Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag - Bsozd.com

Eingewickelt in einen wertvollen Teppich wird die Leiche von Emilia Hafer aufgefunden. Wollte Emilia alle hinters Licht führen und wurde schließlich selbst zum Opfer?

BildAutorin Sina Jorritsma schickt ihre Kommissare Mona Sander und Enno Moll diesmal in ein gefährliches Geflecht aus Drogengeschäften, Verrat und Mord. Ursprünglich sollten die beiden Ermittler nur Unterstützung leisten, doch werden sie in einen neuen Kriminalfall hineingezogen. Ein geplatzter Deal, eine Tote im Teppich und ein geheimnisvoller Auftraggeber namens Simmek stellen die Ermittler vor ein kniffliges Rätsel. Ein neuer aufregender Ostfrieslandkrimi vor der malerischen Kulisse Borkums!

Klappentext:

»Die nackten Füße einer Frau ragten aus einer auf dem Boden liegenden Teppichrolle.« Die Kommissare Mona Sander und Enno Moll helfen ihren niederländischen Kollegen bei einer Observierung, denn der Kriminelle Jantje Halsema wird auf Borkum erwartet. Doch das Ganze läuft aus dem Ruder und Mona muss eingreifen. Am Treffpunkt findet sie Jantje total perplex vor, zu seinen Füßen liegt die Leiche seiner „Geschäftspartnerin“ Emilia Hafer. Groteskerweise wurde sie gerade in den wertvollen Teppich eingewickelt, der als Bezahlung für die Ware dienen sollte. Für die Borkumer Kommissare stellen sich viele Fragen: Wer war der Mann, mit dem die Tote in einem Ferienhaus wohnte? Gehörten beide zu dem Trio, das vor einiger Zeit wertvolle Teppiche gestohlen hatte? Und warum hat Emilia versucht, ihren Auftraggeber, den geheimnisvollen Simmek, zu betrügen? Als die Ermittler das Motiv für diese Taten herausfinden, gelingt es ihnen, dem Mörder auf die Spur zu kommen …

„Friesenteppich“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Friesenteppich“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FS7QGN98 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076887318.

Die Autorin:

Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.
Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.
Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

Klarant Verlag
Frau Hannelore Werner
Rockwinkeler Heerstraße 83
28355 Bremen
Deutschland

fon ..: 042116767647
web ..: http://www.klarant.de
email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenteppich“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

