Bodycon Oldenburg: Physiotherapie & Osteopathie für nachhaltige Gesundheit und Beweglichkeit

Veröffentlicht:

Bodycon Oldenburg verbindet Physiotherapie, Osteopathie & Boutique-Fitness. Individuelle Behandlungen und Kurse stärken Beweglichkeit, Muskulatur & Selbstheilungskräfte.

Physiotherapie hilft Menschen dabei, ihre Beweglichkeit zu verbessern, die Durchblutung zu fördern und die gesamte Muskulatur des Körpers zu stärken. Mit gezielten Übungen wird die Selbständigkeit im Alltag erhöht und Gesundheitsproblemen kann langfristig vorgebeugt werden. Besonders bei Schmerzen im Rücken, in den Gelenken, bei chronischen Erkrankungen oder nach chirurgischen Eingriffen kann Physiotherapie Erleichterung bringen.

Bodycon in Oldenburg geht über den traditionellen Ansatz der Physiotherapie hinaus und bietet ganzkörperliche Lösungen, die auf die individuellen Probleme der Patienten zugeschnitten werden. Hierbei werden nicht nur die Symptome behandelt, sondern die Ursachen für die Beschwerden analysiert und dauerhafte Lösungen gefunden. Bei Bodycon werden osteopathische Behandlungen verfolgt, bei denen der Körper als komplette Einheit betrachtet wird. Hierzu zählen sowohl der Bewegungsapparat, als auch die Muskeln, Knochen, Organe und sogar das Nervensystem. Mit gründlichen Untersuchungen und dem Know-how von Spezialisten werden Blockaden im Körper gelöst und die Selbstheilungskräfte aktiviert.

Bodycon wird von Svenja Jentzen geleitet, die besonderes Augenmerk auf die professionelle und maßgeschneiderte Behandlung von Patienten legt. Das Team besteht aus zertifizierten Osteopathen und Physiotherapeuten, die mit medizinischen Trainingstherapien und Bewegungsanalysen nachhaltig Beschwerden lindern. Bodycon arbeitet eng mit Ärzten in Oldenburg und dem Firmenfitness-Programm Hansefit zusammen, damit Patienten schnellstmöglich geholfen werden kann. Außerdem ist Bodycon Mitglied im Verband für Physiotherapie. Patienten können ohne Rezept oder Heilmittelverordnung direkt behandelt werden.

Zu den unterschiedlichen Leistungen gehören unter anderem manuelle Therapien, Trainingstherapien, Krankengymnastik, Beckenbodentraining und natürlich Physiotherapie sowie Osteopathie. Darüber hinaus stehen Heilpraktiker zur Verfügung, die den natürlichen Heilungsprozess des Körpers verbessern. Neben ganzkörperlichen Lösungen werden auch spezielle Leistungen wie CMD-Behandlungen bei Störungen des Kiefergelenks, Krankengymnastik nach Bobath für Menschen mit neurologischen Erkrankungen und manuelle Lymphdrainagen für die Aktivierung des Lymphflusses angeboten. Ab November 2025 gibt es auch einen Bobath für Säuglinge und Kinder.

Bodycon hat eine große Auswahl an unterschiedlichen Kursen, wie Rückbildungs- und Beckenboden-Kurse als Präventionskurse mit Kindern am Vormittag und ohne Kinder am Abend, Schlingentraining für ein besseres Gleichgewicht, Outdoor-Kurse und ABC-Kurse. Die Kurse werden unter ständiger Betreuung in Trainingsräumen mit hochwertigen Geräten absolviert. Zu diesen zählen unter anderem Sensopro, ein ganzheitliches Koordinations-Trainingsgerät und Pelvipower zur Stärkung des Beckenbodens. Ebenfalls wird ab Oktober 2025 die adaptive Trainingsplattform Sparkfield verwendet, die personalisierte Trainingseinheiten erhält und das Training alleine ermöglicht.

Bodycon strebt das Konzept der Boutique-Fitness an, das ein gemeinschaftsorientiertes Training in kleinen Gruppen garantiert. Die Größe der Gruppe umfasst fünf bis sechs Personen. Es stehen auch individuelle Kurse zur Verfügung, etwa Personal Training. Hier wird unter persönlicher Betreuung die Koordination und Beweglichkeit verbessert. Das Programm wird auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten. Als besonderes Angebot für frisch gewordene Mütter gibt es den Mama-Outdoor-Kurs im Sommer, der die Tiefenmuskulatur aufbaut und das Becken stärkt. Der Kurs wird an der frischen Luft in Gruppen mit maximal acht Personen abgehalten.

Termine können ganz einfach online auf der Webseite von Bodycon vereinbart werden. Hier finden Interessierte eine komplette Übersicht über alle angebotenen Kurse und Trainingseinheiten. Bodycon auf sozialen Medien aktiv, wie Instagram, Facebook und YouTube.

Bodycon Oldenburg: Physiotherapie & Osteopathie für nachhaltige Gesundheit und Beweglichkeit

