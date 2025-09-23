News suchen
Vitamininfusionen in Köln: Vitamoure erweitert Angebot in NRW kontinuierlich

Veröffentlicht:

Gezielte Vitamininfusionen stärken das Wohlbefinden – Vitamoure bietet individuell abgestimmte Therapien.

Die Privatpraxis Vitamoure in Köln bietet maßgeschneiderte Vitamininfusionen für Patientinnen und Patienten mit individuellem Bedarf. Die Praxis richtet sich an privat versicherte Patientinnen und Patienten sowie an gesetzlich versicherte Selbstzahlerinnen und Selbstzahler. Vitamoure arbeitet eng mit einem renommierten Labor zusammen. Das Angebot umfasst eine Vielzahl an Infusionen mit Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essenziellen Mikronährstoffen. Ziel ist die Unterstützung des Immunsystems, die Förderung der Regeneration sowie die Prävention von Mangelerscheinungen.

Individuelle Infusionskonzepte auf Laborbasis

Die Grundlage jeder Infusionstherapie bei Vitamoure bildet eine umfassende Blutanalyse. Durch die Zusammenarbeit mit einem anerkannten Fachlabor werden Vitalstoffdefizite präzise identifiziert. Darauf basierend entwickeln die Ärztinnen und Ärzte individuelle Infusionspläne, die exakt auf den Bedarf der Patientinnen und Patienten abgestimmt sind. Die Behandlung erfolgt in ruhiger Praxisatmosphäre unter ärztlicher Aufsicht.

Vielfältige Einsatzbereiche von Vitamininfusionen

Das Spektrum der Infusionen reicht von hochdosiertem Vitamin C über B-Vitamine bis zu Mineralstoffkombinationen zur Unterstützung von Energie, Hautbild oder Immunsystem. Auch bei Erschöpfungszuständen, oxidativem Stress oder zur Unterstützung in sportlichen Belastungsphasen kommen die Infusionen zum Einsatz. Vitamoure verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der präventive und regenerative Aspekte vereint.

Wachsendes Praxisnetz in NRW

Neben dem Hauptsitz in Köln baut Vitamoure kontinuierlich weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen auf. Ziel ist es, den Zugang zu hochwertiger Infusionstherapie für mehr Patientinnen und Patienten wohnortnah zu ermöglichen. Die gleichbleibenden Qualitätsstandards und die enge ärztliche Begleitung stehen dabei an allen Standorten im Vordergrund.

Kontakt

Vitamoure ist eine reine Privatpraxis für individuell abgestimmte Vitamininfusionen und ganzheitliche Therapiekonzepte. Das Angebot richtet sich an Patientinnen und Patienten, die eine fundierte Laboranalyse und ärztlich begleitete Infusionstherapie wünschen. Die Praxis befindet sich in der Brauweilerstraße 2, 50859 Köln. Termine werden nach Vereinbarung vergeben.

Vitamininfusionen in Köln: Vitamoure erweitert Angebot in NRW kontinuierlich

Vitamininfusionen in Köln: Vitamoure erweitert Angebot in NRW kontinuierlich

