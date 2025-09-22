Sparkassen Münsterland Giro

Der Advantag Cycle Club nimmt mit Gerd Bloemen am Münsterland Giro teil.

* Gerd Bloemen aus Geldern ist hier am Start für den Cycle Club Advantag

* Am 3. Oktober werden schon jetzt alle Erwartungen übertroffen

* Neue Rekordausgabe steht bevor mit 7500 Teilnehmern

Ein Feiertag auf zwei Rädern: der Cup der Provinzial Versicherung bringt die Radsportler auf 95 abwechslungsreichen Kilometern am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, durch das Herz des Münsterlands. Vom Start auf dem historischen Prinzipalmarkt führt die Strecke über Sendenhorst und Telgte auf die 65-Kilometer-Runde – vorbei an Feldern, Dörfern und den Rieselfeldern bei Münster. Die finale Einfahrt vor der Kulisse des Schlosses ist der emotionale Höhepunkt: Hier jubeln die Zuschauer den Athleten zu, wenn sie über die Ziellinie rollen. Ob persönliche Bestzeit oder einfach der Genuss der Strecke – dieser Kurs bietet alles.

Dazwischen liegt der Cup der Provinzial Versicherung über 95 Kilometer – die ausgewogene Mischung aus Einstieg und Langstrecke, die sich mit über 3.000 Anmeldungen als Favorit bestätigt hat.

Die Strecke über 95 Kilometer ist sehr flach und ich gehe davon aus, dass von Anfang an ein Höllen Temo angeschlagen wird. Um in der AK Masters 5 ein Platz auf dem Treppchen zu bekommen ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 38-40 km/h erforderlich.

Aus diesem Grund hat der Gelderner Radsportler viele Einheiten im Schwellenbereich trainiert, um die notwendige Rennhärte zu bekommen. Es ist gleichzeitig der Saisonschluss von Gerd Bloemen.

Bei diesem Radrennen startet Gerd Bloemen vom „Cycle Club Advantag“, wo er seit längerem von der Gelderner Advantag GmbH unterstützt wird.

Besuchen Sie die Strava-Seite des Advantag Cycle Clubs https://www.strava.com/athletes/7677195?oq=advantag und schließen Sie sich noch heute an. Das Team freut uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Freiheit auf zwei Rädern zu erleben und dabei gleichzeitig das Klima zu schützen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Advantag GmbH

Herr Klaus Erich Maurmann

Glockengasse 5

47608 Geldern

Deutschland

fon ..: 028311348220

fax ..: 028311348221

web ..: https://advantag.de

email : klaus.maurmann@advantag.de

Die Advantag GmbH hat sich seit mehr als 15 Jahren auf den Handel von marktbasierten Klimaschutzinstrumenten spezialisiert und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der einzelnen verpflichtenden und freiwilligen Märkte an. Unter anderem ist Advantag Intermediär (Broker Dealer) im verpflichtenden Europäischen Emissionshandel EU ETS, dem nationalen deutschen Emissionshandel nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), dem Handel von Emissionsrechten für den internationalen Flugverkehr (CORSIA), dem Handel von Herkunftsnachweisen (HKN) für Grünstrom und dem Handel von F-Gas-Quoten aktiv. Advantag besitzt die Börsenmitgliedschaften an diversen Handelsplätzen für marktbasierte Klimaschutzinstrumente.

Pressekontakt:

Advantag GmbH

Herr Raik Oliver Heinzelmann

Glockengasse 5

Geldern 47608

fon ..: 028311348220

email : heinzelmann@advantag.de