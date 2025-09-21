News suchen
Suche
Mode und Lifestyle

Adventskalender 2025 von Maison Brémond 1830 verbindet Feinkost und Pflege - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

88mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Adventskalender 2025 – Genuss und Pflege erstmals vereint: mediterrane Spezialitäten, Lavendelprodukte und Feinkost, erhältlich in München bei Maison Brémond 1830 und online.

Bild_München, September 2025_ – Maison Brémond 1830 stellt seinen neuen Adventskalender 2025 vor. Erstmals kombiniert das Traditionshaus in einem Kalender Genussprodukte und Pflegeartikel: Hinter 24 Türchen warten kulinarische Schätze wie Olivenöl, Balsamico und Honig sowie ausgewählte Körperpflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen. Weitere Informationen finden Interessierte unter https://www.maisonbremond.de/products/gourmet-adventskalender

Der Kalender richtet sich an Genießer, die in der Adventszeit Wert auf Qualität, Authentizität und besondere Erlebnisse legen. Neben Delikatessen wie Nougat, Pistaziencreme oder Aufstrichen enthält er auch Bio-Gewürzmischungen und Pflegeprodukte mit mediterranen Aromen. Damit ist er ein Geschenk, das gleichermaßen Gaumen und Sinne anspricht.

Highlights des Kalenders

Erste Kombination aus Feinkost und Pflege in einem Adventskalender von Maison Brémond 1830

Mediterrane Spezialitäten wie Olivenöl, weißer Balsamico, Honig und Aufstriche

Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen

Limitierte Auflage, jährlich schnell vergriffen

Inspiration für Genießer

Die Produkte lassen sich vielseitig verwenden:

Olivenöl Zitrone passt zu Fisch, Burrata oder Gemüse

Weißer Balsamico mit Granatapfel oder Himbeere verfeinert Dressings und Desserts

Lavendelhonig harmoniert mit Käse, Joghurt oder Tee

Aufstriche und Nougat sorgen für süße Genussmomente

Mehr Details zum Adventskalender und Bestellmöglichkeiten gibt es im offiziellen Online-Shop unter https://www.maisonbremond.de/products/gourmet-adventskalender.

Über Maison Brémond 1830

Maison Brémond 1830 blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück und steht für mediterrane Genusskultur und handwerkliche Feinkost aus der Provence und weiteren Regionen des Mittelmeerraums. Das Sortiment umfasst Olivenöl, Balsamico-Spezialitäten, Honig, Trüffelprodukte, Gewürze, Süßwaren und Geschenkideen.

Seit 2023 betreibt die La Mediterranee GmbH eine eigene Boutique in München (Rosental 1, Nähe Marienplatz). Dort können Besucher die Vielfalt des Mittelmeerraums entdecken und Produkte direkt vor Ort verkosten.

Weitere Informationen: www.maisonbremond.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

La Mediterranee GmbH
Herr Salih Demir
Steinsdorfstrasse 8
80538 München
Deutschland

fon ..: 089 23230600
web ..: https://www.maisonbremond.de
email : service@maisonbremond.de

Maison Brémond 1830 – Feinkosttradition aus der Provence und dem Mittelmeerraum
Maison Brémond 1830 blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück und steht für mediterrane Genusskultur, authentische Feinkost und handwerklich hergestellte Spezialitäten aus der Provence und weiteren Regionen des Mittelmeerraums. Das Sortiment umfasst hochwertige Olivenöle, Balsamico-Spezialitäten, Honig, Trüffelprodukte, Gewürze, Süßwaren sowie edle Geschenkideen.
Seit 2023 ist Maison Brémond 1830 auch mit einer eigenen Boutique im Herzen von München vertreten (Rosental 1, in unmittelbarer Nähe des Marienplatzes). Hier erleben Kunden die Vielfalt des Mittelmeerraums in stilvollem Ambiente – von geführten Verkostungen bis hin zu saisonalen Spezialitäten wie dem beliebten Adventskalender.
Die deutsche Niederlassung wird von der La Mediterranee GmbH betrieben, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das mediterrane Lebensgefühl und die kulinarische Tradition der Provence und des gesamten Mittelmeerraums in Deutschland erlebbar zu machen – sowohl im stationären Laden in München als auch online unter www.maisonbremond.de

Pressekontakt:

La Mediterranee GmbH
Herr Salih Demir
Steinsdorfstrasse 8
80538 München

fon ..: 089 23230600
email : service@maisonbremond.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Adventskalender 2025 von Maison Brémond 1830 verbindet Feinkost und Pflege

Vorheriger Artikel
Kölner PR-Events: Wie Veranstaltungen zur Markenbildung beitragen können
Nächster Artikel
Deutschland räumt auf: Hohe Beteiligung am World Cleanup Day 2025
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Adventskalender 2025 von Maison Brémond 1830 verbindet Feinkost und Pflege

Aktuelle Themen

Weniger Energie, mehr Komfort: tado im TV-Porträt bei Welt...

Digitale Zeiterfassung 2025: Mit TimeSec sind Bau- und Handwerksbetriebe...

