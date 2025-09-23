News suchen
Suche
Reisen und Tourismus

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm 2027 - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

114mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

München – Im jetzt veröffentlichten Kanada/Neuengland-Programm 2027 kombiniert Princess Cruises klassische Kreuzfahrtrouten entlang der nordamerikanischen Ostküste mit besonderen Erlebnissen.

BildDabei bietet die US-Reederei zwischen dem 21. August und 30. Oktober des übernächsten Jahres sowohl Wiederholern als auch Neuentdeckern attraktive Optionen für außergewöhnliche Hochseeerlebnisse.

Zum Einsatz kommen dabei die Regal Princess (3.560 Passagiere), die ab New York auf einwöchigen Rundreisen mit beliebten Anlaufhäfen wie Boston, Saint John in der Bay of Fundy, Newport und Halifax startet sowie die Caribbean Princess (3.140 Gäste). Sie unternimmt elf- und zwölftägige Fahrten zwischen Boston und Quebec City und bietet dabei nicht nur Übernachtaufenthalte in Quebec, sondern auch eindrucksvolle Passagen durch den Saguenay-Fjord sowie auf dem Sankt-Lorenz-Strom.

Ergänzt wird das Angebot durch eine zweiwöchige Fahrt von Quebec City nach Fort Lauderdale, die längere Hafenaufenthalte in New York und Halifax vorsieht und so städtische Kultur mit Kreuzfahrtgenuss verbindet.

Zur Verlängerung der Seereise bietet Princess Cruises zwei Cruisetouren an. So führt die Historic America-Tour in das Herz amerikanischer Geschichte mit Stationen wie Washington D.C., Gettysburg und Monticello. Der Maple Explorer stellt dagegen Kanadas Binnenregionen mit Zielen wie Montreal, Ottawa, den Niagarafällen und den Thousand Islands vor.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Ansprechpartner für Redaktionen:
INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780
E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Princess Cruises
Rolf Nieländer
Arnulfstraße 31
80636 München
Deutschland

fon ..: 06187-900780
web ..: https://www.princesscruises.de
email : info@inexcom.de

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Oktober 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.

Pressekontakt:

INEX Communiations
Herr Rolf Nieländer
Domitianstraße 20
61130 Nidderau

fon ..: 06187-900780
email : r.nielaender@inexcom.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm 2027

Vorheriger Artikel
Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten
Nächster Artikel
Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und umweltfreundliche Verschrottung in einem Schritt
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm 2027

Aktuelle Themen

Eine vollständige Lösung: Integrierter KFZ-Ankauf für gebrauchte Autos und...

Auto entsorgen ohne Stress – Autoverschrottung vom Experten

Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält...

Schrottauto Ankauf in Ihrer Nähe – regional, fair &...

KFZ-Ankauf für defekte Autos – Autoverschrottung mit Zertifikat

meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

Wahrhaftigkeit statt Fassaden – die Literatur von Dario Pizzano

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Digitale Pressearbeit für die Automobilbranche: So gewinnen Marken Reichweite...

Bitcoin für Kids: Abenteuer rund um Bitcoin, Blockchain und...

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Austausch und Fachwissen beim Brustkrebs-Informationstag 2025 in Bad Oeynhausen

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

Vitamininfusionen in Köln: Vitamoure erweitert Angebot in NRW kontinuierlich

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg...

Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei...

Heilende Worte: MARA KANEs Literatur gegen die Dunkelheit

Umfassende Expertise für jeden Immobilienverkauf

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Die Fakten zur rechtssicheren Autoentsorgung: Schrottauto Ankauf ohne versteckte...

Autoankauf für alle Marken – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Schrottauto Ankauf leicht gemacht: Unternehmen mit kostenfreier Abholung und...

Kfz Gutachter Essen – Ihr Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik –...

KFZ-Ankauf für Fahrzeuge ohne TÜV – Schnell, sicher und...

EMO Hannover 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Fertigung und...

Drehteile Marktplatz – Das bekannte Auftragsportal zum Lohndrehen

Auto verschrotten lassen und bares Geld erhalten – einfach...

