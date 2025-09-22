News suchen
Suche
Energie und Umwelt

Deutschland räumt auf: Hohe Beteiligung am World Cleanup Day 2025 - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

92mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Über 600.000 Menschen engagierten sich in 11.000 Cleanups in 2.800 Städten. Sie räumten Müll auf Straßen, Stränden und in Parks – ein starkes Zeichen für Umweltschutz und globalen Zusammenhalt.

BildBerlin, 20. September 2025 – Weltweit haben beim World Cleanup Day 2025 erneut Millionen Menschen in über 190 Ländern mitgemacht. Von den Fidschi-Inseln bis Hawaii wurden Tonnen von Abfall gesammelt – ein starkes Signal für Umweltschutz und globalen Zusammenhalt.

Auch in Deutschland blieb das Engagement ungebrochen: Mehr als 600.000 Menschen beteiligten sich an über 11.000 Aufräumaktionen in mehr als 2.800 Städten und Gemeinden. Gemeinsam sammelten sie Müll, reinigten Straßen, Parks, Strände und Flussufer und zeigten, dass Engagement vor Ort Teil einer weltweiten Bewegung ist.

Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Schirmherr des World Cleanup Day in Deutschland, betonte:
„Eigentlich müsste jeder Tag Cleanup Day sein. Denn jeden Tag landet viel zu viel Müll in unserer Umwelt – ob weggeworfene Verpackungen in der Stadt oder Plastik im Meer. Das stört nicht nur optisch. Es hat vor allem gravierende Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und Böden und verschwendet wertvolle Ressourcen.“

Holger Holland, Initiator des World Cleanup Day in Deutschland, sagte:
„Verantwortung, Mut und Zusammenarbeit sind entscheidend, um unsere Umwelt zu schützen. Beim World Cleanup Day wird jedes Jahr deutlich, wie wir gemeinsam etwas bewegen können. Die bundesweite Beteiligung ist weiterhin immens hoch. Zusammen setzen wir ein starkes Signal für eine saubere, gesunde und zukunftsfähige Zukunft.“

Fakten zum World Cleanup Day 2025 in Deutschland:
– 672.600 Teilnehmende: Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland beteiligten sich aktiv an Aufräumaktionen.
– 11.482 Cleanups: In 2.846 Städten und Gemeinden wurden organisierte Sammelaktionen durchgeführt.
– 2.326 Tonnen Müll wurden bundesweit gesammelt
– Plastikmüll bleibt Hauptproblem: Plastikabfälle stellten erneut den größten Anteil des gesammelten Mülls dar.
– Zigarettenstummel blieben ein besonders gravierendes Umweltproblem.

Nächster Termin:
Der nächste World Cleanup Day findet am 20. September 2026 statt. Informationen zur Teilnahme und zu geplanten Aktionen sind wie gewohnt unter www.worldcleanupday.de verfügbar.

Weitere Informationen:
Der World Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. Über 100 Millionen Menschen weltweit haben seit Beginn des World Cleanup Day mit ihren Aufräumaktionen gezeigt, wie viel Wirkung gemeinsames Engagement für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt entfalten kann. Der World Cleanup Day ist seit 2024 ein offizieller Aktionstag der Vereinten Nationen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Let’s Do It! Germany e.V.
Herr Holger Holland
Poststraße 7
98559 Oberhof
Deutschland

fon ..: 01752014034
web ..: http://www.worldcleanupday.de
email : info@worldcleanupday.de

er World Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. Über 100 Millionen Menschen weltweit haben seit Beginn des World Cleanup Day mit ihren Aufräumaktionen gezeigt, wie viel Wirkung gemeinsames Engagement für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt entfalten kann. Der World Cleanup Day ist seit 2024 ein offizieller Aktionstag der Vereinten Nationen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

World Cleanup
Frau Daniela Schwerdt
Lohmühlenstraße 65
12435 Berlin

fon ..: +49 (0) 175 2014034
web ..: http://www.worldcleanup.org
email : daniela.schwerdt@worldcleanup.org

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutschland räumt auf: Hohe Beteiligung am World Cleanup Day 2025

Vorheriger Artikel
Adventskalender 2025 von Maison Brémond 1830 verbindet Feinkost und Pflege
Nächster Artikel
Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Bootsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Deutschland räumt auf: Hohe Beteiligung am World Cleanup Day 2025

Aktuelle Themen

Weniger Energie, mehr Komfort: tado im TV-Porträt bei Welt...

Digitale Zeiterfassung 2025: Mit TimeSec sind Bau- und Handwerksbetriebe...

Global UDI Lösung als modulares SAP Add-On

Nachhaltigkeit im Training: Wie Refills und Recycling zum Standard...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Hamburg...

SAP GUI: Revolution und Herausforderung in der Unternehmenssoftware

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Bootsmord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im...

Adventskalender 2025 von Maison Brémond 1830 verbindet Feinkost und...

