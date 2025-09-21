Adventskalender 2025 von Maison Brémond 1830 verbindet Feinkost und Pflege

Adventskalender 2025 – Genuss und Pflege erstmals vereint: mediterrane Spezialitäten, Lavendelprodukte und Feinkost, erhältlich in München bei Maison Brémond 1830 und online.

_München, September 2025_ – Maison Brémond 1830 stellt seinen neuen Adventskalender 2025 vor. Erstmals kombiniert das Traditionshaus in einem Kalender Genussprodukte und Pflegeartikel: Hinter 24 Türchen warten kulinarische Schätze wie Olivenöl, Balsamico und Honig sowie ausgewählte Körperpflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen. Weitere Informationen finden Interessierte unter https://www.maisonbremond.de/products/gourmet-adventskalender

Der Kalender richtet sich an Genießer, die in der Adventszeit Wert auf Qualität, Authentizität und besondere Erlebnisse legen. Neben Delikatessen wie Nougat, Pistaziencreme oder Aufstrichen enthält er auch Bio-Gewürzmischungen und Pflegeprodukte mit mediterranen Aromen. Damit ist er ein Geschenk, das gleichermaßen Gaumen und Sinne anspricht.

Highlights des Kalenders

Erste Kombination aus Feinkost und Pflege in einem Adventskalender von Maison Brémond 1830

Mediterrane Spezialitäten wie Olivenöl, weißer Balsamico, Honig und Aufstriche

Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen

Limitierte Auflage, jährlich schnell vergriffen

Inspiration für Genießer

Die Produkte lassen sich vielseitig verwenden:

Olivenöl Zitrone passt zu Fisch, Burrata oder Gemüse

Weißer Balsamico mit Granatapfel oder Himbeere verfeinert Dressings und Desserts

Lavendelhonig harmoniert mit Käse, Joghurt oder Tee

Aufstriche und Nougat sorgen für süße Genussmomente

Mehr Details zum Adventskalender und Bestellmöglichkeiten gibt es im offiziellen Online-Shop unter https://www.maisonbremond.de/products/gourmet-adventskalender.

Über Maison Brémond 1830

Maison Brémond 1830 blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück und steht für mediterrane Genusskultur und handwerkliche Feinkost aus der Provence und weiteren Regionen des Mittelmeerraums. Das Sortiment umfasst Olivenöl, Balsamico-Spezialitäten, Honig, Trüffelprodukte, Gewürze, Süßwaren und Geschenkideen.

Seit 2023 betreibt die La Mediterranee GmbH eine eigene Boutique in München (Rosental 1, Nähe Marienplatz). Dort können Besucher die Vielfalt des Mittelmeerraums entdecken und Produkte direkt vor Ort verkosten.

Weitere Informationen: www.maisonbremond.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

La Mediterranee GmbH

Herr Salih Demir

Steinsdorfstrasse 8

80538 München

Deutschland

fon ..: 089 23230600

web ..: https://www.maisonbremond.de

email : service@maisonbremond.de

Maison Brémond 1830 – Feinkosttradition aus der Provence und dem Mittelmeerraum

Maison Brémond 1830 blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück und steht für mediterrane Genusskultur, authentische Feinkost und handwerklich hergestellte Spezialitäten aus der Provence und weiteren Regionen des Mittelmeerraums. Das Sortiment umfasst hochwertige Olivenöle, Balsamico-Spezialitäten, Honig, Trüffelprodukte, Gewürze, Süßwaren sowie edle Geschenkideen.

Seit 2023 ist Maison Brémond 1830 auch mit einer eigenen Boutique im Herzen von München vertreten (Rosental 1, in unmittelbarer Nähe des Marienplatzes). Hier erleben Kunden die Vielfalt des Mittelmeerraums in stilvollem Ambiente – von geführten Verkostungen bis hin zu saisonalen Spezialitäten wie dem beliebten Adventskalender.

Die deutsche Niederlassung wird von der La Mediterranee GmbH betrieben, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das mediterrane Lebensgefühl und die kulinarische Tradition der Provence und des gesamten Mittelmeerraums in Deutschland erlebbar zu machen – sowohl im stationären Laden in München als auch online unter www.maisonbremond.de

Pressekontakt:

La Mediterranee GmbH

Herr Salih Demir

Steinsdorfstrasse 8

80538 München

fon ..: 089 23230600

email : service@maisonbremond.de