Wie Sie auch bei einem Totalschaden Geld für Ihr...

Das Geheimnis eines perfekten Lächelns: Düsseldorfer Zahnärztin revolutioniert moderne...

Innovation & Zukunft im Blick: Wirtschafts-Insights.de – Trends zu...

Sparkassen Münsterland Giro

Von der Anfrage bis zur Bezahlung beim Unfallwagen Ankauf...

Wirksame Texte für Internetseiten aus Berlin: IDEENGOLD

Auto entsorgen und Geld verdienen – Schrottauto Ankauf zum...

Kostengünstige und legale Wege zur Autoentsorgung: So verkaufen Sie...

Mit Fanblast den Überblick behalten: CRM statt Social Feed

Autoverwertung mit Abholung – jetzt altes Auto stressfrei loswerden

Schneller Verkauf von abgemeldeten Fahrzeugen ohne TÜV – Zeit...

KFZ-Ankauf & Verschrottung – schnelle Abwicklung, hohe Ankaufpreise

Messe efa:ON – Mit Lightcycle spielend zum Recycling-Profi

Die besten Tipps zur Autoverschrottung: Wie Sie Ihr Fahrzeug...

Autoankauf für defekte Fahrzeuge – faire Preise für Schrottautos

Nachhaltige Lösungen beim Schrottauto Ankauf – Barzahlung und umweltfreundliche...

Optomas Photon Life-Serie: Optoma´s drei Argumente für eine Zukunft...

LuxGloow – Glamouröse Statement-Stücke für besondere Events

BSG-Urteile verlangen Neuaufstellung von Prüf- und Abrechnungsprozessen

Çameli wird Cittaslow-Stadt und Türkiye zählt nun 27 Mitglieder

docMeds: Neue Plattform bringt internationale Ärzte & Pflegefachkräfte nach...

Kölner Autohäuser und die Macht der digitalen PR: So...

Thüringer Schüler holen Bronzemedaille beim WRO Open Asia &...

Arspura: Innovative IQV-Technologie für Dunstabzugshauben mit TÜV-Zertifikat

Reply erweitert die „Prebuilt AI Apps“ um neue agentenbasierte...

Mit Fanblast Kommunikationsprozesse effizient managen

Neue Buchveröffentlichung: „Gute Gewohnheiten generieren“ von Klaus Kampmann

Bewerbungsschluss Karrieretag Familienunternehmen bei FIEGE

E-Mail-Sicherheit im Fokus: Sophos veröffentlicht EMS und DMARC Manager

Microneedling Vorher-Nachher: SkinGlowUp zeigt, wie sich Falten gezielt zuhause...

Wohnqualität mit Leichtbeton

Weniger Energie, mehr Komfort: tado im TV-Porträt bei Welt...

Kopfschmerzen, die das Leben lahmlegen: Kann eine Kieferfehlstellung in...

Global UDI Lösung als modulares SAP Add-On

Nachhaltigkeit im Training: Wie Refills und Recycling zum Standard...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Bootsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im...

Deutschland räumt auf: Hohe Beteiligung am World Cleanup Day...

Adventskalender 2025 von Maison Brémond 1830 verbindet Feinkost und...

Kölner PR-Events: Wie Veranstaltungen zur Markenbildung beitragen können

Erfolgreiche Case Studies aus der PR-Welt Kölns – Lernen...

Mobi-Roll Walker – der innovative Gehroller

Barrierefrei wohnen in Duisburg – Treppenlift als Schlüssel zur...

Die strategische Veröffentlichung auf 50 Presseportalen: Ein Leitfaden für...

SEO-Maßnahmen für Redaktionen: Wie hochwertige Inhalte erstellt werden, die...

Objekt & Wert Immobilienmanagement – Ihr vertrauenswürdiger Immobilienmakler in...

Networking für PR-Profis – Strategien zur effektiven Kontaktaufnahme mit...

Community-Engagement in Online-Redaktionen: Der Schlüssel zur Leserbindung 2025

Hawk Bremsbeläge und Bremsscheiben für Chrysler 300C, Dodge Challenger...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.