zeit, in der die USA sich zwischen technologischen Umbrüchen, gesellschaftlicher Polarisierung und einer alles beeinflussenden KI befinden, ist Keynote Speaker Cherno Jobatey ein klarer Kompass.

In einem Satz mehr Orientierung geben als andere mit vielen: Das macht CSP Cherno Jobatey mit einer Leichtigkeit und Motivation, die kein anderer auf die Bühne bringt. Dabei vermittelt er Change äußerst charmant und Zukunftsthemen zielorientiert – und das alles mit transatlantischem Weitblick, Digitalisierung-Verständnis und Diversity-Bewusstsein.

Redner-Speaker-Experten

DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 25 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer der Redneragentur 5 Sterne Redner hat der erfahrene Rednermanager die erfolgreichste Speaker Agentur im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 25-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als Change-Denker

Redner Cherno Jobatey begleitet Wende in Trumps USA als Change-Denker