Global UDI Lösung als modulares SAP Add-On

Nachhaltigkeit im Training: Wie Refills und Recycling zum Standard...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Hamburg...

SAP GUI: Revolution und Herausforderung in der Unternehmenssoftware

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Bootsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im...

Deutschland räumt auf: Hohe Beteiligung am World Cleanup Day...

Kölner PR-Events: Wie Veranstaltungen zur Markenbildung beitragen können

Erfolgreiche Case Studies aus der PR-Welt Kölns – Lernen...

Mobi-Roll Walker – der innovative Gehroller

Barrierefrei wohnen in Duisburg – Treppenlift als Schlüssel zur...

Die strategische Veröffentlichung auf 50 Presseportalen: Ein Leitfaden für...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Halle...

SEO-Maßnahmen für Redaktionen: Wie hochwertige Inhalte erstellt werden, die...

Objekt & Wert Immobilienmanagement – Ihr vertrauenswürdiger Immobilienmakler in...

Networking für PR-Profis – Strategien zur effektiven Kontaktaufnahme mit...

Community-Engagement in Online-Redaktionen: Der Schlüssel zur Leserbindung 2025

Hawk Bremsbeläge und Bremsscheiben für Chrysler 300C, Dodge Challenger...

Die Rolle von Webinaren in der modernen Öffentlichkeitsarbeit: Chancen...

Ihr zuverlässiger Partner für den Autoankauf in Bayreuth –...

Fahrzeugverkauf mit Stressfreiem Ablauf in Saalfeld/Saale – Faire Preise...

Einfluss von Nanoplastik auf den menschlichen Körper | ALLATRA...

Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Medizin?

Frischer Heidehonig aus der Imkerei Ahrens Deutscher Honig ab...

Auto verkaufen Eschwege – Seriöser Autoankauf mit Sofortzahlung und...

Perspektiven der digitalen Redaktionsarbeit: Innovative Modelle zur Medienproduktion in...

Auto verkaufen Norderstedt – Professioneller Gebrauchtwagenhändler mit fairen Angeboten

Auto verkaufen in Varel – Vertrauen Sie auf die...

Autoankauf Torgau: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf Ihres...

Die Avatare kommen

Autoankauf Ulm: Effizient und sorgenfrei Auto verkaufen in Ulm

therapie Düsseldorf 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Therapie und...

Halloween-Highlight: Gruselige Dosen für Süßes & Saures

Ein defektes Auto? Hier sind die besten Tipps zum...

IDEENGOLD: Berliner Werbetexter textet wirksame Werbetexte

ÖDP unterstützt die Klima-Demo am 20. September 2025: Klimaschutz...

Reparieren oder verkaufen: Detaillierte Analyse der Optionen bei Motorschaden...

Unverzügliche Schritte für sichere Fahrzeughandhabung: So vermeiden Sie rechtliche...

Trends und Technologien: Die Analytics Online Konferenz 2025 der...

Truck1 ist Medienpartner der NUFAM 2025: Mehr Reichweite für...

Schnell, effektiv und umweltbewusst: Der komplette Ablauf von der...

Wie der Rheingau 1525 die Revolution probte und das...

Der Immobilienkauf für Paare am Bodensee: Wichtige Tipps für...

Innovative Datenlösung für die Radioonkologie: SOHARD Software stärkt Team...

Ein defektes Auto, was nun? Die besten Lösungen für...

NextPharma Limay eröffnet NextFly

Cluster Reply unterstützt die KI-First-Strategie von Riverty

Vorschriften und Vorteile der Fahrzeugverschrottung in Berlin – Kostenlose...

Hund liest Mensch: Was Dein Hund über Dich weiß...

Oktoberfest in der Wolfsburger Innenstadt

Boutiquehotel Toile Blanche – Die Kunst der Lebensfreude

ChatGPT: Mehr Lipstick als Linux – die unerwartete Nutzer-Revolution

Was hat es mit einem „Sinuslift“ im Mundraum auf...

Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit

„Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in...

Talk Like A Pirate Day: Ein Tag, um die...

Welt-RLS-Tag 2025 rückt das Thema „Augmentation“ in den Fokus

Fachregelungen im Photovoltaik-Bereich: Solario-PV informiert

After-Work-Party und Netzwerktreffen im Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

E-Autos im Kontext der Kreislaufwirtschaft: Die Chancen des Akku-Recyclings...

Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der...

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre...

Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der...

Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas...

Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen...

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale...

Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag...

Oldtimer-Verkauf mit Herz: So gelingt der Abschied von Ihrem...

Aufklärung über Wespen und Hornissen: Herausforderungen und Lösungen im...

Neuigkeiten zur Kunstmesse Zürich

Die Bedeutung von Recycling in der Autoverwertung für die...

Regional denken, global handeln: Verantwortung der Kommunen in der...

Der Weg zur umweltfreundlichen Fahrzeugentsorgung: So sichern Sie sich...

Warum Hundetraining Rückschritte keine Rückfälle sind – und was...

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen...

Ratgeber Ehevertrag: Individuelle Regelungen für eine moderne Ehegestaltung

Das Zuhause als emotionaler Rückzugsort: Lampenwelt.de präsentiert sinnliche Lichtideen...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.