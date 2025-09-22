Weniger Energie, mehr Komfort: tado im TV-Porträt bei Welt der Wunder

Ausstrahlung: 24. September 2025, 20:00 Uhr, Welt der Wunder TV, Green Life

Rund 30 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise suchen viele Haushalte nach Lösungen, die die Kosten senken und gleichzeitig die Umwelt schonen. Die neue TV-Dokumentation im Green-Life-Format von Welt der Wunder begleitet einen Münchner Haushalt bei der Umstellung auf smarte Heizlösungen von tado – und gibt exklusive Einblicke in die Welt des Pioniers für digitales Energiemanagement.

Gegründet in München, hat sich tado europaweit einen Namen gemacht. Smarte Thermostate und intelligente Steuerungssysteme ermöglichen Einsparungen, ohne dass Komfort verloren geht. Gründer und Geschäftsführer Johannes Schwarz und sein Team zeigen, wie digitale Heiz- und Kühlsysteme dabei helfen, Energie effizienter zu nutzen und CO?-Emissionen zu reduzieren.

„Wir entwickeln Technologien, die sich an den Alltag der Menschen anpassen – nicht umgekehrt“, erklärt Schwarz. Mit Features wie Geofencing, das Heizungen automatisch herunterregelt, sobald niemand mehr zuhause ist, oder der Fenster-Offen-Erkennung, die Energieverluste verhindert, setzt tado auf intuitive Technik, die im Alltag spürbar wirkt.

Im Film wird deutlich: Die Lösungen von tado gehen weit über einzelne Thermostate hinaus. Das Unternehmen arbeitet an kompletten Energiemanagement zuhause, die Wärmepumpen, Smart Meter und dynamische Stromtarife intelligent miteinander verknüpfen. So entsteht ein Zusammenspiel, das nicht nur Kosten spart, sondern auch die Energiewende in Deutschland aktiv unterstützt.

Auch die Design- und Entwicklungsabteilung kommt in der Dokumentation zu Wort: Von smarter App-Optimierung bis zu Schnittstellen für künftige Energiesysteme. „Wir denken schon heute an Standards von morgen“, betont das Team um Head of Design Chris Baumann und Ingenieur für Elektrotechnik Théo Meyer.

Die Zuschauer erleben hautnah, wie aus Daten neue Routinen entstehen: Von der Analyse des Heizverhaltens über Tipps zur Optimierung bis hin zu realen Einsparungen auf dem Konto.

Am Ende zeigt sich: Smarte Technologie ist längst kein Luxus mehr, sondern ein zentraler Bestandteil moderner Haushalte – und ein Baustein für eine klimafreundlichere Zukunft.

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.tado.com/

