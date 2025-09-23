News suchen
CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt neuen Aufwind

Veröffentlicht:

„Liquid Glass“ ist ein Trendthema. Die CCM GmbH entwickelte bereits 2011 die erste Versiegelung für Handy-Displays – High Tech Made in Germany.

BildOverath, 23.09.2025 – Der Begriff „Liquid Glass“ ist derzeit in aller Munde – in Tech-Blogs, Social Media und den internationalen Medien. Für die CCM GmbH aus Overath ist das eine spannende Entwicklung, denn das Unternehmen gilt seit fast 20 Jahren als Pionier der sprüh- und wischbaren Liquid-Glass-Versiegelung für die Displays von Mobiltelefonen und entwickelt und produziert auch Versiegelungen für viele weitere Oberflächen in Haushalt, Gewerbe und Industrie.

Bereits 2011 brachte CCM als erstes Unternehmen weltweit eine Liquid-Glass-Versiegelung speziell für die Displays von Mobiltelefonen auf den Markt. Zu dieser Zeit bestanden die meisten Displays noch aus Kunststoff. Die Innovation sorgte mit hoher Kratzfestigkeit und Wasserabweisung für Aufsehen und wurde schnell in über 60 Ländern vertrieben – sowohl unter eigenem Namen als auch als OEM-Lösung.

Kontinuierliche Weiterentwicklung:
Seit 2011 hat CCM seine Liquid-Glass-Versiegelung stetig optimiert – heute macht sie das Smartphone-Display kratzfest und wasserabweisend, wirkt biostatisch (hemmt das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche deutlich) und reduziert die Belastung durch Gammastrahlungen, die als stark zellschädigend gelten.

„Dass der Begriff Liquid Glass gerade so präsent ist, freut uns – auch wenn er in ganz unterschiedlichen Kontexten verwendet wird. Bei CCM steht Liquid Glass für echte, sprüh- und wischbare Glasversiegelung“, erklärt Bernd Zimmermann, Gründer und Geschäftsführer der CCM GmbH.

Heute gehört CCM zu den weltweit führenden Anbietern von Liquid-Glass-Versiegelungen und beliefert Kunden in über 80 Ländern weltweit.

Hinweis: Der Begriff „Liquid Glass“ wird international auch in anderen technischen Kontexten verwendet. In dieser Mitteilung steht er ausschließlich für die von CCM entwickelte sprüh- und wischbare Glasversiegelung.

CCM GmbH
Herr Bernd Zimmermann
Diepenbroich 8
51491 Overath
Deutschland

fon ..: 02206/938590-10
web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com
email : Zimmermann@ccm-international.eu

CCM GmbH mit Sitz in Overath ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich High-Tech-Beschichtungen. Das Portfolio reicht von innovativen Oberflächenversiegelungen bis hin zu Speziallösungen für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen.

CCM GmbH
Herr Bernd Zimmermann
Diepenbroich 8
Overath 51491

fon ..: 02206/938590-10
email : Zimmermann@ccm-international.eu

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt neuen Aufwind

CCM: Erfinder der Liquid-Glass-Versiegelung für Mobiltelefone – Trendbegriff bekommt neuen Aufwind

