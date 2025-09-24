News suchen
NoSpamProxy auf der it-sa 2025: Neue Lösung 25Reports ergänzt BSI-zertifizierte E-Mail-Security-Suite

Praxisnahe Lösung für DMARC-Transparenz und -Monitoring als weiterer Baustein für sichere E-Mail-Kommunikation im E-Mail-Sicherheitsjahr 2025. Jetzt Gesprächstermin und kostenfreies E-Ticket sichern.

BildPaderborn, 24. September 2025 – NoSpamProxy, der Hersteller der gleichnamigen Produkt-Suite für E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“, zeigt seine neue Lösung 25Reports für umfassendes DMARC-Monitoring auf der diesjährigen Messe für IT-Security it-sa Expo & Congress in Nürnberg.

25Reports hilft Unternehmen dabei, ihre DMARC-Konfiguration zu bewerten, zu optimieren und dauerhaft zu überwachen. Ziel ist es, E-Mail-Spoofing und Markenmissbrauch frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Die Anwendung analysiert die umfangreichen DMARC-Daten des E-Mail-Verkehrs automatisiert, erkennt Schwachstellen und Auffälligkeiten und liefert klare Handlungsempfehlungen. IT-Abteilungen erhalten damit ein Werkzeug, das auch ohne tiefes Spezialwissen eine wirksame Kontrolle über die eigene Absenderreputation ermöglicht.

„Mit 25Reports schließen wir eine Lücke, die viele Unternehmen im Alltag spüren: Die DMARC-Konfiguration bleibt oft unvollständig oder wird nicht aktiv überwacht. Wir liefern ein Tool, das verständlich erklärt, was fehlt, und dabei hilft, schnell und gezielt zu reagieren“, sagt Stefan Cink, Director Business and Professional Services bei NoSpamProxy.

Das neue Produkt ergänzt die modulare NoSpamProxy-Suite, die als weltweit erste Mail-Security-Software nach dem BSZ-Verfahren des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert wurde. Die Lösung schützt vor Spam, Malware und Phishing, unterstützt die E-Mail-Verschlüsselung, bietet ein zentrales Disclaimer-Management und ermöglicht den Versand großer Dateien. Sie wird als On-Premises-Variante und Cloud-Service angeboten.

Erst kürzlich wurde NoSpamProxy zudem in die Hall of Fame des BSI aufgenommen, die anlässlich des E-Mail-Sicherheitsjahres 2025 vom BSI, dem eco Verband und dem Bitkom ins Leben gerufen wurde. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die aktiv zur sicheren E-Mail-Kommunikation beitragen und die technischen Richtlinien des BSI konsequent umsetzen.

„Die it-sa ist für uns jedes Jahr ein wichtiger Treffpunkt, um mit Kunden, Partnern und Interessierten direkt ins Gespräch zu kommen. Gerade im E-Mail-Sicherheitsjahr 2025 möchten wir zeigen, welchen Beitrag NoSpamProxy zur Umsetzung der BSI-Ziele in der Breite leisten kann“, ergänzt Cink.

Die it-sa Expo&Congress 2025 findet vom 7. bis 9. Oktober 2025 in Nürnberg statt. Am Stand 7-429 in Halle 7 zeigen die Experten von NoSpamProxy neben Live-Demos von 25Reports auch die neuesten Entwicklungen der NoSpamProxy Suite.

Ein kostenfreies E-Ticket zur Messe sowie ein persönlicher Gesprächstermin mit dem NoSpamProxy Team können hier vereinbart werden: https://www.nospamproxy.de/de/it-sa-2025?utm_source=pr

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:
https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

NoSpamProxy, eine Business Unit des Paderborner IT-Dienstleisters Net at Work GmbH, entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware, E-Mail-Verschlüsselung und Disclaimer Management. Mit 32Guards betreibt NoSpamProxy einen einzigartigen, intelligenten Service zur Erkennung von neuen Malware-Trends, Spam-Attacken und anderen Cyber-Bedrohungen.
Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 8-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking sowie regelmäßige Bestnote VBSpam+ im Test des Virus Bulletin Boards – wird On-Premises und als Cloud-Service angeboten. Ein leistungsstarkes Partner- und Distributionsnetz sorgt auch regional für einen perfekten Service.
Weltweit vertrauen mehr als 6.000 Kunden wie Amecke, DaimlerBKK, hagebau, SwissLife, Wilkhan, WWK und die Universitätsmedizin Essen sowie die Städte Augsburg und Wuppertal die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. NoSpamProxy bietet zudem eine AS4-basierte Marktkommunikation für den Energiemarkt, die die Prozesse Strom, Gas, Fahrplan und Redispatch 2.0 für alle Marktrollen regelkonform abdeckt und beispielsweise von den Stadtwerken Detmold und Soest sowie den Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetrieben genutzt wird. www.nospamproxy.de
Mit einer weiteren Business Unit ist Net at Work erste Wahl, wenn es um die Beratung und Services für Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams und Azure geht – von der punktuellen Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service oder SOC. Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. www.netatwork.de

