News suchen
Suche
Politik und Recht

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien investieren sollten - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

80mal gelesen
Lesedauer: 3 min.

Moderne Kombinationstherapien eröffnen neue Chancen im Kampf gegen die fünf häufigsten Krebserkrankungen. IMMUMEDIC Limited unterstützt Unternehmen und Mitarbeiter mit innovativen Konzepten

BildKrebs trifft nicht nur den Körper, sondern das ganze Leben. Besonders die fünf schwersten Krebserkrankungen – Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Prostatakrebs – stellen Betroffene und ihre Familien vor enorme Herausforderungen. Oft sind es nicht nur die Tumoren selbst, sondern auch die Metastasen, die Angst machen. Doch die Medizin geht neue Wege.

Moderne Kombinationstherapien zeigen heute eindrucksvoll, dass Krebs nachhaltig bekämpft werden kann – ohne die Lebensqualität aufzugeben. Die Verbindung klassischer Behandlungsformen wie Operation, Chemo- oder Strahlentherapie mit innovativen Immuntherapien, darunter die dendritische Zelltherapie oder Checkpoint-Inhibitoren, aktiviert die Abwehrkräfte des Körpers. Tumoren und Metastasen werden gezielt attackiert, während der Alltag für viele Patientinnen und Patienten lebenswert bleibt.

„Vor einem Jahr stand ich vor der Diagnose Brustkrebs mit Metastasen – ein Schock. Dank einer Kombinationstherapie konnte ich nicht nur den Tumor zurückdrängen, sondern auch meine Arbeit behalten und Zeit mit meiner Familie verbringen“, berichtet eine Patientin, die heute wieder positiv in die Zukunft blickt.

Warum das auch für Unternehmen wichtig ist

Krebs betrifft nicht nur Patienten, sondern auch Arbeitgeber. Krankheitsbedingte Ausfälle belasten Unternehmen – und die Sorge um erkrankte Kollegen das gesamte Team. Immer mehr Firmen erkennen daher, dass Unterstützung bei innovativen Therapien nicht nur Menschlichkeit zeigt, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.

Programme zur finanziellen Hilfe, flexible Arbeitsmodelle und die Förderung von Gesundheitsprogrammen tragen dazu bei, dass Mitarbeiter schneller in den Beruf zurückkehren können. Unternehmen, die hier Verantwortung übernehmen, gewinnen loyale, motivierte und gesunde Mitarbeiter zurück.

Unterstützung durch IMMUMEDIC Limited

Die IMMUMEDIC Limited hat hierfür ein spezielles Konzept für Unternehmen entwickelt: Arbeitgeber, die ihre an Krebs erkrankten Mitarbeiter finanziell bei der Therapie unterstützen möchten, erhalten eine strukturierte Lösung. Sie können damit gezielt dazu beitragen, dass ihre Mitarbeiter Zugang zu innovativen Immun- und Kombinationstherapien erhalten. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von steuerlichen Vorteilen und stärken ihr Profil als verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Ein gemeinsamer Weg

Die Zukunft der Krebsmedizin liegt in maßgeschneiderten Kombinationstherapien. Sie eröffnen reale Chancen, die gefährlichsten Krebserkrankungen und deren Metastasen nachhaltig zu bekämpfen – bei gleichzeitigem Erhalt von Lebensqualität, Hoffnung und Würde.
Für Patienten bedeutet das ein Leben mit Perspektive. Für Unternehmen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen – mit der Unterstützung von IMMUMEDIC Limited, die als Partner Konzepte zur Seite stellt, um Mitarbeiter und Arbeitgeber im Kampf gegen Krebs zu vereinen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMUMEDIC Limited
Herr IMMUMEDIC Rach
Bessemerstr. 51 1. OG
12103 Berlin
Deutschland

fon ..: 016091942558
web ..: https://www.gesundheitsratgeber-krebs.de/
email : immumedic@gmail.com

Die IMMUMEDIC Limited ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich medizinischer Logistik und innovativer Krebstherapien. Unser Schwerpunkt liegt auf der Organisation, Koordination und Bereitstellung moderner Immuntherapien, insbesondere der dendritischen Zelltherapie sowie ergänzender Behandlungsansätze wie onkolytische Viren und Immunaufbauprogramme.

