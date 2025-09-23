Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm 2027

München – Im jetzt veröffentlichten Kanada/Neuengland-Programm 2027 kombiniert Princess Cruises klassische Kreuzfahrtrouten entlang der nordamerikanischen Ostküste mit besonderen Erlebnissen.

Dabei bietet die US-Reederei zwischen dem 21. August und 30. Oktober des übernächsten Jahres sowohl Wiederholern als auch Neuentdeckern attraktive Optionen für außergewöhnliche Hochseeerlebnisse.

Zum Einsatz kommen dabei die Regal Princess (3.560 Passagiere), die ab New York auf einwöchigen Rundreisen mit beliebten Anlaufhäfen wie Boston, Saint John in der Bay of Fundy, Newport und Halifax startet sowie die Caribbean Princess (3.140 Gäste). Sie unternimmt elf- und zwölftägige Fahrten zwischen Boston und Quebec City und bietet dabei nicht nur Übernachtaufenthalte in Quebec, sondern auch eindrucksvolle Passagen durch den Saguenay-Fjord sowie auf dem Sankt-Lorenz-Strom.

Ergänzt wird das Angebot durch eine zweiwöchige Fahrt von Quebec City nach Fort Lauderdale, die längere Hafenaufenthalte in New York und Halifax vorsieht und so städtische Kultur mit Kreuzfahrtgenuss verbindet.

Zur Verlängerung der Seereise bietet Princess Cruises zwei Cruisetouren an. So führt die Historic America-Tour in das Herz amerikanischer Geschichte mit Stationen wie Washington D.C., Gettysburg und Monticello. Der Maple Explorer stellt dagegen Kanadas Binnenregionen mit Zielen wie Montreal, Ottawa, den Niagarafällen und den Thousand Islands vor.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Princess Cruises

Rolf Nieländer

Arnulfstraße 31

80636 München

Deutschland

fon ..: 06187-900780

web ..: https://www.princesscruises.de

email : info@inexcom.de

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Oktober 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.

Pressekontakt:

INEX Communiations

Herr Rolf Nieländer

Domitianstraße 20

61130 Nidderau

fon ..: 06187-900780

email : r.nielaender@inexcom.de