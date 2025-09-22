Optomas Photon Life-Serie: Optoma´s drei Argumente für eine Zukunft ohne Lampenprojektoren

Die Photon Life Serie: Innovation trifft auf Einfachheit

UHD-Projektion und DLP®-Lasermarke in EMEA* und weltweit führende Marke im Bereich der visuellen Display-Technologie bringt die Photon Life-Serie auf den Markt, die vollständig ohne Lampen auskommt und beste Ergebnisse liefert. Der Photon Life PH31 ist ab sofort erhältlich, der Photon Life PK31 und das Flaggschiff Photon Life PK32 werden Ende September bzw. Anfang Oktober 2025 auf den Markt kommen.

Die Photon Life-Serie markiert das nächste Kapitel in der Innovationsgeschichte von Optoma und ist die nahtlose Nachfolge mehrerer der etabliertesten lampenbasierten Projektoren von Optoma. Die Produktreihe wurde unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entwickelt und setzt auf lampenfreie Technologie. Dies bietet Anwendern ein problemloses Projektorerlebnis – ohne kostspieligen Lampenwechsel – und schont gleichzeitig die Umwelt durch den Verzicht auf Quecksilber und einen geringeren Stromverbrauch. Hinzu kommt der zusätzliche Vorteil der LED-Technologie, die für ein helleres Bild sorgt.

Die folgenden Photon Life-Modelle werden die Vorgängermodelle wie die beliebten Projektoren HD146X, UHD35 und UHD38X ersetzen. Dieser Übergang stellt sicher, dass Kunden weiterhin die gleiche hohe Qualität genießen können, für die Optoma bekannt ist, jetzt jedoch ergänzt durch die Effizienz, Langlebigkeit und das umweltbewusste Design der Photon Life-Reihe.

Photon Life bietet ultimative Projektion, Flexibilität und visuelle Leistung für zu Hause. Diese kompakten, leichten Projektoren wurden für moderne Wohnräume entwickelt und lassen sich leicht von Raum zu Raum transportieren, sodass jeder Raum in ein Kino, eine Gaming-Zentrale oder einen Sportplatz mit Großbildleinwand verwandelt werden kann. Dank Autofokus und automatischer Trapezkorrektur lassen sie sich mühelos einrichten. Alle drei Projektoren der Photon Life-Serie verwenden RGB-LED-Technologie, um eine lebendige und energieeffiziente Leistung mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden zu erzielen. Die LED-Lichtquellen können ausgetauscht werden, um die Lebensdauer zu verlängern und zusätzliche Kosten zu reduzieren. Ob für Filme, Spiele oder das Teilen von Inhalten – sie liefern kristallklare Bilder mit hoher Farbgenauigkeit. Ein 150-Zoll-Bildschirm für alle, überall – ohne komplizierte Installation.

Photon Life: So vielseitig wie unsere Kunden

Die neue Photon Life-Serie von Optoma wurde entwickelt, um beste Ergebnisse zu liefern und Menschen zusammenzubringen. Sie ist die perfekte Ergänzung für jedes zuhause, weckt Emotionen und verwandelt alltägliche Momente in unvergessliche Erlebnisse. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, bietet die Photon Life-Serie drei verschiedene Modelle:

Der Photon Life PH31 ist die beste Wahl für gemütliche Abende zu Hause. Dank seiner einfachen Einrichtung und nachhaltigen LED-Lichtquelle ist er flexibel und praktisch. Er eröffnet mit einer Helligkeit von 1500 ISO-Lumen (2700 ANSI-Lumen) eine Welt der zukunftssicheren Projektion und sorgt darüber hinaus mit der DCI-P3-Farbgenauigkeit für satte, realistische Farben, die durch die integrierten 5-W-Lautsprecher unterstützt werden. Der Photon Life PH31 ist derzeit zu einem UVP von 449,99 GBP (Britische Pfund) erhältlich.

Für diejenigen, die echte 4K-Projektion wünschen, bietet der Photon Life PK31 eine weitere Dimension. Dank der integrierten, hochmodernen LED-Technologie liefert er gestochen scharfe, detailreiche 4K-Bilder und eine flüssige Leistung, wodurch jedes Medium noch immersiver und jedes Spiel noch realistischer wird. Er kann Full-HD-Bilder mit HDR-Unterstützung projizieren und liefert mit 900 ISO-Lumen (HK-Helligkeit 1.600) hellere, lebendigere Farben. Darüber hinaus sorgt eine Farbgenauigkeit von 90 % DCI-P3 für satte, realistische Farben, die von den integrierten 5-W-Lautsprechern unterstützt werden. Der Photon Life PK31 wird im September zu einem UVP von 699,99 GBP (Britische Pfund) erhältlich sein.

Der Photon Life PK32 ist der ultimative Ausdruck der Photon Life Serie. Mit seiner integrierten 4-LED-Technologie erzeugt er tiefere Farben und hellere Bilder mit geringerer Latenz. Dieses Modell bietet außerdem 1.100 ISO-Lumen (2.000 HK) und eine 95-prozentige DCI-P3-Farbabdeckung, was eine außergewöhnliche Bildqualität gewährleistet. Der Photon Life PK32 ist der hellste der Photon-Projektoren. Die integrierten 5-W-Lautsprecher sorgen für einen satten Klang. Mit einer Eingangsverzögerung von nur 4,6 ms ist er ideal für Profispieler und Heimkino-Enthusiasten. Der Photon Life PK32 wird im September zu einem UVP von 799,99 GBP (Britische Pfund) erhältlich sein.

Ein großer Bildschirm für jeden Raum

Vom Wohnzimmer über das Schlafzimmer bis hin zum Außenbereich – die Photon Life-Serie fügt sich nahtlos in jeden Lebensstil ein. Alle Optoma Photon-Projektoren sind lampenlos und zukunftssicher und so konzipiert, dass sie über Jahre hinweg ohne Lampenwechsel eine brillante Leistung erbringen. Die Photon-Reihe ist eine quecksilberfreie Lösung, die kostspielige Lampenwechsel überflüssig macht.

„Mit der Photon Life-Serie machen wir Unterhaltung auf der Großbildleinwand zugänglicher denn je, ohne Komplexität“, sagt Oliver Blundell, Produktmanager für Home und Mainstream bei Optoma. „Sie kombiniert atemberaubende Bildqualität mit echter Plug-and-Play-Einfachheit, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause unvergessliche visuelle Erlebnisse genießen können.“

Weitere Informationen unter: https://www.optoma.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Optoma Deutschland GmbH

Herr Aaron Zemmrich

Madrider Straße 10

41069 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.optoma.de/

email : a.zemmrich@bettertrust.de

Über Optoma:

Optoma ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von preisgekrönten Projektoren für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, professionelle Audio-/Videotechnik und Home Entertainment. Das umfangreiche Sortiment übertrifft die Erwartungen aller Anwender. Für mehr Informationen: https://www.optoma-photon.com/

