News suchen
Suche
Gesundheit und Wellness

Einfluss von Nanoplastik auf den menschlichen Körper | ALLATRA hatte auch davor gewarnt - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

110mal gelesen
Lesedauer: 6 min.

Mit jedem Atemzug dringt Plastik in unseren Körper ein: Gehirn, Lunge, Blut, Plazenta, Sperma.

BildSeit den 1950er Jahren hat die Menschheit über 9 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Mehr als die Hälfte dieser Menge lagert immer noch auf Mülldeponien, Millionen Tonnen gelangen jährlich in den Ozean und ein Teil davon in Form von Mikro- und Nanopartikeln in die Atmosphäre. Wenn dieser Prozess nicht gestoppt wird, schätzen Wissenschaftler, dass die Masse des Plastiks im Weltmeer bis 2050 mit der Biomasse aller Fische vergleichbar sein wird.

Doch die Hauptgefahr liegt nicht im Plastikmüll selbst, sondern in seinen unsichtbaren Formen – dem Nanoplastik. Diese Partikel, kleiner als 100 Nanometer – hundertmal dünner als ein menschliches Haar – sind zu einem festen Bestandteil der Biosphäre geworden und dringen in den menschlichen Organismus ein. Man findet sie im Blut, in der Lunge, der Plazenta, im Sperma und sogar im Gehirn.

Woher kommt Nanoplastik?

Jeder Kunststoffgegenstand zersetzt sich im Laufe der Zeit unter Einwirkung von UV-Strahlung, mechanischer Belastung und chemischen Prozessen. Die Produkte zerfallen zunächst in Mikroplastik (Partikel bis 5 mm) und dann in Nanoplastik.

Diese Partikel gelangen:
– ins Wasser (durch den Zerfall von Verpackungen, die Filterung von Abwässern, Meeresströmungen),
– in die Nahrung (über Meeresfrüchte, Salz, Gemüse und Obst, die Partikel aus dem Boden und der Atmosphäre anreichern),
– in die Luft (durch Aerosolbildung aus dem Wasser, Reifenabrieb, synthetische Kleidung, Kunststoffverpackungen. Quelle: nature.com/articles/s41598-025-06115-5).

Studien zeigen, dass der Hauptweg, über den Nanoplastik in den menschlichen Körper gelangt, die Atmung ist. Besonders hohe Konzentrationen werden in Küstenregionen gemessen, wo Partikel von der Meeresoberfläche aufgewirbelt, in die Atmosphäre gelangen und vom Wind transportiert werden.

Nanoplastik im Körper: Was bereits bekannt ist

Autopsien haben gezeigt: Bei gesunden Menschen macht Plastik etwa 0,5 % der Gehirnmasse aus, bei Patienten mit Demenz bis zu 5 %. Jedes Gramm Hirngewebe kann bis zu 4900 Mikrogramm an plastischen Nanopartikeln enthalten. Bei Patienten mit Alzheimer ist diese Konzentration noch höher.

Nanoplastik wurde nachgewiesen:
– in der Plazenta schwangerer Frauen, was sein Eindringen zum Fötus bestätigt;
– in der Lunge, wo sich die Partikel ablagern und chronische Entzündungen verursachen;
– im Blut und im lymphatischen System, wodurch es sich im ganzen Körper verteilt.

Warum ist Nanoplastik so gefährlich?

Die Gefahr liegt nicht nur in seiner mikroskopischen Größe, sondern auch in seinen physikalisch-chemischen Eigenschaften. Die Partikel tragen oft eine elektrische Ladung, was sie in biologischen Systemen besonders aggressiv macht.

Wissenschaftler heben mehrere Mechanismen ihrer Toxizität hervor:
– Zellschädigung: Nanoplastik dringt ins Zellinnere ein, zerstört Mitochondrien und stört den Stoffwechsel.
– Oxidativer Stress: Die Ansammlung von Partikeln führt zu Entzündungen und zum Zelltod.
Störung des Nervensystems: Blockade von Ionenkanälen, „Fehlfunktionen“ bei der Signalübertragung.
– DNA-Schäden: Mutationen, die zu Krebs und Autoimmunerkrankungen führen.
Endokrine Störungen: Beeinträchtigung des Hormonsystems, Verringerung der Fruchtbarkeit.

Besonders gefährdet sind Kinder und Föten im Mutterleib: Nanoplastik greift in die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems ein.

Klimatische Auswirkungen

Jüngste Studien zeigen, dass Nanoplastik nicht nur die menschliche Gesundheit, sondern auch das Klima beeinflusst. Geladene Partikel werden zu Kondensationskernen in der Atmosphäre, beschleunigen die Wolkenbildung und verändern den Wasserkreislauf. Es wurden Fälle dokumentiert, in denen Nanoplastik das Gefrieren von Tröpfchen bei Temperaturen über null Grad verursachte und unerwarteten Hagel auslöste. Dies wirkt sich direkt auf landwirtschaftliche Erträge und die Flugsicherheit aus.