Wir arbeiten eng mit spezialisierten Kliniken, Praxen und Forschungseinrichtungen in Europa zusammen und bieten Patienten Zugang zu individuell zugeschnittenen, wissenschaftlich fundierten Therapiekonzepten. Dabei übernehmen wir nicht nur die medizinisch-logistische Betreuung, sondern auch die umfassende Beratung, um Betroffenen und Angehörigen Orientierung in einer herausfordernden Lebenssituation zu geben.

Mit einem Netzwerk aus erfahrenen Ärzten, Therapeuten und Partnerlaboren ermöglichen wir einen reibungslosen Ablauf – von der Diagnoseanalyse über die Therapieplanung bis hin zur Durchführung der Behandlungen. Unser Ziel ist es, Patienten Hoffnung, Lebensqualität und neue Perspektiven im Kampf gegen Krebs zu eröffnen.

IMMUMEDIC Limited – Ihr Partner für innovative Immuntherapien und ganzheitliche
Gesundheitslösungen.

Pressekontakt:

IMMUMEDIC Limited
Herr Andreas Rach
Bessemerstrasse 51 1.OG
12103 Berlin

fon ..: +4916091942558
email : immumedic@gmail.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien investieren sollten

Vorheriger Artikel
Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg mit sicherer Datenvernichtung
Nächster Artikel
CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt neuen Aufwind
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Gesundheitspolitik und Arbeitswelt: Warum Unternehmen jetzt in innovative Krebstherapien investieren sollten

Aktuelle Themen

Kombinationstherapien gegen die fünf gefährlichsten Krebserkrankungen – Hoffnung auf...

Nachhaltige Wachstums- und Prozessstrategien für Krankenhäuser

Austausch und Fachwissen beim Brustkrebs-Informationstag 2025 in Bad Oeynhausen

Startchancen-Programm: Vom Versprechen zur Praxis – jetzt zählt die...

Vitamininfusionen in Köln: Vitamoure erweitert Angebot in NRW kontinuierlich

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Heidelberg...

Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei...

Heilende Worte: MARA KANEs Literatur gegen die Dunkelheit

Umfassende Expertise für jeden Immobilienverkauf

Auto verschrotten ohne Aufwand – Autoverwertung mit Abholservice

KFZ-Ankauf und Autoverwertung – nachhaltige Lösung für Altwagen

Die Fakten zur rechtssicheren Autoentsorgung: Schrottauto Ankauf ohne versteckte...

Autoankauf für alle Marken – Autoverschrottung inklusive Abmeldung

Schrottauto Ankauf leicht gemacht: Unternehmen mit kostenfreier Abholung und...

Kfz Gutachter Essen – Ihr Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik –...

KFZ-Ankauf für Fahrzeuge ohne TÜV – Schnell, sicher und...

EMO Hannover 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Fertigung und...

Drehteile Marktplatz – Das bekannte Auftragsportal zum Lohndrehen

Auto verschrotten lassen und bares Geld erhalten – einfach...

Wie Sie auch bei einem Totalschaden Geld für Ihr...

Das Geheimnis eines perfekten Lächelns: Düsseldorfer Zahnärztin revolutioniert moderne...

Innovation & Zukunft im Blick: Wirtschafts-Insights.de – Trends zu...

Sparkassen Münsterland Giro

Von der Anfrage bis zur Bezahlung beim Unfallwagen Ankauf...

Wirksame Texte für Internetseiten aus Berlin: IDEENGOLD

Auto entsorgen und Geld verdienen – Schrottauto Ankauf zum...

Kostengünstige und legale Wege zur Autoentsorgung: So verkaufen Sie...

Mit Fanblast den Überblick behalten: CRM statt Social Feed

Autoverwertung mit Abholung – jetzt altes Auto stressfrei loswerden

Schneller Verkauf von abgemeldeten Fahrzeugen ohne TÜV – Zeit...

