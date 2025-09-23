News suchen
Neue Produkte für jede Art von Lichtprojekt: Neuheiten bei Lampenwelt Professional

Ob öffentlicher Raum, Hotellerie, modernes Büro oder privater Wohnbau: Professionelle Lichtlösungen sind entscheidend für den Erfolg eines Projekts.

BildFulda, 23.09.2025 – Ob öffentlicher Raum, Hotellerie, modernes Büro oder privater Wohnbau: Professionelle Lichtlösungen sind entscheidend für den Erfolg eines Projekts. Elektriker, Architekten und Einrichter stehen täglich vor der Aufgabe, Produkte auszuwählen, die nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch technisch zuverlässig sind, sich als langlebig erweisen und zukünftigen Anforderungen standhalten. Der Online-Fachmarkt Lampenwelt Professional erweitert sein Sortiment um neue Allround-Produktlinien für jede Projektgröße, jedes Budget und jede Corporate Identity, welche genau diese Auswahl merklich erleichtern:

Trendfarben – Zeitgeist sichtbar machen

Trendfarben bringen die aktuelle Design- und Stilwelt direkt ins Projekt. Sie schaffen visuelle Ankerpunkte, die Räume modern und ansprechend wirken lassen, ohne dabei an Professionalität einzubüßen. Durch ihre gezielte Auswahl lassen sich Stimmungen lenken und Markenauftritte stärken. In Kombination mit langlebigen Materialien erfüllen sie nicht nur ästhetische, sondern auch funktionale Anforderungen – ideal für Projekte, bei denen moderne Wirkung und Beständigkeit gleichermaßen zählen.

Minimalistische Leuchten – Klarheit mit maximaler Einsatzbreite

Reduzierte Formen, vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Minimalistische Leuchten sind Allrounder. Sie lassen sich in unterschiedlichste Raumkonzepte integrieren, bieten klare Strukturen und ermöglichen eine flexible Projektplanung – von der Büroetage bis zum modernen Wohnbau.

Holz – Natürlichkeit und Wärme im Lichtdesign

Leuchten aus Holz verbinden natürliche Ästhetik mit Robustheit. Sie bringen Behaglichkeit und Authentizität in Gastronomie, Hotellerie oder Wohnprojekte und bieten zugleich technische Stabilität, die eine langfristige Planungssicherheit garantiert.

Retro – Charaktervolle Lichtakzente mit Geschichte

Retro-Leuchten setzen mit ihrer Anlehnung an vergangene Designepochen starke Akzente und verleihen Projekten Individualität und Charakter. Zudem sind sie in ihrer Qualität so gestaltet, dass sie in stark frequentierten Bereichen zuverlässig funktionieren. Damit eignen sie sich perfekt für Projekte, in denen Atmosphäre und Alltagstauglichkeit gleichermaßen gefordert sind.

LED – Effizienz, die Projekte zukunftsfähig macht

Mit neuester LED-Technologie erhält man Lichtlösungen, die Energie sparen, die Betriebskosten senken und durch ihre Langlebigkeit Sicherheit in der Kalkulation schaffen. So können große wie kleine Projekte nachhaltig und wirtschaftlich umgesetzt werden – ohne Kompromisse beim Design. Insbesondere in Kombination mit einer fundierten Lichtplanung sind optimale Ergebnisse garantiert -abgestimmt auf Corporate Design, Tageslicht und Nutzerbedürfnisse.

Professioneller Partner für Beleuchtung im B2B-Bereich:

pro.lampenwelt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt GmbH
Herr Kai Krzyzelewski
Rabanusstraße 14-16
36037 Fulda
Deutschland

fon ..: 066424069920
web ..: https://pro.lampenwelt.de
email : presse@lampenwelt-professional.de

Über Lampenwelt Professional:
Lampenwelt Professional hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains. Lampenwelt Professional steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt Professional durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung, gestaffelte Firmenkunden-Rabatte und die projektbezogene Beschaffung von Lichtlösungen entsprechend individueller Anforderungen und Budget. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