Kölner PR-Events: Wie Veranstaltungen zur Markenbildung beitragen können

Erfolgreiche Case Studies aus der PR-Welt Kölns – Lernen...

Mobi-Roll Walker – der innovative Gehroller

Barrierefrei wohnen in Duisburg – Treppenlift als Schlüssel zur...

Die strategische Veröffentlichung auf 50 Presseportalen: Ein Leitfaden für...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Halle...

SEO-Maßnahmen für Redaktionen: Wie hochwertige Inhalte erstellt werden, die...

Objekt & Wert Immobilienmanagement – Ihr vertrauenswürdiger Immobilienmakler in...

Networking für PR-Profis – Strategien zur effektiven Kontaktaufnahme mit...

Community-Engagement in Online-Redaktionen: Der Schlüssel zur Leserbindung 2025

Hawk Bremsbeläge und Bremsscheiben für Chrysler 300C, Dodge Challenger...

Die Rolle von Webinaren in der modernen Öffentlichkeitsarbeit: Chancen...

Ihr zuverlässiger Partner für den Autoankauf in Bayreuth –...

Fahrzeugverkauf mit Stressfreiem Ablauf in Saalfeld/Saale – Faire Preise...

Einfluss von Nanoplastik auf den menschlichen Körper | ALLATRA...

Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Medizin?

Frischer Heidehonig aus der Imkerei Ahrens Deutscher Honig ab...

Auto verkaufen Eschwege – Seriöser Autoankauf mit Sofortzahlung und...

Perspektiven der digitalen Redaktionsarbeit: Innovative Modelle zur Medienproduktion in...

Auto verkaufen Norderstedt – Professioneller Gebrauchtwagenhändler mit fairen Angeboten

Auto verkaufen in Varel – Vertrauen Sie auf die...

Autoankauf Torgau: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf Ihres...

Die Avatare kommen

Autoankauf Ulm: Effizient und sorgenfrei Auto verkaufen in Ulm

therapie Düsseldorf 2025: Messe.TV zeigt Innovationen in Therapie und...

Halloween-Highlight: Gruselige Dosen für Süßes & Saures

Ein defektes Auto? Hier sind die besten Tipps zum...

IDEENGOLD: Berliner Werbetexter textet wirksame Werbetexte

ÖDP unterstützt die Klima-Demo am 20. September 2025: Klimaschutz...

Reparieren oder verkaufen: Detaillierte Analyse der Optionen bei Motorschaden...

Unverzügliche Schritte für sichere Fahrzeughandhabung: So vermeiden Sie rechtliche...

Trends und Technologien: Die Analytics Online Konferenz 2025 der...

Truck1 ist Medienpartner der NUFAM 2025: Mehr Reichweite für...

Schnell, effektiv und umweltbewusst: Der komplette Ablauf von der...

Wie der Rheingau 1525 die Revolution probte und das...

Der Immobilienkauf für Paare am Bodensee: Wichtige Tipps für...

Innovative Datenlösung für die Radioonkologie: SOHARD Software stärkt Team...

Ein defektes Auto, was nun? Die besten Lösungen für...

NextPharma Limay eröffnet NextFly

Cluster Reply unterstützt die KI-First-Strategie von Riverty

Vorschriften und Vorteile der Fahrzeugverschrottung in Berlin – Kostenlose...

Hund liest Mensch: Was Dein Hund über Dich weiß...

Oktoberfest in der Wolfsburger Innenstadt

Boutiquehotel Toile Blanche – Die Kunst der Lebensfreude

ChatGPT: Mehr Lipstick als Linux – die unerwartete Nutzer-Revolution

Was hat es mit einem „Sinuslift“ im Mundraum auf...

Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit

„Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in...

Talk Like A Pirate Day: Ein Tag, um die...

Welt-RLS-Tag 2025 rückt das Thema „Augmentation“ in den Fokus

Fachregelungen im Photovoltaik-Bereich: Solario-PV informiert

After-Work-Party und Netzwerktreffen im Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

E-Autos im Kontext der Kreislaufwirtschaft: Die Chancen des Akku-Recyclings...

Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der...

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre...

Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der...

Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas...

Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen...

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale...

Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag...

Oldtimer-Verkauf mit Herz: So gelingt der Abschied von Ihrem...

Aufklärung über Wespen und Hornissen: Herausforderungen und Lösungen im...

Neuigkeiten zur Kunstmesse Zürich

Die Bedeutung von Recycling in der Autoverwertung für die...

Regional denken, global handeln: Verantwortung der Kommunen in der...

Der Weg zur umweltfreundlichen Fahrzeugentsorgung: So sichern Sie sich...

Warum Hundetraining Rückschritte keine Rückfälle sind – und was...

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen...

Ratgeber Ehevertrag: Individuelle Regelungen für eine moderne Ehegestaltung

Das Zuhause als emotionaler Rückzugsort: Lampenwelt.de präsentiert sinnliche Lichtideen...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.