Von der Anfrage bis zur Bezahlung beim Unfallwagen Ankauf – So funktioniert der gesamte Verkaufsprozess

Die viele Fragen um den gesamten Verkaufsprozess bei einem Unfallwagenverkauf sind verständlich. Unser Artikel begleitet Sie Schritt für Schritt durch den KFZ-Ankauf, von der ersten Anfrage bis zur Bezahlung. Erfahren Sie, wie einfach dieser Prozess gestaltet werden kann und wie Sie Zeit und Geld sparen.

Vom Totalschaden zum fairen Deal – wenn Unfallwagen noch Geld bringen

Ein schwerer Unfall kann nicht nur das Auto zerstören, sondern auch für den Besitzer zur finanziellen und emotionalen Belastung werden. Reparaturkosten übersteigen oft den Restwert des Fahrzeugs, ein Weiterverkauf gestaltet sich kompliziert, und viele wissen nicht, wie sie ihr beschädigtes Auto schnell, legal und gewinnbringend loswerden können. Die Lösung: Ein KFZ-Ankauf für Unfallwagen mit Autoankauf Braunschweig. So wird aus einem Problemfahrzeug eine faire und stressfreie Möglichkeit, Bargeld zu erhalten – und das sicher, transparent und umweltgerecht.

Warum der Unfallwagen-Ankauf sinnvoll ist

Ein Unfallwagen zu verkaufen ist über private Kleinanzeigen oft mühsam:

Unverbindliche Anfragen und Preisdrückerei

Unsicherheit über die Abmeldung und Rechtslage

Kein Transport für nicht fahrbereite Autos

Ein seriöser KFZ-Ankauf übernimmt den gesamten Prozess:

✔ Kostenlose Abholung direkt vor Ort

direkt vor Ort ✔ Sofortige Bargeldzahlung oder Überweisung

oder Überweisung ✔ Rechtssichere Abmeldung inklusive Kennzeichen-Stilllegung

inklusive Kennzeichen-Stilllegung ✔ Recycling-Nachweis für umweltgerechte Entsorgung

für umweltgerechte Entsorgung ✔ Ankauf aller Unfallfahrzeuge, egal ob Totalschaden oder Teilschaden

Wie Frau Wagner ihren Unfallwagen loswurde

Frau Wagner aus Düsseldorf hatte einen schweren Auffahrunfall.

Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit, der Gutachter stufte ihn als wirtschaftlichen Totalschaden ein.

Monatelang stand das Fahrzeug auf ihrem Hof und verursachte weiter Kosten für Versicherung und Steuer.

Über eine Online-Suche stieß sie auf einen KFZ-Ankauf für Unfallwagen mit Wertgarantie.

Noch am selben Tag erhielt sie ein faires Angebot:

700 € Sofortzahlung, kostenlose Abholung und vollständige Abmeldung inklusive Recycling-Nachweis.

„Ich hätte nicht gedacht, dass mein Unfallwagen noch Geld bringen könnte.

Alles lief absolut seriös und stressfrei ab – und ich musste mich um nichts kümmern,“

erzählt Frau Wagner erleichtert.

Heute fährt sie einen neuen Wagen – und ihr altes Fahrzeug wurde umweltgerecht recycelt.

Schritt-für-Schritt: So läuft der Verkauf ab

Ein professioneller Unfallwagen-Ankauf sorgt für einen klaren und sicheren Prozess:

Schritt Was passiert Vorteil für den Verkäufer 1. Anfrage stellen Fahrzeugdaten telefonisch oder online übermitteln Schnelle Kontaktaufnahme ohne Wartezeit 2. Sofortangebot erhalten Preisvorschlag basierend auf Gutachten, Zustand und Modell Fair & transparent 3. Abholung organisieren Kostenlose Abholung vor Ort, auch bei nicht fahrbereiten Autos Kein eigener Transportaufwand 4. Sofortzahlung Barzahlung oder Überweisung bei Fahrzeugübergabe Sicherheit und Vertrauen 5. Abmeldung & Recycling Rechtssichere Abmeldung und Recycling-Nachweis 100 % legal und umweltgerecht

Welche Unfallwagen werden angekauft?

