IT und Software

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer Wachstumsschritt in den USA

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

Hemmersbach baut mit neuer Zentrale, erweitertem Hub und Trainingsfläche in Houston seine Präsenz in Nord- und Südamerika konsequent weiter aus.

Bild– Im April hat Hemmersbach seine neue Zentrale in Houston, Texas, eröffnet – ein bedeutender Meilenstein im Rahmen des anhaltenden Wachstums in Nord- und Südamerika.
– Im August 2025 hat das Unternehmen seine Präsenz weiter gestärkt: Das firmeneigene Lager und Konfigurations-Hub wurde erweitert und an einen nahegelegenen Standort verlegt, wodurch logistische Abläufe und Betriebseffizienz optimiert werden. Zudem entstand dort ein großzügiger Trainingsbereich für die Hemmersbach Technician Academy.
– Bereits im vergangenen Jahr hatte Hemmersbach Charles Koskovich zum CEO Americas ernannt – ein wichtiger Schritt für eine starke globale Präsenz.
– Mit über 25 Jahren IT-Serviceerfahrung weltweit und mehr als 10 Jahren operativer Präsenz in den USA baut Hemmersbach seine flächendeckenden Services weiter aus.

Houston, TX – 28.08.2025 – Hemmersbach, einer der weltweit führenden IT-Dienstleister, hat im April 2025 seine neue und erweiterte Zentrale für die Region Americas in Houston eröffnet. Damit unterstreicht das Unternehmen sein kontinuierliches Wachstum und seine feste Absicht, die Präsenz in den USA und auf dem gesamten amerikanischen Kontinent weiter auszubauen.

Die neue Zentrale liegt in einem pulsierenden Viertel Houstons und bietet einen beeindruckenden Blick auf die Innenstadt – ein moderner, inspirierender Arbeitsplatz für das wachsende Hemmersbach-Team vor Ort. Die Verlagerung ist Teil einer umfassenden Strategie zur Optimierung operativer Abläufe und zur Skalierung der US-weiten Services.

Hemmersbach erbringt mit mehr als 550 fest angestellten Technikern (W2) IT-Services in allen Regionen der USA. Das US-Geschäft basiert auf über einem Jahrzehnt praktischer Erfahrung im Land und profitiert zusätzlich von der mehr als 25-jährigen globalen Expertise des Unternehmens. So kann Hemmersbach seinen vielfältigen Kunden stets erstklassige Dienstleistungen bieten.

Zu den Hemmersbach-Kunden zählen führende IT Hersteller wie HPE, HPI und Lenovo sowie globale Systemintegratoren wie TCS, Accenture und DXC Technology.

Zusätzlich zum neuen Hauptsitz hat Hemmersbach auch sein Lager an einen nahegelegenen Standort verlegt und erweitert, wodurch die Logistik weiter verbessert und Abläufe optimiert wurden. Als Americas-Hub für landesweite wie auch internationale Projekte bietet die rund 2.000 Quadratmeter große Anlage eine vollständig klimatisierte Umgebung sowie hochsichere Lagerflächen für IT-Equipment und Ersatzteile. Die unmittelbare Nähe zum Hauptsitz und zur Verkehrsinfrastruktur gewährleistet maximale. Zusätzlich verfügt das erweiterte Lager über einen großzügigen Trainingsbereich für die Hemmersbach Technician Academy, in der angehende IT-Techniker praxisnah auf ihren Einsatz im IT-Service vorbereitet werden. Die speziell auf die wachsende Kundennachfrage zugeschnittene Einrichtung stärkt Hemmersbachs Expansion in der AMS-Region zusätzlich.

Mit der Expansion in den USA bekräftigt Hemmersbach sein Ziel, erstklassige IT-Services zu bieten und gleichzeitig Wachstum und neue Perspektiven in lokalen Communities zu ermöglichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hemmersbach GmbH & Co. KG
Kai Hold
Sulzbacher Str. 9
90489 Nürnberg
Deutschland

fon ..: –
web ..: https://www.hemmersbach.com/
email : kai.hold@hemmersbach.com

Über Hemmersbach
Hemmersbach erbringt Service Delivery für die IT-Branche weltweit. In über 190 Ländern sind wir im Auftrag von Hardwareherstellern und globalen Systemintegratoren mit Technikern im Außendienst oder fest vor Ort am Kundenstandort im Bereich IT Field Service tätig. Darüber hinaus bieten wir globale Device Lifecycle Services an und ermöglichen so Device-as-a-Service (DaaS)-Anbietern weltweit, Hardware und dazugehörige Services in einem modernen Abonnement-Modell bereitzustellen.

Wir sind The Social Purpose IT Company und gehen über unser Kerngeschäft hinaus: mit unseren Direct Actions Hemmersbach Rhino Force und Hemmersbach Kids‘ Family setzen wir uns dort aktiv ein, wo Behörden versagen und ermöglichen Bedürftigen eine bessere Zukunft.

Pressekontakt:

Hemmersbach GmbH & Co. KG
Herr Kai Hold
Sulzbacher Str. 9
90489 Nürnberg

fon ..: –
email : kai.hold@hemmersbach.com

Hemmersbach eröffnet neues Headquarters Americas in Houston – weiterer Wachstumsschritt in den USA