Somit wird Plastik zu einem neuen Klimafaktor, dessen Bedeutung mit der von Kohlendioxid oder Methan vergleichbar ist.

Antibiotikaresistenz und „Superbakterien“

Eine weitere im Jahr 2025 aufgedeckte Bedrohung ist die Rolle von Nanoplastik bei der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen bei Bakterien. Es hat sich gezeigt, dass Plastik nicht nur als Substrat für das Wachstum von Biofilmen dient, sondern Mikroorganismen auch mit Elektronen versorgt. Dies beschleunigt ihren Stoffwechsel und ihre Mutationen.

Bakterien, die in Kontakt mit Nanoplastik kommen, entwickeln schneller Resistenzen gegen Medikamente und behalten diese auch nach Entfernung des Plastiks aus der Umgebung bei. Angesichts der Tatsache, dass die Menschheit bereits an der Schwelle zur post-antibiotischen Ära steht, stellt dieser Trend eine direkte Bedrohung für die globale Medizin dar. (Quelle: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772985023000558)

Kann der Körper von Nanoplastik gereinigt werden?

Moderne Methoden – Plasmapherese, Hämoperfusion, Adsorbentien – sind praktisch wirkungslos. Die Nanopartikel dringen in die Zellen und die DNA ein und werden Teil des Gewebes. Darüber hinaus wird bei vielen medizinischen Verfahren Kunststoffausrüstung verwendet, was das Risiko einer zusätzlichen Kontamination erhöht. (Quelle: bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-025-04281-2)

Die wissenschaftliche Gemeinschaft ALLATRA erwägt die Möglichkeit, die elektrostatische Ladung der Partikel zu neutralisieren, um ihre Toxizität zu verringern. Experimentelle Daten deuten darauf hin, dass dies ihren Schaden um 50 % reduzieren könnte. Diese Technologie befindet sich jedoch erst im Entwicklungsstadium.

Politik und Wissenschaft: Warum handeln wir nicht?

Trotz der ständig wachsenden Zahl von Studien gibt es immer noch keine globale Strategie zur Bekämpfung von Nanoplastik. Zu den Gründen gehören:
– politische Hürden und schwache Koordination
– mangelnde Finanzierung von Wissenschaftsprogrammen
– Zersplitterung der Forschungsgruppen
– geringe öffentliche Aufklärung.

Die Medien berichten selten über das Problem, was die Illusion seiner Irrelevanz erzeugt. Dabei gibt es bereits Daten, die zeigen, dass in Regionen mit hoher Mikroplastikbelastung Schlaganfälle, Diabetes und Demenz häufiger auftreten.

Plastik und kognitive Fähigkeiten

Wissenschaftler stellen fest, dass Plastik die kognitiven Funktionen nicht nur bei Tieren, sondern auch beim Menschen beeinträchtigen kann. Studien an Bienen haben gezeigt: Die Anreicherung von Nanoplastik im Gehirn führt zum Verlust der Orientierung und zum Tod von Kolonien. Beim Menschen wird ein ähnlicher Trend beobachtet: ein Anstieg der Demenzfälle in Gebieten mit hoher Umweltverschmutzung.

Somit geht das Problem über die Ökologie hinaus – es ist eine Frage der Erhaltung der Intelligenz und der Zukunft der Menschheit.

Mögliche Lösungen

Die Experten schlagen mehrere Handlungsansätze vor:
– Wissenschaftliche Forschung: Entwicklung von Methoden zur Neutralisierung der Ladung und zur Entfernung von Nanoplastik aus dem Körper.
– Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Wirtschaft.

Ausführlicher über die Lösungen kann man im wissenschaftlichen Bericht „Nanoplastik in der Biosphäre. Von der molekularen Einwirkung zur planetaren Krise“ nachlesen.

Fazit

Nanoplastik ist ein unsichtbarer Feind, der bereits alle Ebenen der Biosphäre und den menschlichen Körper selbst durchdrungen hat. Sein Einfluss auf Gesundheit, Klima und mikrobiologische Prozesse wird durch eine wachsende Zahl von Studien bestätigt.

Heute steht die Menschheit vor der Wahl: das Problem weiterhin zu ignorieren und auf eine „natürliche“ Lösung zu hoffen oder in Wissenschaft und globale Maßnahmen zu investieren. Jede Verzögerung erhöht die Risiken: vom Verlust der Gesundheit und der kognitiven Fähigkeiten bis hin zum Zusammenbruch des medizinischen Systems in der post-antibiotischen Ära.

Plastik ist das Material, das das 20. Jahrhundert definierte, aber es könnte dem 21. Jahrhundert die Zukunft nehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sovest LLC
Herr Martin Müller
30N Gould St Ste R
82801 Sheridan
USA

fon ..: +1 213 616 7876
web ..: https://upstock.biz
email : care@upstock.biz

Freier Journalist, Vater von 2 Kindern und Großhändler von Restposten. „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Sovest LLC
Herr Martin Müller
30N Gould St Ste R
82801 Sheridan

fon ..: +1 213 616 7876
web ..: https://upstock.biz
email : care@upstock.biz

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Einfluss von Nanoplastik auf den menschlichen Körper | ALLATRA hatte auch davor gewarnt

Vorheriger Artikel
Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Medizin?
Nächster Artikel
Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Freiburg im Breisgau mit sicherer Datenvernichtung
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Einfluss von Nanoplastik auf den menschlichen Körper | ALLATRA hatte auch davor gewarnt

Aktuelle Themen

Fahrzeugverkauf mit Stressfreiem Ablauf in Saalfeld/Saale – Faire Preise...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Freiburg...

Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz in der Medizin?

Auto verkaufen Eschwege – Seriöser Autoankauf mit Sofortzahlung und...

Perspektiven der digitalen Redaktionsarbeit: Innovative Modelle zur Medienproduktion in...

Auto verkaufen Norderstedt – Professioneller Gebrauchtwagenhändler mit fairen Angeboten

Auto verkaufen in Varel – Vertrauen Sie auf die...

Autoankauf Torgau: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf Ihres...

Die Avatare kommen

Autoankauf Ulm: Effizient und sorgenfrei Auto verkaufen in Ulm

Halloween-Highlight: Gruselige Dosen für Süßes & Saures

Ein defektes Auto? Hier sind die besten Tipps zum...

ÖDP unterstützt die Klima-Demo am 20. September 2025: Klimaschutz...

Reparieren oder verkaufen: Detaillierte Analyse der Optionen bei Motorschaden...

Unverzügliche Schritte für sichere Fahrzeughandhabung: So vermeiden Sie rechtliche...

Trends und Technologien: Die Analytics Online Konferenz 2025 der...

Truck1 ist Medienpartner der NUFAM 2025: Mehr Reichweite für...

Schnell, effektiv und umweltbewusst: Der komplette Ablauf von der...

Wie der Rheingau 1525 die Revolution probte und das...

Der Immobilienkauf für Paare am Bodensee: Wichtige Tipps für...

Innovative Datenlösung für die Radioonkologie: SOHARD Software stärkt Team...

Ein defektes Auto, was nun? Die besten Lösungen für...

NextPharma Limay eröffnet NextFly

Cluster Reply unterstützt die KI-First-Strategie von Riverty

Vorschriften und Vorteile der Fahrzeugverschrottung in Berlin – Kostenlose...

Hund liest Mensch: Was Dein Hund über Dich weiß...

Oktoberfest in der Wolfsburger Innenstadt

Boutiquehotel Toile Blanche – Die Kunst der Lebensfreude

ChatGPT: Mehr Lipstick als Linux – die unerwartete Nutzer-Revolution

Was hat es mit einem „Sinuslift“ im Mundraum auf...

Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit

„Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in...

Talk Like A Pirate Day: Ein Tag, um die...

Welt-RLS-Tag 2025 rückt das Thema „Augmentation“ in den Fokus

Fachregelungen im Photovoltaik-Bereich: Solario-PV informiert

After-Work-Party und Netzwerktreffen im Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

E-Autos im Kontext der Kreislaufwirtschaft: Die Chancen des Akku-Recyclings...

Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der...

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre...

Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der...

Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas...

Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen...

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale...

Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag...

Oldtimer-Verkauf mit Herz: So gelingt der Abschied von Ihrem...

Aufklärung über Wespen und Hornissen: Herausforderungen und Lösungen im...

Neuigkeiten zur Kunstmesse Zürich

Die Bedeutung von Recycling in der Autoverwertung für die...

Regional denken, global handeln: Verantwortung der Kommunen in der...

Der Weg zur umweltfreundlichen Fahrzeugentsorgung: So sichern Sie sich...

Warum Hundetraining Rückschritte keine Rückfälle sind – und was...

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen...

Ratgeber Ehevertrag: Individuelle Regelungen für eine moderne Ehegestaltung

Das Zuhause als emotionaler Rückzugsort: Lampenwelt.de präsentiert sinnliche Lichtideen...

NIS2 – dansk / tysk – Kommunikation ist schon...

VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab...

Vom Tabuthema zum SPIEGEL-Bestseller: Franziska Hohmanns Debüt „Gut, dass...

Die beste Lösung zur freien Auswahl

Die unterschätzte Epidemie – beinahe jeder zweite Deutsche ist...

Buchvorstellung: „Klarwerden“ von Katerine Dyckmans – authentisch, mutig, bewegend.

Selva Immobilien -Ihr Immobilienmakler in Wangen im Allgäu

Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten...

Intelligente Systeme in der Autoverwertung: Wie KI und fortschrittliche...

Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins,...

Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche...

Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind...

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict...

Das richtige Fahrzeug für den Verkauf mit Motorschaden auswählen

KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO...

Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern...

Schutzmaßnahmen in der Dämmerung: Wie Sie sich beim Autofahren...

Rückenfreundliche Umzüge: Hilfreiche Tipps von Experten zur Vermeidung von...

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue...

Optimierung der Online-Präsenz von Immobilienunternehmen mittels PR-Backlinks

Digitalisierung in Unternehmen: wie digitale Prozesse den Unternehmenswert steigern...

#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel,...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.