Ein moderner KFZ-Ankauf nimmt nahezu alle Arten von Unfallfahrzeugen ab:

Unfallwagen mit Totalschaden

Fahrzeuge mit Rahmen- oder Karosserieschaden

Autos mit Airbag-Auslösung

Nicht fahrbereite Fahrzeuge

Transporter und Nutzfahrzeuge

Altfahrzeuge zur reinen Verschrottung oder Teileverwertung

So wird der Wert garantiert

Viele Autobesitzer fragen sich, wie der Preis für einen Unfallwagen zustande kommt.

Die Wertgarantie basiert auf einer transparenten Berechnung:

Restwertanalyse durch den aktuellen Marktwert und Zustand. Teileverwertung: Intakte Bauteile wie Motor, Getriebe oder Elektronik werden weiterverkauft. Rohstoffpreise: Metalle wie Stahl und Aluminium erzielen hohe Marktpreise. Exportmärkte: Fahrzeuge, die in Deutschland nicht mehr gefahren werden dürfen, sind im Ausland oft noch gefragt.

💡 Tipp: Fotos und detaillierte Angaben erhöhen die Chance auf den besten Preis.

Rechtliche Sicherheit – Pflicht für jeden Verkauf

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) schreibt vor, dass Unfallwagen nur an zertifizierte Betriebe übergeben werden dürfen.

Wichtige Dokumente für Verkäufer:

Verwertungsnachweis – Pflichtdokument für die Zulassungsstelle

– Pflichtdokument für die Zulassungsstelle Abmeldebescheinigung – bestätigt die rechtmäßige Stilllegung

– bestätigt die rechtmäßige Stilllegung Schriftlicher Kaufvertrag – sichert Verkäufer und Käufer ab

⚠️ Achtung:

Illegale Entsorgung kann Bußgelder bis zu 100.000 € nach sich ziehen und strafrechtliche Folgen haben.

Nachhaltigkeit durch modernes Recycling

Ein professioneller Unfallwagen-Ankauf schont nicht nur Nerven und Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Bis zu 95 % aller Fahrzeugmaterialien können wiederverwertet werden:

Metalle werden eingeschmolzen und neu genutzt.

werden eingeschmolzen und neu genutzt. Batterien und Elektronik werden fachgerecht recycelt.

werden fachgerecht recycelt. Flüssigkeiten wie Öl oder Kühlmittel werden umweltgerecht entsorgt.

wie Öl oder Kühlmittel werden umweltgerecht entsorgt. Plastik und Gummiteile werden wiederverwendet.

So entsteht aus einem Unfallwagen ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

Wann ein schneller Verkauf sinnvoll ist

Ein Unfallwagen sollte nicht lange ungenutzt stehen bleiben:

Wertverlust steigt täglich.

steigt täglich. Rost und Witterung mindern den Ankaufspreis.

mindern den Ankaufspreis. Versicherungs- und Steuerkosten laufen weiter.

laufen weiter. Bußgelder drohen, wenn abgemeldete Fahrzeuge auf öffentlichem Grund stehen.

Ein schneller Verkauf spart Zeit, Geld und Nerven – und bringt sofortige Liquidität.

KFZ-Ankauf für Unfallwagen – fair, sicher, stressfrei

Ein KFZ-Ankauf für Unfallwagen mit Wertgarantie ist die beste Lösung, um beschädigte Fahrzeuge schnell und gewinnbringend loszuwerden.

Von der kostenlosen Abholung über die Sofortzahlung bis hin zur rechtssicheren Abmeldung – der gesamte Prozess ist transparent und kundenfreundlich.

So wird aus einem Totalschaden ein fairer Deal, der gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leistet.

Pressekontakt:

Khaldoun Borhan

Boyer Str. 34b

45329 Essen

E-Mail: info@braunschweig-autoankauf.de

Web: https://www.braunschweig-autoankauf.de/

