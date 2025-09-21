News suchen
Hawk Bremsbeläge und Bremsscheiben für Chrysler 300C, Dodge Challenger & Charger - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

Der US-Car-Spezialist Kraftwerk bietet ab sofort Hawk Bremsbeläge (Ceramic, HPS, HPS 5.0) und Talon Bremsscheiben für Modelle mit kleiner Bremsanlage in den Motorvarianten 3.5, 3.6 und 5.7 Liter.

BildDer Online-Spezialist für US-Car-Zubehör Kraftwerk erweitert sein Sortiment um eine umfangreiche Auswahl an Hawk Bremskomponenten.

Neu im Angebot sind Bremsbeläge und Bremsscheiben, die insbesondere für Chrysler 300C, Dodge Challenger und Dodge Charger mit der kleineren Werksbremsanlage in den Motorvarianten 3,5, 3,6 und 5,7 Liter entwickelt wurden.

Das neue Portfolio umfasst drei unterschiedliche Belagmischungen:

o Hawk Performance Ceramic – Keramikbeläge für maximale Alltagstauglichkeit mit sehr geringer Staubentwicklung, hoher Geräuscharmut und gleichmäßigem Bremsverhalten.
o Hawk HPS – High Performance Street – Beläge mit deutlich mehr Bremskraft gegenüber Standardbelägen, temperaturstabil und zuverlässig, ideal für Fahrer, die mehr Performance wünschen, ohne auf Alltagstauglichkeit verzichten zu müssen.
o Hawk HPS 5.0 – eine Weiterentwicklung der HPS-Mischung, die ein noch höheres Bremsmoment und bessere Performance unter sportlichen Bedingungen bietet.

Ergänzt wird das Angebot durch die neuen Hawk Talon Bremsscheiben (345 mm vorne, 320 mm hinten). Diese Performance-Scheiben wurden für eine verbesserte Wärmeableitung, höhere Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer entwickelt. Sie sind speziell auf die kleine Bremsanlage der genannten Modelle abgestimmt.

Die Komponenten sind in der Regel sofort ab Lager lieferbar und damit kurzfristig verfügbar.

Mit der Aufnahme der Hawk-Produkte stärkt Kraftwerk seine Position als führender Anbieter von Performance-Zubehör für US-Fahrzeuge im deutschsprachigen Raum.
Das Unternehmen mit Sitz in Hünfeld ist seit Jahren auf Tuning, Ersatzteile und Zubehör für amerikanische Fahrzeuge spezialisiert. Kunden profitieren von einer großen Produktauswahl, schneller Verfügbarkeit und kompetenter Beratung.

Das komplette Sortiment ist ab sofort online unter Kraftwerk-Shop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kraftwerk GmbH & Co. KG
Herr Steffen Gleis
Industriestr. 2
36088 Hünfeld
Deutschland

web ..: http://www.kraftwerk-shop.cc
email : info@kraftwerk-shop.cc

Hawk Bremsbeläge und Bremsscheiben für Chrysler 300C, Dodge Challenger & Charger