KFZ-Ankauf & Verschrottung – schnelle Abwicklung, hohe Ankaufpreise

Messe efa:ON – Mit Lightcycle spielend zum Recycling-Profi

Die besten Tipps zur Autoverschrottung: Wie Sie Ihr Fahrzeug...

Autoankauf für defekte Fahrzeuge – faire Preise für Schrottautos

Nachhaltige Lösungen beim Schrottauto Ankauf – Barzahlung und umweltfreundliche...

Optomas Photon Life-Serie: Optoma´s drei Argumente für eine Zukunft...

LuxGloow – Glamouröse Statement-Stücke für besondere Events

BSG-Urteile verlangen Neuaufstellung von Prüf- und Abrechnungsprozessen

Çameli wird Cittaslow-Stadt und Türkiye zählt nun 27 Mitglieder

docMeds: Neue Plattform bringt internationale Ärzte & Pflegefachkräfte nach...

Kölner Autohäuser und die Macht der digitalen PR: So...

Thüringer Schüler holen Bronzemedaille beim WRO Open Asia &...

Arspura: Innovative IQV-Technologie für Dunstabzugshauben mit TÜV-Zertifikat

Reply erweitert die „Prebuilt AI Apps“ um neue agentenbasierte...

Mit Fanblast Kommunikationsprozesse effizient managen

Neue Buchveröffentlichung: „Gute Gewohnheiten generieren“ von Klaus Kampmann

Bewerbungsschluss Karrieretag Familienunternehmen bei FIEGE

E-Mail-Sicherheit im Fokus: Sophos veröffentlicht EMS und DMARC Manager

Microneedling Vorher-Nachher: SkinGlowUp zeigt, wie sich Falten gezielt zuhause...

Wohnqualität mit Leichtbeton

Weniger Energie, mehr Komfort: tado im TV-Porträt bei Welt...

Kopfschmerzen, die das Leben lahmlegen: Kann eine Kieferfehlstellung in...

Global UDI Lösung als modulares SAP Add-On

Nachhaltigkeit im Training: Wie Refills und Recycling zum Standard...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Bootsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im...

Deutschland räumt auf: Hohe Beteiligung am World Cleanup Day...

Adventskalender 2025 von Maison Brémond 1830 verbindet Feinkost und...

Kölner PR-Events: Wie Veranstaltungen zur Markenbildung beitragen können

Erfolgreiche Case Studies aus der PR-Welt Kölns – Lernen...

Mobi-Roll Walker – der innovative Gehroller

Barrierefrei wohnen in Duisburg – Treppenlift als Schlüssel zur...

Die strategische Veröffentlichung auf 50 Presseportalen: Ein Leitfaden für...

SEO-Maßnahmen für Redaktionen: Wie hochwertige Inhalte erstellt werden, die...

Objekt & Wert Immobilienmanagement – Ihr vertrauenswürdiger Immobilienmakler in...

Networking für PR-Profis – Strategien zur effektiven Kontaktaufnahme mit...

Community-Engagement in Online-Redaktionen: Der Schlüssel zur Leserbindung 2025

Hawk Bremsbeläge und Bremsscheiben für Chrysler 300C, Dodge Challenger...

Die Rolle von Webinaren in der modernen Öffentlichkeitsarbeit: Chancen...

Ihr zuverlässiger Partner für den Autoankauf in Bayreuth –...

Fahrzeugverkauf mit Stressfreiem Ablauf in Saalfeld/Saale – Faire Preise...

Einfluss von Nanoplastik auf den menschlichen Körper | ALLATRA...

Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Medizin?

Frischer Heidehonig aus der Imkerei Ahrens Deutscher Honig ab...

Auto verkaufen Eschwege – Seriöser Autoankauf mit Sofortzahlung und...

Perspektiven der digitalen Redaktionsarbeit: Innovative Modelle zur Medienproduktion in...

Auto verkaufen Norderstedt – Professioneller Gebrauchtwagenhändler mit fairen Angeboten

Auto verkaufen in Varel – Vertrauen Sie auf die...

Autoankauf Torgau: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf Ihres...

Die Avatare kommen

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.