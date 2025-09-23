News suchen
Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award „Maturity in Action"

DPP-Praxisbeweis: Narravero gewinnt „Maturity in Action“-Award! Die SaaS-Lösung macht den EU-Digitalen Produktpass jetzt nutzbar – für Compliance, Kundenbindung & Umsatz.

BildMünster/Köln, 22. September 2025 – Lange war der Digitale Produktpass (DPP) nur ein Schlagwort aus Brüssel, ein Projekt auf den Agenden von Regulatorik und Nachhaltigkeit. Doch jetzt zeigt sich: Er funktioniert in der Praxis. Das Circular Tech Forum zeichnete Narravero in Köln mit dem Award Maturity in Action aus – und würdigt damit den ersten marktreifen Beweis, dass der EU Digitale Produktpass weit mehr ist als ein Pflichtprogramm.

„Der Digitale Produktpass gilt für viele als reine bürokratische Pflicht.“ sagt Thomas Rödding, Gründer und CEO von Narravero. „Wir durften zeigen, wie viel mehr der Digitale Produktpass heute schon kann. Mein Team und ich freuen uns darauf, diesen Weg weiter zu gehen und aus dem „Pflichtkanal“ einen echten, impact-starken Kanal zum Kunden werden zu lassen. Genau dafür steht für uns auch dieser Award.“
Thomas nahm den Preis am Dienstagabend in Köln stellvertretend für das gesamte Narravero-Team entgegen.

EU Digitaler Produktpass: Narravero zeigt überzeugende Praxisbeispiele aus Kosmetik, Mode und Möbel

Der EU Digitale Produktpass wird ab 2027 für zahlreiche Branchen Pflicht. Er soll Herkunft, Inhaltsstoffe, Lieferketten und Recyclingfähigkeit von Produkten transparent machen. Was lange nach zusätzlicher Bürokratie klang, hat Narravero in ersten Projekten mit Unternehmen aus Kosmetik, Mode und Möbelindustrie in die Praxis überführt. Überzeugend wird der Dreiklang gespielt den die DPP-Lösung von Narravero beherrscht:

Compliance & Transparenz:
Daten werden normiert erfasst, sicher gespeichert und maschinenlesbar bereitgestellt.

Customer Experience:
Am Produkt selbst entsteht ein direkter Touchpoint – per QR-Code oder NFC – mit Inhalten, die Kund:innen informieren, inspirieren und binden.

Nachhaltigkeit & Umsatz:
Aus nachhaltigem Handeln wird ein Erlebnis, das Konsument:innen Freude macht und Marken zugleich neue Umsatzpotenziale eröffnet.

Digitaler Produktpass von Narravero:
Auszeichnung mit Signalwirkung

Der Award Maturity in Action sendet ein klares Signal an den Markt: Der Digitale Produktpass ist kein Zukunftsversprechen mehr, sondern wirtschaftliche Realität.
o Reifegrad: Narravero hat gezeigt, dass die Technologie einsatzfähig und extrem flexibel ist – heute, nicht erst 2027.
o Best Practice: Die SaaS-Plattform von Narravero gilt als Referenzmodell. Unternehmen haben damit erstmals eine verlässliche Orientierung, wie sich regulatorische Pflicht mit praktischen Mehrwerten verbinden lässt.
o Vertrauen: Ein unabhängiges Gremium bestätigt die hohe Umsetzbarkeit, abteilungsübergreifend, interdisziplinär. Das Absenken von Risiken bei der Einführung vom DPP in die Unternehmen sowie die Planungssicherheit bei Investitionen besitzt hohen Stellenwert.

Damit ist klar: Der Markt hat erstmals einen belastbaren Beweis, dass der EU Digitale Produktpass nicht nur Dokumentation liefert, sondern Wachstum, Kundenbindung und Nachhaltigkeit zugleich möglich macht.

Über die Narravero aus Münster

Narravero ist die führende Plattform für den Digitalen Produktpass in Europa. Ziel des Unternehmens ist es, Produkte zu aktiven Medien zu machen – als Product Experience Channel direkt am Point of Sale und im Alltag der Verbraucher:innen. Mit Projekten in der Kosmetik-, Textil- und Möbelbranche zeigt Narravero, wie der EU Digitale Produktpass nicht nur regulatorische Pflicht, sondern auch strategisches Werkzeug für Markenführung und Kundenbindung wird.

Praxisbeweis für den EU Digitalen Produktpass: Narravero erhält Award „Maturity in Action"

