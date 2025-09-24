News suchen
moldtech GmbH treibt digitale Fertigung mit TopSolid voran

Das Salzkottener Unternehmen moldtech GmbH stärkt mit Software und Beratung die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.

Die moldtech GmbH mit Hauptsitz in Salzkotten hat sich als einer der führenden Anbieter von Software- und Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie etabliert. Mit rund 90 Mitarbeitenden zählt das Unternehmen zu den wichtigen Arbeitgebern und Innovationsträgern in der Region.

Als exklusiver Vertriebspartner der Softwareplattform TopSolid unterstützt moldtech Unternehmen aus den Bereichen Holz, Metall und Zerspanung auf dem Weg in die digitale Zukunft. Das Angebot reicht von der Konstruktion über die Fertigungsplanung bis hin zur direkten Anbindung der Maschinen und Anlagen in der Produktion.

„Unsere Mission ist es, die Fertigungsprozesse unserer Kunden effizienter, flexibler und zukunftssicher zu gestalten“, erklärt Geschäftsführer Jörg Rottkamp. „Dabei setzen wir nicht nur auf leistungsfähige Software, sondern auch auf eine enge Partnerschaft und praxisnahen Support.“

Neben den Kernbranchen Maschinenbau, Möbelbau und Werkzeugfertigung profitieren auch viele mittelständische Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus von den Lösungen der moldtech GmbH. Durch die digitale Vernetzung von Konstruktions- und Produktionsprozessen lassen sich Kosten senken, Durchlaufzeiten verkürzen und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigern.

„Wir sind stolz darauf, dass wir aus Salzkotten heraus international Maßstäbe setzen“, ergänzt Jörg Rottkamp. „Gleichzeitig verstehen wir uns als regional verwurzeltes Unternehmen, das attraktive Arbeitsplätze und langfristige Perspektiven bietet.“

Die moldtech GmbH blickt auf über 25 Jahre Erfahrung zurück und hat in dieser Zeit zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt. Mit weiteren Investitionen in Personal, Kundenservice und neue Softwaremodule soll das Wachstum in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

moldtech GmbH
Herr Jörg Rottkamp
Lange Straße 56
33154 Salzkotten
Deutschland

fon ..: +49 5258 93 64-0
fax ..: +49 5258 9364-24
web ..: https://www.moldtech.de/
email : info@moldtech.de

Die moldtech GmbH mit Sitz in Salzkotten ist seit 1998 auf digitale Lösungen für die Fertigungsindustrie spezialisiert. Als weltweit größter Vertriebspartner von TopSolid begleitet das Unternehmen seine Kunden von der Beratung über die Implementierung bis hin zu Schulung und Support. Mit ihrem breiten Know-how in den Bereichen Prozessoptimierung, Softwareintegration und Fertigungsdigitalisierung ist moldtech ein verlässlicher Partner für Unternehmen aus Maschinenbau, Holzverarbeitung, Metallbearbeitung und vielen weiteren Branchen.

